伊朗與西亞世界》庫德族命運：伊拉克復興黨時代之前的庫德族問題

1963年之後，復興黨取得政權，直到2003年被美國侵略而瓦解。在哈希姆伊拉克轉移到復興黨伊拉克的過程中，庫德族的命運如何？

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

第二次世界大戰結束之後，伊拉克（Iraq）又經歷過了多次的政治動盪。20、30年代於伊拉克紮根的哈希姆（Hashmite）王室，因1958年革命而退出歷史舞台。隨後由軍人掌握的政府，卻面臨新一波阿拉伯民族主義勢力—復興黨（Ba’ath Party）的挑戰。1963年之後，復興黨取得政權，直到2003年被美國侵略而瓦解。在哈希姆伊拉克轉移到復興黨伊拉克的過程中，庫德族（Kurds）的命運如何？獨立是否有機會？

儘管哈希姆時期具有濃厚的「泛阿拉伯主義」（Pan-Arabism）氣氛，但在費薩爾（Faysal bin Hossein al-Hashmite）國王時期，政府內閣部長並不排斥由庫德族與什葉派（Shiite）穆斯林擔任，所謂少數族群也有不少人願意與政府合作。以庫德族為例，著名的上校軍官斯德基（Bakr Sidqi）就是庫德族人，他認為軍隊不僅要捍衛國家對抗外敵，也要剷除國內的異議份子。他受到哈希姆的重用，在社會上卻是惡名昭彰。然而，1933年費薩爾去世後，情況就不一樣了，他兒子加齊（Ghazi）即位後，表現出很不喜歡什葉派穆斯林的態度。加齊時期的首相僅重視遜尼派穆斯林，什葉派穆斯林與庫德族無不感受到被排擠的壓力。1936年，什葉派穆斯林與諸多反對勢力發起政變，斯德基便是主要人物之一。只是隔年阿拉伯民族主義勢力再度拿回政權，使得庫德族日後又面臨不受重視的問題。

1933年，費薩爾國王去世後，其子加齊即位。（圖：網路）

二次大戰期間，庫德族內出現幾個組織，其中以巴爾薩尼（Mulla Mustfa Barzani）的勢力最強。他們不僅要求政府特赦所謂的反叛人士，也依然要求庫德族的區域可以自治，例如摩蘇爾（Mosul）地區。這些要求對於中央政府而言儘管可以商議，卻沒有長久執行，一旦換人執政旋即更改方向，使得庫德族的反抗依舊激烈。二戰結束後，巴爾薩尼因對抗伊拉克軍隊戰敗，逃到伊朗邊界，還成立了庫德族馬賀阿巴德共和國（Kurdish Mahabad Republic）。伊朗（Iran）當時正面臨西北方亞塞拜然省（Province of Azerbaijan）的左派分離運動危機，也與蘇俄形成對峙局面，連帶地對於這個庫德族勢力頗為光火。1946年年底，伊朗重新奪回西北疆土，巴爾薩尼逃至蘇俄避難。

時間來到50年代的伊拉克，庫德族的問題其實仍有進展。例如什葉派穆斯林穆罕默德賈瑪里（Muhammad Fadhel al-Jamali）受政府邀請擔任過外交部長，甚至在1953年擔任過首相，並指派庫德族人薩依德卡薩茲（Said Qazzaz）為內政部長。這樣的作法自然能安撫庫德族區域對於政府的不滿。然而，50年代整個世界逐漸為美國與蘇俄的冷戰（Cold War）氛圍所籠罩，此時伊拉克政府的立場是傾向與西方靠攏，例如1955年英國主導的「中部公約組織」（Central Treaty Organisation），伊拉克就是成員之一。隨後，在1958年伊拉克與約旦（Jordan）所組成「阿拉伯聯邦」（Arab Federation），仍是庫德族最不樂見的「泛阿拉伯主義」，再加上伊拉克與約旦的合併過程中，並沒有提及庫德族的權益問題。

巴爾薩尼（中）1963年在北伊拉克。（AP）

然而，「阿拉伯聯邦」的存在僅維持了短暫數月，因為這場合併僅僅是兩個哈希姆王室合併的阿拉伯勢力，一點都不夠「泛阿拉伯」，國內反對勢力終於爆氣。隨後掌政的伊拉克軍人卡西姆（Abdul Karim Qasim），此時正需要新政權凝聚的氣氛，同時追尋民族一統的目標。結果，隨之而來的是所謂少數族群的抵抗，庫德族自然也是其中要角。只是卡西姆剷除了各地庫德族勢力之餘，卻重用了過去失勢的庫德族人，例如巴爾薩尼，只因雙方都持反對哈希姆王室的立場。巴爾薩尼剷除了反政府的阿拉伯人，以及仍支持哈希姆家族的庫德族人。但這只是卡西姆消除庫德族勢力的策略，1960年，卡西姆開始拒絕巴爾薩尼與其支持者的自治要求，雙方關係就此惡化，完全是「狡兔死，走狗烹」的概念。

不過，卡希姆似乎還不夠「泛阿拉伯」。50年代初期，敘利亞的復興黨中的伊拉克籍成員回國之後建立黨分部，也參與了1958年推翻哈希姆王室的運動。復興黨與卡西姆政府都強調阿拉伯中心的意識形態，但復興黨較之更加「激烈」。對於復興黨來說，卡西姆政府強調「伊拉克優先」（Iraq First）的立場，一點都不夠「泛阿拉伯」。卡西姆認為阿拉伯民族固然重要，但伊拉克的國家利益仍是主要考量，這與復興黨心中的阿拉伯民族主義有所差異，因為復興黨仍強調要整體的阿拉伯民族一統。

卡西姆（右）剷除了各地庫德族勢力之餘，卻重用了過去失勢的庫德族人，例如巴爾薩尼（左）。（ekurds.com）

復興黨的思想基礎，其實一樣也是「想像的共同體」的展現。他們對於所謂少數族群的看法，是希望提供保護，強調各民族平等，另外也聲稱「庫德族與阿拉伯人的分裂，是西方帝國主義侵犯的產物。」這個說法倒是完全正確，因為若以歷史發展的脈絡來看，庫德族與阿拉伯人原本可能沒有太大的衝突。儘管彼此之間存在差異，卻不至於對立。在英國瓦解鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）的過程中，庫德族自治的機會曇花一現，令人失望，隨後又將庫德族置入阿拉伯人居多的伊拉克境內，導致庫德族與阿拉伯人的矛盾，從社會問題轉變成無法解決的政治問題。

儘管復興黨同時強調：「阿拉伯民族若統一，也代表庫德族的勝利，阿拉伯民族的敵人，也就是庫德族的敵人。」但這樣的聲明毫不存在復興黨在意庫德族權益的意涵，僅是將庫德族視為阿拉伯人的一部分而已。庫德族在推翻卡西姆政權時選擇支持復興黨，他們的條件是要獲得自治的機會。

但問題是，復興黨執政之後，庫德族情況會好轉嗎？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/