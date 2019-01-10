自由開講》財政部竟然也懂「槍在手跟我走」？

芮俊

以往財政部的角色，通常給人低調、保守、被動、最高程度的依法行政。不外乎因為財政部的業務就是向人民伸手要錢，因此這個單位本身就不討喜，想當然而能夠低調就盡可能低調。直到昨天，筆者看到財政部跳出來打臉肥宅名嘴朱學恆後，才知道原來財政部有創立一個臉書粉絲專頁，叫做：「中華民國財政部」。

節錄一下肥宅名嘴朱學恆被打臉的內容：「財政部已經出來啪啪啪啪的打你臉啦，綜所稅有七成都是來自薪資，收的就是你的薪水啊。」

肥宅名嘴朱學恆根本搞不懂什麼是綜所稅。（圖取自朱學恆臉書）

首先，可以看出肥宅名嘴朱學恆根本搞不懂什麼是綜所稅，綜所稅不只是受薪階級需要繳，大公司的老闆也是有領薪水也要繳綜所稅。有些公司因為去年景氣好，公司賺錢更多錢，老闆領了更多薪水，當然會多繳更多的綜所稅，儘管綜所稅有超徵，但大部分還是有錢人多繳的錢。

再來，107年預估超徵的211億裡，綜所稅僅僅佔了18％，反倒是公司因為大賺錢，而該繳的營利事業所得稅佔了45％，這兩個數據代表什麼？我是這麼理解的：因為公司大賺錢，老闆也跟著賺錢，所以營利事業所得稅超徵、綜所稅自然也超過預期。總歸一句就是民進黨上任後景氣真的有變好，才能多徵到這麼多稅。

府應該學習假新聞的來源，將真相直接灌輸給民眾，而最好的辦法就是像財政部這樣，直接用臉書回應，快速且精準有效。（資料照）

只是搞不懂連景氣變好都有人可以罵政府，也畢竟有些人就是得靠罵政府來拼自己的經濟，不罵就沒有人氣，沒有人氣就難賣T恤。

不過這次真的必須得給財政部拍拍手，不僅勇敢的站出來，還非常迅速的對抗不實指控，各級政府部門應該要參考一下財政部的作法。過往政府面對假新聞或是不實指控的作法，是在公部門的網站架設一個闢謠專區，將澄清內容放在裡頭。

可以說錯到離譜，我們想像一下一般民眾接觸的假新聞的管道為何？主要兩大來源就是臉書與LINE。那我們再想像一下，假設民眾用手機在臉書上看到一則假新聞，已經讓他非常憤慨了，想要破口大罵這個爛政府了，那他還會耐著性子，關掉臉書回到手機桌面，點開網頁瀏覽器，搜尋政府部門的網站，再進入闢謠專區，從一則一則的澄清新聞稿中，找出他剛剛所看到的假新聞嗎？

怎麼可能！當然是直接留言罵政府啦！所以政府不要奢望民眾會主動找尋真相，政府應該學習假新聞的來源，將真相直接灌輸給民眾，而最好的辦法就是像財政部這樣，直接用臉書回應，快速且精準有效。同時民進黨政府也要有個概念，與其期望民眾的掌聲，不如減少被民眾罵的可能，時代已經變遷，台灣已經被假新聞操弄許久，再不迅速跟上假新聞的腳步，未來民眾只會永遠憤怒。

（國會助理）

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