魔幻拉美》中美洲貧窮背後的缺糧真相

中美洲各國大量種植經濟作物,進而造成己身的糧食不足。換言之,中美洲人民以汗水換來豐收的經濟作物,經濟作物沒帶來財富,反而帶來了飢餓。即便在2010年代,仍有一成五的中美洲人營養不良,貧窮背後的缺糧真相,讓一些中美洲人寧願出走,當個四處漂泊的非法移民。

陳小雀

中美洲非法移民潮的主因歸咎於貧窮與社會暴力,其中,貧窮與糧食不足息息相關,糧食不足則可追溯至十九世紀末所種下的遠因。

十九世紀末,中美洲各國實施現代化政策,聯合水果公司(United Fruit Company)等跨國企業趁機挾帶雄厚資金進駐,大量種植香蕉、咖啡、蔗糖等經濟作物,導致這些農業國家陷入糧食不足的窘境,得進口包括玉米在內的糧食作物。換言之,這些農業國家以勞力為跨國公司累積財富,自己卻一貧如洗!

自前哥倫布時期以來,中美洲即以玉米為主食,玉米甚至是中美洲的宗教與信仰,象徵精神食糧;然而,人民卻必須以高價購買進口玉米,或被迫改以進口小麥為主食,這對原住民或偏鄉居民而言,無疑是項龐大負擔。長期糧食不足,中美洲偏鄉居民普遍缺乏醣類、蛋白質、維他命A、維生素B₂、碘。 正所謂「不患寡而患不均」,中美洲左派勢力於是崛起,以社會公平為訴求,冀望實施社會主義;不幸的是,左派活躍的年代正是冷戰時期,當時美國政府認為,若不即時壓制左派勢力,將來會付出更多的代價;因此,堅決反共的麥卡錫主義(McCarthyism)從北美蔓延至中美洲,甚至到南美洲,左派分子成為被迫害的對象。

中美洲非法移民潮的主因歸咎於貧窮與社會暴力,但貧窮與糧食不足息息相關。 (CIAT)

然而,左派勢力似乎沒被消弭。尼加拉瓜的「桑定諾民族解放陣線」(Frente Sandinista de Liberación Nacional)、瓜地馬拉的「貧民游擊隊」(El Ejército Guerrillero de los Pobres)、薩爾瓦多的「法拉本多.馬蒂民族解放陣線」(Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional)陸續揭竿起義。美國以維護美洲區域安全為由,干預中美洲各國內政,並指示傀儡政權鎮壓左派游擊隊,結果演變成大規模的內戰。

不避諱言,美國的干預為中美洲種下貧窮與社會暴力的惡果。

1979年,「桑定諾民族解放陣線」獲得勝利,同時也取得執政權,並擬訂多項農業政策,意圖增加糧食作物的產量,以減少進口支出。不過,彼時的奧蒂嘉(Daniel Ortega,1945-)政府未能有效增加糧食作物的產量,再者,美國以奧蒂嘉政府奉行馬克思主義為由,對尼加拉瓜施實經濟制裁,於1981年禁止出售小麥予尼加拉瓜,並於1982至1988年間策動反革命戰爭,尼加拉瓜再度陷入內戰泥淖。儘管受到美國制裁,尼加拉瓜從國際社會獲得糧食援助,其中,共產主義國家占五成以上,西歐國家及歐洲共同體則約占三成。

美國以奧蒂嘉政府奉行馬克思主義為由,對尼加拉瓜施實經濟制裁,於1981年禁止出售小麥予尼加拉瓜,並於1982至1988年間策動反革命戰爭,尼加拉瓜再度陷入內戰泥淖。(thecoldwarexperience.weebly.com/)

1980年,瓜地馬拉、薩爾瓦多也爆發內戰,許多農地變成戰場,影響農作深鉅,民不聊生。這年,美國援助了瓜地馬拉、薩爾瓦多4萬3千5百噸的糧食,但為了拉攏瓜、薩爾兩國支持反革命戰爭,而在1987年增加糧食援助達77萬噸,藉此孤立尼加拉瓜。

1990年代,有超過五成的中美洲人營養不良。據統計,1990至2001年間,聯合國糧食及農業組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations)援助了中美洲8億8千5百萬噸糧食。長期接受糧食援助,中美洲各國在不知不覺中改變飲食習慣,漸漸以小麥為主食。中美洲並非小麥產區,僅瓜地馬拉有零星生產,雖然其小麥產量在1990年代勉強占該國總消費量的三分之一,至今產量仍無法自給自足。對小麥的依賴,不僅增加糧食的進口支出,同時也危及以玉米為主食的傳統飲食文化。

事實上,中美洲各國政府在1940年代已意識到糧食自給自足的重要性,卻受制於跨國企業而大量種植經濟作物。至今,中美洲各國依舊仰賴糧食進口,其中有四成的糧食來自美國。以玉米為例,中美洲平均一年消費6百萬噸玉米,卻有3百萬噸的玉米仰賴進口。若以國家來看,尼加拉瓜與薩爾瓦多進口糧食約占消費量的三成,宏都拉斯與瓜地馬拉則高達五成。

民以食為天,中美洲人以汗水換來豐收的經濟作物,經濟作物竟然帶來了飢餓。即便在2010年代,仍有一成五的中美洲人營養不良,貧窮背後的缺糧真相,讓一些中美洲人寧願出走,當個四處漂泊的非法移民!

