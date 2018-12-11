法操》【國際人權日】《零八憲章》十周年，什麼是《零八憲章》？

《零八憲章》由張祖樺負責起草、劉曉波等人修改並由303位各界人士首批簽署的一份宣言。《零八憲章》中提到：「自由、平等、人權是人類共同的普世價值；民主、共和、憲政是現代政治的基本製度架構」。

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1948年12月10日，聯合國通過了《世界人權宣言》。1950年聯合國大會定每年的12月10日為國際人權日。

2008年12月10日一群中國維權人士與異見人士，為了紀念《世界人權宣言》，起草並簽署了《零八憲章》並打算於當日舉辦論壇發表。但中國政府已經禁止此活動的繼續。

2018年正好是《零八憲章》起草十年，究竟零八憲章內有什麼內容，為什麼會被中國政府禁止呢？

《零八憲章》傳揚自由、平等、人權的普世價值

《零八憲章》由張祖樺負責起草、劉曉波等人修改並由303位各界人士首批簽署的一份宣言。零八憲章的內容分成4個部分。前言、理念、主張、結語。《零八憲章》中提到：「自由、平等、人權是人類共同的普世價值；民主、共和、憲政是現代政治的基本製度架構」。具體的主張有：

1.「修改憲法」讓憲法可以作為人權真正的保證書，超越黨派，位中國民主化奠定基礎

2.「分權制衡」保證三權分立，中央權力由縣法明文授權，地方實行充分自治。

3.「立法民主」立法機構直接民選產生

4.「司法獨立」超越黨派，不受任何干預

5.「公器公用」軍隊國家化，政黨組織應從軍隊中退出。公務人員應保持政治中立

6.「人權保障」任何人不受非法逮捕、拘禁、傳訊、審問、處罰，廢除勞動教養制度。

7.「公職選舉」全面推行民主選舉制度，落實一人一票的平等選舉權。

8.「城鄉平等」廢除現行的城鄉二元戶籍制度，保障公民的自由遷徙權。

9.「結社自由」將現行的社團登記審批制改為備案制，開放黨禁。

10.「集會自由」和平集會、遊行、示威和表達自由，是憲法規定的公民基本自由。

11.「言論自由」開放報禁，廢除現行《刑法》的「煽動顛覆國家政權罪」條款，杜絕以言治罪。

12.「宗教自由」審查並撤銷限製或剝奪公民宗教自由的行政法規、行政規章和地方性法規。

13.「公民教育」取消服務於一黨統治、帶有濃厚意識形態色彩的政治教育與政治考試。

14.「財產保護」確立和保護私有財產權利，實行自由、開放的市場經濟制度，保障創業自由，消除行政壟斷，推進土地私有化，切實保障公民尤其是農民的土地所有權。

15.「財稅改革」確立民主財政和保障納稅人的權利。16.「社會保障」建立覆蓋全體國民的社會保障體制。17.「環境保護」保護生態環境，提倡可持續發展。

18.「聯合共和」以平等、公正的態度參與維持地區和平與發展，維護香港、澳門的自由制度，通過平等談判與合作互動的方式尋求海峽兩岸和解方案。

19.「轉型正義」為遭受政治迫害的人士及其家屬，恢復名譽，給予國家賠償；釋放所有政治犯和良心犯，釋放所有因信仰而獲罪的人員；成立真相調查委員會，查清歷史事件的真相，釐清責任，伸張正義；在此基礎上尋求社會和解。

以上這19點主張，身在台灣的我們，或許會覺得稀鬆平常，但我們能享有這些基本人權，這些我們覺得理所應當的自由，是靠著前人的血淚才得來的。而憲章的第19點，也是我們現在正在努力的，我國目前已經廢除刑法100條，現在也有促進轉型正義委員會針對過去威權時代不當判決進行調查與撤銷。



而提出這《零八憲章》異見人士卻被相繼約談、判刑。

「諾貝爾頒獎典禮上的空位」保留的獎章與和平證書，再也無人能領取。

2008年12月8日劉曉波因為《零八憲章》被以「涉嫌煽動顛覆國家政權罪」刑事拘留，12月9日被監視居住。2009年12月25日，北京市第一中級人民法院以煽動顛覆國家政權罪判處有期徒刑11年，剝奪政治權利兩年。劉曉波於2010年5月26日開始，在遼寧省錦州監獄服刑。2010年10月8日劉曉波在服刑期間，獲得諾貝爾和平獎。

對於劉曉波獲獎一事，中國官方當然禁止劉曉波去領獎，報導劉曉波得獎消息的外媒新聞報導，也遭到斷訊、黑畫面的處置。中國對外表示「中國堅決反對任何國家，任何使用諾貝爾獎的人干涉中國內政，侵犯中國的司法主權」。當時的外交部發言人馬朝旭更公開表示，「諾貝爾和平獎頒授給一名因觸犯中國法律而被中國司法機關判處徒刑的罪犯，是對諾貝爾和平獎精神的褻瀆」。

而對內，與劉曉波相關人員，開始受到軟禁，也無法去探視劉曉波。2017年6月，劉曉波因確診肝癌晚期而獲准保外就醫，在與外界隔離的狀態下接受治療。同年7月13日，醫院宣布劉曉波病情惡化並因多重器官衰竭，經搶救無效病逝，終年61歲。

在國際人權日的今天，期望中國的當局領導人，可以正視《零八憲章》背後的意義，將人權、民主、法治還於民。在台灣的我們，也要時時警醒，珍視我們得來不易的民主與人權保障！

文經授權轉載自法操 【國際人權日】《零八憲章》十周年，什麼是《零八憲章》？

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