漫遊藝術史》認同請分享：關於早安圖的一些視覺觀察

早安圖的主要使用者，多為跳過電腦直接使用手機或平板加入網路時代的族群，因此生產出符合手機螢幕大小的長條圖像，或者便於縮放的方形圖像。而出自年輕人之手的長輩圖，基於使用電腦取閱資訊的習慣，則生產出橫式的圖像。

◎張tree

隨著智慧型手機以及電信網路的普遍與升級，網路普及到各個年齡層之中，從過去的新技術，成為廣泛存在於生活周遭的新平台。實例如：每天早上叫醒我的除了鬧鐘，還有七早八早的訊息提醒──來自長輩的「早安圖」問候。然而這樣的關心，在被叫醒的年輕一輩看來卻有另一番心境，2015年Facebook上舉辦了〈新一代長輩圖設計展〉的活動，參加者用他們所理解的「早安圖」視覺語彙，作出帶有戲謔意味的「長輩圖」。

咦？不就是一種圖嗎？怎麼又有「早安圖」跟「長輩圖」？

形制的不同

在Google搜尋引擎尋找「早安圖」和「長輩圖」時，出現的是兩種視覺語彙相似，但是形式與傳達內容各有特色的圖像。就形式而言，「早安圖」多為方形或長條型，「長輩圖」若為新製作的圖像、而非改造既有早安圖的話，則多為橫式。我認為這是兩類圖像製造者的使用差異導致。

早安圖的主要使用者，多為跳過電腦直接使用手機或平板加入網路時代的族群，因此生產出符合手機螢幕大小的長條圖像，或者便於縮放的方形圖像。而出自年輕人之手的長輩圖，基於使用電腦取閱資訊的習慣，則生產出橫式的圖像。

傳達目的的不同

長輩以圖檔為形式的傳播內容，有一種是傳播新知或笑話分享等文字內容為主，另一類主要由影像構成並作為問候使用的「早安圖」。這類圖像的排版，大多是在攝影照片或者電繪圖片上，加上問候語，或者人生格言和「認同請分享」的字樣，以達問安的目的。

而從網路媒體的報導來看，年輕一代的接收者普遍對於早安圖的理解是「蓮花、美景等空靈底圖，加上勵志格言、道早問安，最後來句『認同請分享』。」這也反映在「長輩圖」上，長輩圖使用了這些圖像作為主題，但是大多更動了文字部分而帶有一點挑釁。

早安圖常有強調文字而使用外框線的手法，或者字體大多選用明體、楷體一類常見印刷字型。甚至早安圖偶有字體不適用所有文字的情形發生，相較下長輩圖則沒有這種基於科技技術而造成BUG一樣的情況。

不只是「蓮花、美景等空靈底圖」

早安圖選用的底圖可歸納為自然景觀、佛像、茶、動物、小孩與吉祥物幾種，做為友善的問候，這些背景圖像都反映了該族群眼中所謂「好看的」模樣。而這些圖像的素材來源，除了自行拍照取得外，不少是畫質有點落差或經過調色的「早安圖」，反映了轉手傳播成為可以再製流通的素材。

為何年輕一輩製作長輩圖時卻只注意到「蓮花、美景等空靈底圖」呢？許多長輩圖會拿蓮花底圖作發揮，實際上在早安圖中，各式花卉都常被選用。除了花朵以外，擁有特殊形狀的葉子或者象徵意義的綠草（如幸運草）都常成為底圖。但有時早安圖中綠草被調色成紅葉，或者花朵被調色至無法辨別，這都是「長輩圖」在圖像製作時難以想像的。

從目前網路上專門製作長輩圖的網頁〈長輩圖產生器〉，所提供的六張預設圖案：兩張蓮花照、兩張佛像、一張觀音像以及一張2016年台北市引發爭議的元宵主燈「福祿猴」看來，蓮花圖像之所以被年輕人認為是「長輩圖」的典型，可能是受到早安圖的另一類典型底圖「佛像」所影響。

早安圖背景中另一類典型底圖則是風景。這些底圖常畫質不佳，所呈現的大多是想像中的理想風景，甚至可以看到山、海、樹、橋、彩虹的拼貼，出現於風景中的人物比例也有變形或誇大的情況。

