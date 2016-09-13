自由廣場》採訪側記「奇景」

◎ 黃瑞麟

又有電子媒體大放送，按照他們公司教材「實際演練」，讓電視機前觀眾誤以為這次凱道抗議的旅遊業者「人山人海」。

筆者在現場採訪，回到公司，同事問是否很多人抗議？筆者說人數應該不算多啊！同事把他在公司看到那一家喜歡動員數組記者、政論節目誇大其辭的電視台所見「奇景」描述一番，看到筆者的拍攝帶，只能搖頭該電視台作假。

台灣認真的觀光業者還是存在的，朋友今年去綠島玩，民宿老闆說經常被外國旅客整棟包起來，有眼光的老闆知道要轉型，知道喜歡自由行的人變多，不喜歡包團行程，因而改善經營策略。

綠島民宿老闆是正面的例子，負面的例子則是一名PTT網友PO出高雄的「康煲牛肉麵」，因民進黨政策使得中國客銳減，經營十多年的餐廳，宣布結束營業，還貼出酸文批評蔡政府讓他們生意做不成。不過，有網友搜出二○一二年七月，被前職員踢爆回收餐點重新出菜的「大牛牛肉麵」，就是康煲的前身。

還記得頂新黑心油事件爆發後，義美推出新飲品進駐全家便利商店，網友不僅拍照在臉書推薦，還有不少網友留言「要用新台幣，讓義美下架」，意思是要買到貨架清空為止。

好產品不會寂寞，如果週一凱道上的抗議者用心經營，應變迅速，推出的是好產品，台灣人忍心讓他們上街頭嗎？不會的，而是會幫忙宣傳；但一直靠中國客包團賺錢，此路不通啊！

（作者為媒體工作者，新北市居民）