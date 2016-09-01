自由談》林全與半吊子內閣

國事如麻，還要行政院長林全抽空去看電影，而且是一部怪獸電影《正宗哥吉拉》，或許會被罵別鬧了！只不過，我不是請林全去認識核輻射產生的怪獸哥吉拉，它肆虐東京時的「癱瘓內閣」，才是全片嘲諷揶揄的核心。

哥吉拉是日本的專利怪獸，做為第一個原子彈受害國，電影反映了日本人的核輻射受害症候群；新版的《正宗哥吉拉》批判的則是三一一福島強震海嘯及核電廠熔毀時的國家空轉亂象。

遇上前所未見的天災，平日大有為的政府也不知所措，電影凸顯的是內閣高官全都瞎子摸象，憑著片段訊息就大發讜論，其實全是廢話，而且部長各守本位，相互鄙夷，會議開不停，卻難獲共識，首相勉強開了記者會，迅遭打臉，只好噤聲閃人。電影中的政府亂象，活脫脫就是福島事件的日本應變體制翻版。

林全內閣太多政策謀未定就先動，聽見怨聲就轉彎，連應堅持的理念與信念，也說不出個所以然來。內閣部長分勞的少，放火的多，讓林全每天忙著滅火，吃進多少黃連？

許厝事件就是一例，為了健康原因要求遷校，訴求何其人道，何其神聖，為什麼鄉親不領情？不但紮營罷課，還北上抗議，關鍵就在如果麥寮真是「毒區」，就不宜人居，不是關廠，就是遷村，柿子不能只挑軟的吃。哪有每天救孩子脫離毒區八小時，下課後又要把孩子送回毒區繼續再待十六小時的道理？這種矛盾，高官沒看見嗎？沒有配套，就急著博名聲，不算半吊子嗎？這種只圖鋸箭，不想斷根的處方箋，當然治不了沉痾。

識人不明，林全要負責任，執政百日之後，要把苦果變良藥，林全確實需要仔細篩汰他的半吊子內閣了。（藍祖蔚）