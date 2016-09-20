自由廣場》現在，誰欠彰化人一個公道？

◎ 王伯仁

九月十八日彰化市一群醫生、老師、學生及專家學者、環團發起一次彰化有史以來最大型的反污染遊行—即對污染彰化市已五十年的台灣化纖（台化）發動前所未有的抗爭活動，訴求是力挺民進黨執政的彰化縣政府，拒絕續發台化即將到期的三張燃燒生煤許可證。但奇怪的是，彰化縣長魏明谷好像不領情，出面講句話就閃躲進警察層層保護的縣政府，也拒絕當面和學生代表溝通，只事後發個新聞稿交代了事。

縣長如此，彰化縣有四席區域立委，三名為民進黨籍，卻只有最遠的陳素月到場露個臉就離開了，另在地彰化市的黃秀芳、二林區飽受隔壁縣台塑六輕污染之苦的洪宗熠，都不見人影。倒是在彰化縣沒有半席立委和議員的時代力量，百里迢迢出現了黃國昌、徐永明、洪慈庸三位立委，全場挺到底，並表示將在立法院有所努力。

參加此次反台化大污染的絕大部分是綠營的支持者，猶記得小英總統在競選時講到彰化長期污染說「政府欠彰化人一個公道」，此話深深感動已被污染五十年的彰化人。但如今小英當選總統，彰化縣綠色執政，四席立委占三席，選民們以前所未有的浩大遊行來支持縣府「依法行政」，不要屈服財大氣粗的超級大財團，卻出現綠營公職「龜縮」；而在中央，林全任用的「老藍男」經濟部長李世光，多次發言和舉措，擺明了要護航台化取得燃煤許可證，已有瀆職之嫌；環保署長李應元和空保處長陳咸亨，似乎「置身事外」，有何苦衷？

種種氛圍跡象顯示，多種法令站不住腳的台化（例如在彰化市內弄一個大型燃燒劣煤的汽電共生火力發電廠），但在這場「燃煤許可證」的續發過程中，處處有「貴人」和「高人」相助，恐怕連行政最高長官林全院長都有「知悉」，要不然，李世光部長膽敢明目張膽護航台化嗎？

小英總統，妳那句「政府長久以來欠彰化人一個公道」的話，仍清晰在耳際和腦海中，但妳明確知道妳領導的政府和黨公職，在幹什麼事嗎？

（作者為資深新聞工作者，台中市民）

彰化最大規模遊行的意義

◎ 錢建文

本月二十八日，台化彰化廠的燃煤許可證即將到期。由於台化始終都沒有做到十五年前的環評承諾，新選出的地方政府終於展現魄力，連續退回二十八次延長許可的申請。然而在不久前中央關切之後，地方政府似乎出現轉圜，允許台化繼續補件，似乎將繼續容許其開立可能的空頭支票。

因此九一八，在地發起了要求地方政府拒發許可證的遊行。由於空氣污染已經被世界衛生組織列為全世界最重要的單一環境致病因子，近年來國人也陸續清楚其危害，因此創下了彰化有史以來最多人數參與遊行的紀錄。顯示多數國人要求改變現狀，要求政府必須解決中部空氣污染問題。

我們當然知道改善污染需要時間，增設防治污染設備也需要時間；但是十五年的時間，難道還不夠嗎？大家也都同意政府必須依法行政，地方政府有法律賦予的審查許可證是否准予延長的權力，因此要求台化改善污染，增設防治設備以後才准其繼續燃煤，這樣的做法，只是最低的要求而已。若連最簡單最基本的都做不到，繼續允許台化在人口密集區燃燒含硫量高的骯髒能源，就很難相信地方政府開出的「無煤彰化」大餅。

因此最簡單的解決方法，就是先駁回延長許可，等台化在停工期間改善好設備之後，再開始審查。至於在勞工權益方面，由於停工的原因是資方管理階層長期漠視企業社會責任，因此在停工期間資方必須繼續發給員工薪水。如此才是多贏策略，對大家都好；唯一有影響的，只是財團資方在短時間內佔極少比例的營利損失而已。（作者現任台灣健康空氣行動聯盟理事）