法操》【商品安全責任】女童遭摺疊桌夾死，家長可以向誰求償？

日常生活中常見且相當方便的摺疊桌，卻成為家中很大的安全隱憂。廠商在生產商品時，需要注意到後續消費者的使用安全嗎？回到這個案件，女童的家屬可以向廠商或國家求償嗎？

法操司想傳媒

根據媒體報導，嘉義一名8歲女童，在家中儲藏室玩耍，不慎被摺疊桌夾住胸，失去呼吸心跳，弟弟發現後，搖醒在午睡的母親，但送醫後女童仍不治。警方表示，過去曾發生過多起方型折疊桌夾死孩童的意外。

日常生活中常見且相當方便的摺疊桌，卻成為家中很大的安全隱憂。廠商在生產商品時，需要注意到後續消費者的使用安全嗎？回到這個案件，女童的家屬可以向廠商或國家求償嗎？

嘉義一名8歲女童，18日疑遭折疊起的桌子夾壓，送醫急救後不治。（記者王善嬿翻攝）

商品安全責任：符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性

根據消費者保護法第7條（下簡稱消保法）的規定

「從事設計、生產、製造商品或提供服務之企業經營者，於提供商品流通進入市場，或提供服務時，應確保該商品或服務，符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性。」

「商品或服務具有危害消費者生命、身體、健康、財產之可能者，應於明顯處為警告標示及緊急處理危險之方法。」

而在消保法施行細則中，更詳細規範了安全性判斷標準的認定範圍：也就是在做是否符合安全性判斷時，應就「商品標示說明」、「商品可期待合理使用」、「商品流通進入市場之時期」進行判斷。但什麼是「符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性」其實仍是相當抽象的，須個案判斷。

在美國法上（註），針對商品設計上瑕疵有兩個認定標準，「理性消費者之期待」與「風險與效益分析原則」。所謂的「風險效益分析」原則，指的是若製造安全商品的成本小於商品造成危害的風險，那麼商品設計上就是有瑕疵。

而平常我們在使用摺疊桌的時候，若一邊太重、或摺疊桌倒地時，常常會自己收起來，有時候就算是大人也會不小心被夾到手，但我們在使用摺疊桌時，應該可以合理的期待，摺疊桌不會傷害到使用者。而廠商只需要加裝安全卡榫，就可以有效避免桌子突然收起的問題，若以上述原則來看，摺疊桌在設計上可能有瑕疵，而被認為欠缺合理期待安全性，依消保法第7條第3項製造廠商可能就需要負連帶賠償責任。

該由誰舉證？

但當然還有是否有安全標示、商品是否是在合理使用的狀況下造成損害等等，這些都是要在經過舉證與討論的。那麼究竟該由誰舉證呢？舉證責任常常是影響勝敗的關鍵，基於資訊對等性，針對商品的設計與了解，一般消費者很難自己去舉證。

故我國將企業經營者的舉證責人明訂於消保法第7-1條「企業經營者主張其商品於流通進入市場，或其服務於提供時，符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性者，就其主張之事實負舉證責任。」若企業經營者若能證明其無過失者，根據消保法第7條第3項法院得減輕其賠償責任。從這樣的立法模式來看，我們也可以看到基本上商品製造人需負「無過失責任」！

政府在96年就公布摺疊桌國家標準，但卻遲遲列入應施檢驗項目

其實針對摺疊桌、摺疊椅我國經濟部標準檢驗局（下稱標檢局），早就於民國96年就已制定國家標準。98年更制定符合國家標準及正字標記之「折合桌」需具備下列要項：（1）除外觀須防止使用者受傷之要求外，並應增設安全設計，例如：安全卡榫及安全卡榫拆解施加力之限制；（2）可觸及之管狀構件、孔洞或間隙應有防護之規定；（3）木質材料須有游離甲醛釋出量之規定，並要求產品應加列警告標示等，以加強保障國人使用及孩童之安全。

但由於始終位將摺疊桌已列為應施檢項目，我們可以看到在民國100年標檢局所發布的新聞稿，仍在鼓勵廠商主動申請使用正字標記成為優良商品、鼓勵民眾購買優良商品保障自身權益。因為不能強制取締，也導致市面上仍有許多不符合國家安全標準的摺疊桌椅。

根據媒體報導，標檢局表示過去是因為業者反彈，認為摺疊桌椅的價格低、利潤薄、政府管太多，所以才遲遲未列入應施檢項目。但標檢局表示，「如今又發生女童遭夾死意外，該局站在保護民眾安全的立場，理由充分，最快在半年內列為應施檢驗商品，要求業者投入成本改善安全，業者也再沒有藉口反彈。」

但孩童被摺疊桌夾死或夾傷並不是現在才出現的案例，單單標檢局自己，就已經發過不只一次的新聞稿，告訴大家已建立國家標準、提醒大家注意摺疊桌使用安全。但為什麼政府不能拿出行政機關應有的責任與作為，既然已經訂立國家標準，卻不去查驗，是否構成公務員怠於執行職務，導致人民受有損害，應依國家賠償法負起賠償責任呢？

本文經授權轉載自法操 【商品安全責任】女童遭摺疊桌夾死，家長可以向誰求償？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/