自由談》小英辭黨主席 深化台灣民主

大破大立很困難，也很簡單，小英總統如果先從自己下手，辭掉民進黨主席，專心一志戮力國政，打破權力至上、害人害己的陳腐思維與做法，才有希望立下真正的民主國家政黨分離、益己救國的基礎制度。

放棄政黨虛無的權力，小英將因此獲得更多人民擁戴的巨大力量。

放棄政黨的權力，可以更坦蕩而公正的帶領整個政府進行大力改革，推動重要的新政。

放棄政黨權力，可以緩和甚至避開政黨內部派系鬥爭的糾纏，讓新政府不僅可以順應更廣大的民意，更可以帶動民氣！

放棄政黨的權力，才能看清人民的需要與國家的方向。要消除藍綠對抗，首先心中無藍綠，就是無政黨，只有人民。

以林全和藍色閣員為例，當總統心中無藍綠、無政黨，他所挑選的團隊就不會考慮藍綠平衡或是不是整碗捧去的問題，而是依人民的需要去組織有能力操守，有志一同的團隊，而把藍綠的政黨慣性思維拋開一邊。

馬英九黨政權力握於一己之手，只相信自己和極少數人，最後全面腐敗崩潰，現在後遺症還在政府各部門一再地爆發，小英總統應極力避免步上相同的後塵。

台灣的現狀是，人民早已領先政黨，因為人民要靠自己才能生存，政黨則必須靠人民而活。小英也有義務讓民進黨脫胎換骨，創造出更符合國家發展、跟得上人民步伐、進而能帶領人民的民主政黨。

小英辭黨主席，最大的意義是和人民對話，並告訴人民，讓在野的國民黨永遠成為普通政黨，防止黨國一體在台灣復辟；同時也告訴國際社會，台灣民主的深化永無止境，也是對岸中國民主化的一個明鏡！（鄧蔚偉）