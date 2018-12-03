魔幻拉美》中美洲貧窮背後的缺糧真相

中美洲各國大量種植經濟作物，進而造成己身的糧食不足。換言之，中美洲人民以汗水換來豐收的經濟作物，經濟作物沒帶來財富，反而帶來了飢餓。即便在2010年代，仍有一成五的中美洲人營養不良，貧窮背後的缺糧真相，讓一些中美洲人寧願出走，當個四處漂泊的非法移民。

陳小雀

中美洲非法移民潮的主因歸咎於貧窮與社會暴力，其中，貧窮與糧食不足息息相關，糧食不足則可追溯至十九世紀末所種下的遠因。

十九世紀末，中美洲各國實施現代化政策，聯合水果公司（United Fruit Company）等跨國企業趁機挾帶雄厚資金進駐，大量種植香蕉、咖啡、蔗糖等經濟作物，導致這些農業國家陷入糧食不足的窘境，得進口包括玉米在內的糧食作物。換言之，這些農業國家以勞力為跨國公司累積財富，自己卻一貧如洗！

自前哥倫布時期以來，中美洲即以玉米為主食，玉米甚至是中美洲的宗教與信仰，象徵精神食糧；然而，人民卻必須以高價購買進口玉米，或被迫改以進口小麥為主食，這對原住民或偏鄉居民而言，無疑是項龐大負擔。長期糧食不足，中美洲偏鄉居民普遍缺乏醣類、蛋白質、維他命A、維生素B₂、碘。 正所謂「不患寡而患不均」，中美洲左派勢力於是崛起，以社會公平為訴求，冀望實施社會主義；不幸的是，左派活躍的年代正是冷戰時期，當時美國政府認為，若不即時壓制左派勢力，將來會付出更多的代價；因此，堅決反共的麥卡錫主義（McCarthyism）從北美蔓延至中美洲，甚至到南美洲，左派分子成為被迫害的對象。

中美洲非法移民潮的主因歸咎於貧窮與社會暴力，但貧窮與糧食不足息息相關。 （CIAT）

然而，左派勢力似乎沒被消弭。尼加拉瓜的「桑定諾民族解放陣線」（Frente Sandinista de Liberación Nacional）、瓜地馬拉的「貧民游擊隊」（El Ejército Guerrillero de los Pobres）、薩爾瓦多的「法拉本多．馬蒂民族解放陣線」（Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional）陸續揭竿起義。美國以維護美洲區域安全為由，干預中美洲各國內政，並指示傀儡政權鎮壓左派游擊隊，結果演變成大規模的內戰。

不避諱言，美國的干預為中美洲種下貧窮與社會暴力的惡果。

1979年，「桑定諾民族解放陣線」獲得勝利，同時也取得執政權，並擬訂多項農業政策，意圖增加糧食作物的產量，以減少進口支出。不過，彼時的奧蒂嘉（Daniel Ortega，1945-）政府未能有效增加糧食作物的產量，再者，美國以奧蒂嘉政府奉行馬克思主義為由，對尼加拉瓜施實經濟制裁，於1981年禁止出售小麥予尼加拉瓜，並於1982至1988年間策動反革命戰爭，尼加拉瓜再度陷入內戰泥淖。儘管受到美國制裁，尼加拉瓜從國際社會獲得糧食援助，其中，共產主義國家占五成以上，西歐國家及歐洲共同體則約占三成。

美國以奧蒂嘉政府奉行馬克思主義為由，對尼加拉瓜施實經濟制裁，於1981年禁止出售小麥予尼加拉瓜，並於1982至1988年間策動反革命戰爭，尼加拉瓜再度陷入內戰泥淖。（thecoldwarexperience.weebly.com/）

1980年，瓜地馬拉、薩爾瓦多也爆發內戰，許多農地變成戰場，影響農作深鉅，民不聊生。這年，美國援助了瓜地馬拉、薩爾瓦多4萬3千5百噸的糧食，但為了拉攏瓜、薩爾兩國支持反革命戰爭，而在1987年增加糧食援助達77萬噸，藉此孤立尼加拉瓜。

1990年代，有超過五成的中美洲人營養不良。據統計，1990至2001年間，聯合國糧食及農業組織（Food and Agriculture Organization of the United Nations）援助了中美洲8億8千5百萬噸糧食。長期接受糧食援助，中美洲各國在不知不覺中改變飲食習慣，漸漸以小麥為主食。中美洲並非小麥產區，僅瓜地馬拉有零星生產，雖然其小麥產量在1990年代勉強占該國總消費量的三分之一，至今產量仍無法自給自足。對小麥的依賴，不僅增加糧食的進口支出，同時也危及以玉米為主食的傳統飲食文化。

事實上，中美洲各國政府在1940年代已意識到糧食自給自足的重要性，卻受制於跨國企業而大量種植經濟作物。至今，中美洲各國依舊仰賴糧食進口，其中有四成的糧食來自美國。以玉米為例，中美洲平均一年消費6百萬噸玉米，卻有3百萬噸的玉米仰賴進口。若以國家來看，尼加拉瓜與薩爾瓦多進口糧食約占消費量的三成，宏都拉斯與瓜地馬拉則高達五成。

民以食為天，中美洲人以汗水換來豐收的經濟作物，經濟作物竟然帶來了飢餓。即便在2010年代，仍有一成五的中美洲人營養不良，貧窮背後的缺糧真相，讓一些中美洲人寧願出走，當個四處漂泊的非法移民！

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