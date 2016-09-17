自由廣場》統戰老花招

◎ 愚工

段宜康在臉書直指央廣「淪為中國對台灣的統戰基地」，他舉例說，大陸廣東衛視有個節目叫「直播全球」，除了廣州、北京、上海，在台北也設了「直播室」，常常找特定人士上節目當評論員。

段宜康的爆料令我想起中國友人父親及傅作義與民革的故事。友人父親當年留學日本回國後，在南京國民黨的報社當編輯，隨後被同事舉報為共產黨員，友人父親因此被國民黨逮捕並受到電椅及拔指甲的酷刑，直到國共第一次和談，才被周恩來指名釋放，並跟隨到延安工作。「解放」後，友人父親擔任南方某省的省委副書記兼省會的市委書記。

傅作義當年是國民黨政府的北京衛戍司令，隨後投降中共，讓中共得以不費吹灰之力進入北京。「解放」後的資料顯示，其女兒傅冬梅就是中共黨員，跟在其父親身邊伺機盜取軍事機密。

民革是國民黨革命委員會的簡稱，當年由一群附和中共主張的國民黨黨員組成。如今民革的總部坐落在北京皇城根一條小巷的民房裡，跟台灣國民黨富麗堂皇的辦公大樓簡直無法比。

上述客觀事實佐證了，當年國民黨告誡國人，「匪諜就在你身邊」，絕非誇大之詞，也佐證了中共統戰的洪荒之力。如今，央廣高層及特定名嘴的背景，吾人不敢妄加臆測，但其行為與言論予人類似當年民革那批人的印象。

（作者為台商）