新北市政府所設立的製作長輩圖網頁〈一起做長輩圖〉，抓住了風景的主題，在製作步驟中第一步要選擇底圖時，提供了該行政區域內的風景圖，如十分瀑布；也有人工景觀，如淡水的雲門劇場、關渡橋等，系統將不定時更換這些底圖供使用者選擇。這些圖片相較於長輩圖畫質高出許多，也反映了政府單位如何形塑自己的形象，涵蓋自然地形、人文景觀以及政府建設。

可以好好應用嗎？

政府運用長輩圖於觀光宣傳以外，也利用這個熱門的溝通工具來宣導政策。例如新北市政府設立了〈當我們老在一起〉網站，主要訴求銀髮族群眾，發布許多關於樂齡政策的消息。該網站其中一樣網頁分類便是「製作長輩圖」，但內容實際上主要是新北市政府的宣傳影像，包括運動中心的建置、補助優惠和民俗活動的訊息等。反而用於製作長輩圖的網站〈一起做長輩圖〉只是以連結的方式存在。

〈一起做長輩圖〉的網站中，製作圖片時在選好底圖後，接著要輸入文字的階段，除了自行輸入外，網站有四句預設標語提供選擇，並可調整字型與配色，而四句標語分別是「有拜有保佑，越動越健康！」、「早安！當我們老在一起」、「動起來才健康！」以及「平安是福，知足就會幸福！」這四句標語都與新北市政府所要宣導的內容有所關聯。使用者也可以在網頁上觀看其他人的作品，票選出熱門作品。目前網頁的前三名皆為典型早安圖，顯示了這種圖像使用群的既有喜好。

早安圖是全球化現象

2018年一月《華爾街日報》以及幾份商業報紙都刊登了一份關於印度的報導。美國矽谷的Google研究人員發現印度相較於其他國家，智慧型手機的記憶體消耗的速度很快，且在早晨常發生網路當機的問題，原因就在於龐大的「早安圖」（good morning images）。報導指出，這與印度的長輩們開始加入網路社群相關，而印度重視集體關係的文化背景更加速了早安圖的傳播。

隨著手機的普及，近五年來「早安圖」一詞在印度的搜尋量多了十倍，也出現了「早安圖網頁」作為這些影像的集散地供人下載，傳送對象的分類龐雜，包括數量多到足以成為一類的「繼女」、「繼子」類，反映出印度特有的婚姻文化。這些早安圖的背景大都伴隨著花朵、小孩與咖啡圖像。

在2016年七月，中國開始關注這類圖像。他們是以類似於表情符號（emoji）和貼圖的方式進行，稱為「中老年表情包」，從名稱上便指出這類圖像的使用者，以及存在於通信軟體的特色。有人對中老年表情包的討論，延伸到共產黨的畫報和世代的審美差異，並且認為這樣的命名是基於大量年輕世代網路使用者的話語霸權。

作為溝通工具的早安圖展現了語言和文化差異，也有如「咖啡」與「茶」不同飲食習慣的差別，這顯示早安圖的全球化現象，在各區域呈現出在地化的風貌。

參考資料

1.50pluscwgvgovernor。（2017/9/4）。【50+研究室】長輩圖，比你想像中更有用。50+ FIFTY PLUS。https://50plus.cwgv.com.tw/articles/index/8921/1

2.635。（2017/1/1）。爸媽發給你的那些中老年表情包都是哪裡來的？。每日頭條。

https://kknews.cc/zh-tw/entertainment/2aylya9.html

3.北京青年報。（2017/7/4）。“中老年表情包”背后的话语霸权。人民網。

http://opinion.people.com.cn/n1/2017/0704/c1003-29380442.html

4.莊霈淳。（2016/5/5）。不懂長輩圖？因為你只想到你自己。泛科學PanSci。

http://pansci.asia/archives/98028

5.微微。（2018/1/26）。印度人「早安」不嫌多 長輩圖氾濫佔空間。地球圖輯隊。

https://dq.yam.com/post.php?id=8746

6.蔣金。（2017/6/17）。「Line來Line去」的長輩圖，給長者們的生活帶來什麼？。端傳媒。

https://theinitium.com/article/20170617-taiwan-line-addiction/

本文經授權轉載自漫遊藝術史 認同請分享：關於早安圖的一些視覺觀察

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