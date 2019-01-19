農業二三事》芭樂、棗子怎麼外銷？

政治人物的噴口水與做秀，往往會給農民帶來莫大的錯覺，好像一個貨櫃的出口就得以解決後續的生產過剩的壓力，或是帶來長期穩定的訂單，這些都是不切實際的幻想。真正要做的是，好好地深入海外的每一處超市通路，看看別的國家如何把水果賣出去，再來回頭引導農民，才是正辦。

焦鈞

農產品，特別是南台灣高雄的水果出口，現成為農民口中的熱門話題！芭樂（番石榴）與棗子則是高雄的二大王牌水果；地方首長與民代紛紛信口開河要幫農民把果水賣出去，我們今天就來好好檢視一下，芭樂與棗子這幾年到底是怎麼賣到海外市場的。

水果之王：番石榴

番石榴是全年可生產的作物，高雄燕巢地區、台南南化地區、彰化溪州為三大產區，其他像是屏東、嘉義、雲林、南投、宜蘭、台中等地也都有數百公頃的種植面積，幾乎全省都要栽種（見下表）；尤其又以「燕巢芭樂」最為消費者所青睞，品質與價格均為全台首選。

2017年番石榴生產總計。

高雄確實可以稱之為芭樂王國，當之無愧！而番石榴外銷海外市場，高雄市阿蓮農會則扮演相當重要的角色；另外，民間貿易商積極拓展海外市場，特別又以加拿大為主要國家，也讓番石榴交出一張漂亮的成績單。

不過，我們從2011年中國大陸啟動大規模「政策性水果採購訂單」看起，這二年外銷成績大幅下滑，是一大警訊；中國市場的衰退是主因，國內產量供給的不穩定，從整體面來看出口也同樣呈現起起伏伏。（見下圖表）

2011-2018年番石榴出口統計趨勢圖。

2011-2018年番石榴出口統計。

殊不知番石榴外銷海外市場，是走過一段艱辛歷程的，不論是加拿大、中國或其他海外市場。讀者或許會好奇加拿大為何會成為台灣番石榴的出口國榜首？其實這一開始都民間貿易商隨著出口蔬菜海運併櫃，意外地打開了這個新市場。中國市場20年前一開始對番石榴的印象就是「這是甚麼水果？」、「不知道該如何食用？」從統計上看，2015年中國市場出口成績一度超越加拿大，後卻快速萎縮，顯然「番石榴出口中國市場受到『政治性採購風險』」的干擾因素，十分明顯；至於總體出口量2107年重挫，2018年持續探底，個個出口國家都呈現下滑。數字既已提出了警訊，相關單位就有必須找出真正原因，而不是政治人物站在水果面前作秀，口實而不惠。

棗子：後起之秀

棗子同樣是高雄的特產。這種源自東南亞，台灣品種改良過的水果，盛產期就是農曆春節前後二個月時間；就國內市場而言，春節前因年節禮品市場需求，使得國內棗子價格居高不下，但一過了春節年假，市場開市也就是棗子價格崩盤的時候。以今年暖冬為例，棗子盛產但口感品質確不甚理想，今年過年又在二月上旬，使得二月中旬之後的「晚生棗子」狀況最差情況下都將成為批發市場的殘貨。

回頭來看棗子外銷出口的統計，雖完全無法與番石榴的出口數量相比，但確是個呈現穩定成長的品項；不過，依舊仰賴中國市場的胃納且佔比極高，東南亞市場因產品差異性問題，很難有亮眼表現。到是香港市場的起伏以及這二年的大幅衰退現象，一方面證明了市場供給的穩定度不足，也說明了通路端行銷策略上，有強化的必要。

2011-2018年棗子出口統計趨勢圖

2011-2018年棗子出口統計。

地方首長喊出番石榴、棗子外銷新加坡、香港，以及主要市場中國，從統計數據上來看，「喊爽的」成份居多；以棗子為例，即使出口平均排行第二的加拿大，一年也不過就幾十公噸的出口量，對於市場風險風散與開拓的意義不大；除非，棗子能夠在品種改良出適合外銷的品種，延長期保鮮期，方有可能打開北美、中東這樣的長距離國家市場銷路。

新加坡NTUC國營超市架上的台灣芭樂，是要這樣包裝後出口，才能上架銷售；有趣的是，這些芭樂並非來自最大產區高雄，而是彰化地區。（作者提供）

新加坡NTUC國營超市架上的台灣芭樂。（作者提供）

政治人物的噴口水與做秀，往往會給農民帶來莫大的錯覺，好像一個貨櫃的出口就得以解決後續的生產過剩的壓力，或是帶來長期穩定的訂單，這些都是不切實際的幻想。真正要做的是，好好地深入海外的每一處超市通路，看看別的國家如何把水果賣出去，再來回頭引導農民，才是正辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/