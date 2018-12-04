漫遊藝術史》異國凝視下的圓明園

圓明園始建於康熙四十六年（1707），歷經雍正、乾隆、嘉慶、道光、咸豐約一百五十餘年的擴大修築，是具有功能性、實用性並符合帝王審美需求的建築。圓明園除集明清園林之大成，也涵括了西洋樓。西洋樓處於長春園，採歐洲宮殿形制，但仍保有中國的元素，選用漢白玉精雕細刻，以中國琉璃瓦覆頂，融合了中西風格。

◎冷

Daguerre（1787-1851）在1839年發明了攝影術，幾年後便迅速的傳入中國。隨著開港通商，外國攝影師的人數更是不斷增加，異國情調的人事物深深吸引著這些攝影師，促使他們紀錄下中國的風俗民情、社會、風景和建築等，享譽世界的皇家園林——圓明園便是其中之一。

圓明園始建於康熙四十六年（1707），歷經雍正、乾隆、嘉慶、道光、咸豐約一百五十餘年的擴大修築，是具有功能性、實用性並符合帝王審美需求的建築。圓明園除集明清園林之大成，也涵括了西洋樓。西洋樓處於長春園，採歐洲宮殿形制，但仍保有中國的元素，選用漢白玉精雕細刻，以中國琉璃瓦覆頂，融合了中西風格。然在1860年的英法聯軍戰役中，大清帝國不敵外來的侵入，圓明園被燒毀、掠奪。雖然後來的同治皇帝和慈禧太后想修復圓明園，無奈在內憂外患的情勢之下，財源有限，無從著手，遂成廢墟，成為失落的一角。

目前被毀壞的圓明園照片最早是由Ernst Ohlmer（1847-1927）拍攝，共有12幀的作品。Ohlmer來自德國，十幾歲時加入一支商船隊伍來到中國，在1867年左右他在廈門曾開設一家照相館，以專業攝影師的身份在中國活動。在1872年至1880年間Ohlmer曾在北京海關任職，這時圓明園已被燒毀12年之久，雖然圓明園一直都有衛兵看守，但西洋樓景區，地處偏僻，守衛稀鬆，便得以自由出入。許多外國人經常去西洋樓景區遊玩、參觀，而Ohlmer也得以拍攝到珍貴的照片。

這12幀照片皆是拍攝西洋樓，包含諧奇趣南面、諧奇趣全景、諧奇趣音樂亭、諧奇趣主樓東側面、諧奇趣主樓北面、花園門、方外觀、海晏堂西面、海晏堂一角、遠瀛觀南面、大水法、觀水法石屏風。照片以側面、正面、遠景、近景和聚焦於一角等面向呈現。無人使用的失能空間，僅剩荒蕪與雜草，然而碎裂的琉璃瓦片、坍塌的屋頂、牆垣朽敗，仍能窺探著曾經的榮景。就如同《諧奇趣全景》般【圖1】，湖的對岸是一棟被世人遺忘許久的建築，如同映照在湖水上的模樣，鬼影幢幢，隨時空流逝衰敗，僅剩空殼。

【圖 1】Ernst Ohlmer，《諧奇趣全景》，黑白照片

這些照片還能與當時西洋樓建造完成後繪製的銅版畫做比較。《諧奇趣主樓北面》【圖2】與《圓明園銅版畫：諧奇趣北面》相比【圖3】，便可看出屋頂的部分幾乎被摧毀，前方的噴水池也塌陷，只剩門前的兩顆樹木屹立不搖，彷彿見證了圓明園的盛衰興廢。

【圖 2】Ernst Ohlmer，《諧奇趣主樓北面》，黑白照片



【圖 3】《圓明園銅版畫冊：諧奇趣北面》，清，紙本，50.5×87.5cm，北京故宮博物院藏。

《海晏堂西面》【圖4】與《圓明園銅版畫：海晏堂西面》更是呈現對同一建築不同的心境。原先建築的正前方有著巨大的噴水池，正中間是一個大蚌殼的造型，左右兩側放置十二生肖的雕像，水池外圍也有太石湖與前方的石柱雕像。而這些在照片上是看不見，前方的樹叢呈現極度的陰暗，幾乎遮掩建築的一樓，已看不出原本的擺設，更顯示杳無人至的事實。

【圖 4】Ernst Ohlmer，《海晏堂西面》，黑白照片

當時除了Ohlmer之外，另外有Thomas Child（1841-1898）、Felice Beato（1832-1909）等拍攝。Child來自法國，1870年來到北京，受僱於海關稽查總局。在這期間，拍攝不少北京名勝古蹟及城市建築，作品也多作為商業用途販售。他同樣也拍攝了西洋樓，但他的照片則是盡可能的貼近建築本身，比Ohlmer的照片更能看清楚建築裝飾的細節，較少有樹叢的遮擋【圖5】。

【圖 5】Thomas Child，《諧奇趣音樂亭東側南立面》，黑白照片。圖版來源：秦風老照片館編著，《殘園驚夢：奧爾默圓明園歷史影像》（廣西：廣西師範大學，2010），頁100。

前兩者像是以探險家在西洋樓中遊玩、探索。動機與身份不像Felice Beato是作為英軍的隨軍攝影師，用鏡頭記錄了英法聯軍勝利的場面。然而他並非選用掠奪的畫面，反而呈現十分平靜的遠觀，掩蓋戰爭的殘酷【圖6】。以遠距離、客觀的方式，訴說著一位英國臣民的目擊與無力反抗的中國。

【圖 6】Felice Beato，《被焚後的頤和園》，黑白照片。圖版來源：巫鴻，《廢墟的故事：中國美術和視覺文化中的「在場」和「缺席」》（上海：上海人民，2017），頁122。

圓明園從建立的那刻開始不斷擴大，雕闌玉砌、絢爛奪目的奇異珍寶盡藏於此，在最燦爛的時光留下豐富的圖繪記錄、源源不絕的詩詞讚揚，賦予此園大量的文化意涵。西洋樓的出現，中西美學產生融合，使圓明園有著特殊外觀的建築群。Ohlmer以一種好奇、浪漫的懷想看待這些斷垣殘瓦；Child選擇清楚的拍攝了建築體，用於商業上可使人更仔細的看到細節，揭開園林的神秘面紗；Beato則是以勝利者的身份紀錄他所感。這三者的動機、身份、照片用途都有所不同，也有其特別的取角，但絕非是中國人感受的情感。他者的眼光看待同一建築，有著不同情調的觀看模式，這也賦予圓明園不同且多元的詮釋。

參考書目

1、中華世紀壇世界藝術館、秦風老照片館編著，《殘園驚夢──奧爾末與圓明園歷史影像》，廣西師範大學出版社，2011年。

2、汪榮祖，《追尋失落的圓明園》，台北：麥田，2004年。

3、郭傑偉（Jeffrey W. Cody）、范德珍（Frances Terpak）編著，《丹青和影像：早期中國攝影》，香港：香港大學出版社，2012年。

本文經授權轉載自漫遊藝術史 異國凝視下的圓明園

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