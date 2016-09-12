自由廣場》誰說申請入聯不可能？

◎ 許世楷

所謂資深新聞人李克強說：獨派大老，短短兩週內接力對小英開砲。他舉三個人，而第二個指我「許世楷談的是『以台灣名義加入聯合國』，否則廢掉外交部。這議題雖然和『以中華民國身份重返聯合國』同樣是現實上的不可能，卻明明白白是獨派的立場和主張，透顯了對蔡英文政權向中間靠攏的不耐。」

類似言論，我在最近四場「舊金山和約六十五周年座談會」都講過而講法不同，是贊成蔡總統提出的「維持現狀」，因為現狀的事實是台灣和中國是分開的，也鼓勵她的不接納「九二共識」，即不承認一個中國的立場。所選擇的此方向因為中國的反對，雖然會辛苦，但是我們台灣人大多數所支持的。推向這方向能想像的結果是台灣獨立，那是台灣的核心利益，也是維護我們自由民主價值觀的，有什麼不可以透顯。

我更說「以台灣名義申請參加聯合國」是推進這方向的重要一步，應該準備最快的適當時機由總統提出。這個新聞人李某卻斷定我們應該做的申請，如同「中華民國重返聯合國」是現實上不可能。中華民國一九四九年滅亡，一九七一年在聯合國大會以二七五八號決議承認由中華人民共和國接替。二○○七年陳水扁前總統提出申請台灣參加聯合國，祕書長潘基文以台灣屬於中國不接受該申請，事後美國、日本等國相繼向潘抗議，聯合國不曾做過台灣屬於中國的決定，潘消聲。又有人說中國是聯合國安理會常任理事國，有否決權，申請不可能通過；其實聯合國憲章有規定在安理會紛爭當事國不得投票，再過來就是在大會看我們如何努力了。

台灣申請的資格是二戰後如新加坡等新產生的國家，新而獨立的新生國家，舊金山和約僅規定日本放棄台灣，台灣絕不屬於中華民國、中華人民共和國或任何中國；台灣現在有固定的人口、領土、有效管轄內外政的政府，自成一個事實上的國家，只要當局者表明成立一個國家的意志，即直選總統以台灣名義申請參加聯合國，台灣就可以走向獨立國家之路。

（作者曾任我國駐日代表）