自由廣場》小英九一臉書與農藥

◎ 沈建德

小學八月底開學，蔡英文九月一日臉書這樣寫：「新學期有新氣象。從今天開始，中小學的午餐生鮮食材將由農委會統一管理和查驗，並逐步協調團膳業者優先採購吉園圃、ＣＡＳ、有機農產品、產銷履歷TGAP等四項標章、或者附有QRcode的國產農產品，確保同學們都能夠吃到安全、健康的食物。」

沒想到，最近農委會等抽查全國六十種營養午餐所用蔬菜，八件農藥殘留超標，其中有上述認證標章者也「中鏢」！不但未來主人翁的健康受到威脅，大人吃的多為沒標章，情況必然更嚴重。

就是因為早見及此，本人親自下田，研究無毒水稻的種植，八年了，對一個七十歲的人來說雖然很累，但很有成就感，因產量逐漸追上農藥使用者，而且吃過的人無不稱讚，米店老闆說不輸壽司米。

農委會有資源，應可自己研究各種農作物的無毒栽培法，早做早解決農藥殘留問題。因為，不使用農藥就不會有農藥殘留問題，用了農藥就一定會殘留，超標不超標，很難控制。再說，即使不超標，幾十年累積下來，吃下去的農藥殘留恐怕對健康也有害處。

所以，釜底抽薪之計就是不用農藥，但必須研究能提高產量到使用農藥作物的生產水平，這樣農民才可能有興趣。本人靠一己之力都做了八年，相信只要農委會下決心，很快就會做到。

（作者為留美企管博士，自耕農，https://www.facebook.com/TPGOF）