伊朗與西亞世界》庫德族命運：「邁向國際化」的伊拉克庫德族問題

1979年復興黨的薩達姆胡笙掌權之後，庫德族的命運有了更多的變化，歷經兩伊戰爭爆發、安法爾運動、波斯灣戰爭，到美國入侵伊拉克，庫德族從內政問題，在伊拉克成為「世界公敵」之後，成了國際問題。。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

伊拉克的庫德族的問題，早於伊拉克1921年建國前就已存在，卻在隨後的「泛阿拉伯主義」（Pan-Arabism）浪潮中成為配角。固然歷屆執政者都關注庫德族問題，但卻沒有令人滿意的結果。1960年代後期復興黨（Ba’th Party）執政之後，仍難以「和平」解決問題。畢竟主導權都在政府手上，從不是庫德族人。不過，當1979年復興黨的薩達姆胡笙（Saddam Hossein）掌權之後，情況有了更多的變化。

1979年1月，伊朗巴勒維國王（Pahlavi Shah）離開伊朗，為西亞帶來新局勢。幾個月後出現的何梅尼（Ayatollah Khomeini）宗教勢力，因反對巴勒維的立場，受到伊拉克庫德族人支持，並且希望何梅尼能夠協助他們推翻復興黨政府。以庫德民主黨（Kurdish Democratic Party, KDP）為例，原本與巴勒維友好，但1975年兩伊達成友好關係後，巴勒維就不再受到KDP支持。此外，當1975年庫德族勢力遭到大規模鎮壓之後，反對復興黨政府的主要勢力就為什葉派穆斯林取代。1979年何梅尼的什葉派勢力得勢，也就讓伊拉克的薩達姆政府警戒。這對於執政僅一年的薩達姆來說，隔壁這個伊朗鄰居是個相當難以處理的問題。伊拉克的庫德族若要藉此顛覆復興黨政府，不是薩達姆樂見的情況，眼下就連什葉派穆斯林都成為可能是引起動盪的因素，一個不慎便有可能讓整個伊拉克陷入混亂。1980年9月，薩達姆政府就對伊朗發動戰爭，即著名的兩伊戰爭（Iran-Iraq War）。

1980年9月，薩達姆政府對伊朗發動戰爭，即著名的兩伊戰爭。（圖：網路）

在這場戰爭中，不是所有庫德族人都反對伊拉克政府，甚至有部分的庫德族就在伊拉克軍隊服務，盤據在伊拉克北方，痛擊庫德族民主黨等勢力。但因勢力難以為繼，1986年左右便遭到庫德族民主黨擊退。同一年，薩達姆政府對庫德族發起「安法爾行動」（Anfal Operation）。

《古蘭經》（Quran）第八章名為「安法爾」，也就是「戰利品」（spoils of battle）之意，對伊拉克政府而言，這個運動就是以宗教之名懲罰庫德族。任何反對伊拉克政府的庫德族團體、或在兩伊戰爭中支持伊朗的庫德人，都是在這場行動中要「清理掉」的目標。接下來近3年的軍事行動中，傳言使用了國際間禁止的化學武器，行動指揮官阿里哈桑馬吉德（Ali Hassan al-Majid）還被冠上了「化學阿里」（Chemical Ali）的稱號。庫德族人稱，約有18萬同胞遭到殺害。對庫德族來說，這是場「屠殺」，而在兩伊戰爭中，因伊朗已與美國交惡，所以美國是伊拉克的主要支持者。

庫德族人稱在安爾法運動中，約有18萬同胞遭到殺害。（N Suds）

1990年9月伊拉克進攻科威特（Kuwait），即波斯灣戰爭（Gulf War）。對於伊拉克而言，攻打科威特有收復失土的意涵。在鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）瓦解之際，科威特這個地方本應屬伊拉克的一部分，後卻為英國所控有，直到1961年獨立。伊拉克若能拿下科威特，象徵著對西方帝國主義傳統的打擊。同時，薩達姆也把矛頭指向以色列，這並非對以色列有多麼不滿，而是伊拉克長久以來「泛阿拉伯主義」的表現。早期英國協助歐洲猶太人移民巴勒斯坦時，就引發阿拉伯人與猶太人之間的爭執，1948年以色列建國之後，伊拉克參與過阿以戰爭，只是隨後埃及成為反以色列的主角，伊拉克又有自己的問題要解決，因此對以色列的敵對不甚嚴重。但是，復興黨的「泛阿拉伯主義」並未消退，在歷經70年代的庫德問題、80年代的兩伊戰爭後，便在90年代趁著打科威特收復失土，也順道來「好好照顧」以色列了。

這時候，美國卻搖身一變成了反對伊拉克最力的角色。1990年時任美國的老布希（George H. W. Bush）因其家族擁有的石油利益在伊拉克攻打科威特時受損，轉瞬之間，美國對伊拉克的立場由支持成了反對。國際風向也隨著美國立場易幟而改變，當老布希說「這不是伊拉克與美國之間的問題」時，國際輿論也逐漸塑造了「世界對抗薩達姆」的氣氛。而前一段所提庫德族遭「屠殺」的慘況，原本還不見得受到國際重視，但在90年代，這場屠殺就被渲染成庫德族的悲劇、薩達姆的罪行。尚不探討薩達姆是否有罪，但可以思考的是，伊拉克對庫德族的政策，是許多國家都有的主流與少數族群對峙情況，沒有任何一個政權樂見境內有一群人不願效忠、主張脫離，但伊拉克政局夾雜太多外來的箝制因素，導致局勢極端到以「屠殺」行動來解決。

庫德族遭「屠殺」的慘況，原本不受到國際重視，但在90年代，這場屠殺就被渲染成庫德族的悲劇、薩達姆的罪行。（REUTERS）

1991年波斯灣戰爭結束後，薩達姆政府在國際的壓力之下同意停戰，而這個挫敗讓往後伊拉克庫德族相對地自主許多，尤其在伊拉克北方逐漸有個形式上的「政府」出現。同時，聯合國安理會（Security Council）在1991年的第688號決議案，也譴責伊拉克居民在庫德族居住區的壓迫。以往安理會並不太在意庫德族的處境，但波斯灣戰爭後，庫德族問題也跟著「國際化」了。對於伊拉克歷代政府而言，庫德族問題就是內政問題，但當伊拉克在波斯灣戰爭成為「世界公敵」之後，庫德族問題就成了國際問題。

2003年美國在小布希（George W. Bush）任內入侵伊拉克，除了謊稱薩達姆政府有大規模毀滅武器（Weapon of Mass Destruction, WMD）之外，還稱是因薩達姆政府對於庫德族的壓迫與屠殺，這讓人不禁聯想到小布希入侵伊拉克之舉，是否只是為了完成老布希任內沒能剷除薩達姆的遺憾。

但是，庫德族問題會因為復興黨倒台就此解決了嗎？近年來我們仍看到庫德族尚在爭取權益，而這一切維持在無止盡循環狀態，至於其他國家的庫德族，看來命運亦然。

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