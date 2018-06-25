魔幻拉美》年金改革案掀起尼加拉瓜風雲

一項年金改革導致尼加拉瓜風雲再起，而這場社會運動係自1980年以來最激烈的一次。截至6月18日，剛好滿兩個月，已有212人死亡，至今似乎沒有落幕的跡象。事實上，群眾長期壓抑的忿怒情緒，藉年金改革案發洩而出。

陳小雀

尼加拉瓜總統丹尼爾．奧蒂嘉（Daniel Ortega，1945-）才在2016年11月，以72.5%的高得票率第四度連任，一個看似頗懂民粹的左派總統，卻因在2018年4月16日宣布「退休金系統改革案」而引發社會暴動，至今仍沒有落幕的跡象。

尼加拉瓜的退休金系統是由中央所屬的「尼加拉瓜社會保險局」（Instituto Nicaragüense de Seguridad Social，以下簡稱INSS）所負責，INSS長年虧損而瀕臨破產。因此，奧蒂嘉政府有意將勞工退休金的自提儲金額度從6.25%提高至7%，雇主的提撥率也從19%調升至21%，並在2020年前達到22.5%；但是，退休年金提領額度卻被刪減5%。

奧蒂嘉政府未經溝通協調即貿然宣布如此重大改革案，當然引發勞工不悅，同時企業雇主亦大表不滿。4月18日，透過社群媒體的號召，退休人士、企業雇主、大學生紛紛走上街頭抗議改革案。據信，身兼副總統的第一夫人羅莎莉歐．慕利優（Rosario Murillo，1951-）授意桑定青年軍（Juventud Sandinista）及頭戴安全帽的機車族恫嚇抗議民眾，首波衝突造成8人受傷，其中不乏新聞記者。翌日，抗議行動蔓延至各地，奧蒂嘉政府依舊以強硬手段鎮壓示威行動，3名大學生不幸喪命，群眾怒火因此一發不可收拾，奧蒂嘉只好於4月22日取消改革案，仍無法平息民怨。事實上，群眾長期壓抑的不滿情緒，藉年金改革案發洩而出。

奧蒂嘉政府的年金改革案引發民眾走上街頭抗議。身兼副總統的第一夫人羅莎莉歐．慕利優授意桑定青年軍及頭戴安全帽的機車族恫嚇抗議民眾，翌日，抗議行動蔓延至各地，奧蒂嘉政府依舊以強硬手段鎮壓，3名大學生不幸喪命，群眾怒火因此一發不可收拾。（AFP）

示威行動愈演愈烈，除了軍警以武力鎮壓之外，奧蒂嘉支持者盤踞主要通道，以刀械、石頭、棍棒等攻擊抗議人士，一些支持政府的暴徒甚至趁火打劫，傷亡、失蹤、遭逮捕人數持續攀高。尼加拉瓜天主教教會以正義及和平為訴求，發動遊行，並表示願意居間協調，促成政府與人民之間的和平對話。群眾一波波自發性遊行，不僅為犧牲者討回公道，同時要求奧蒂嘉下台，回歸民主政治。至於奧蒂嘉，則號召支持者與桑定青年軍，上街營造挺政府氣勢。

這場因反年金改革而爆發的社會運動係自1980年以來最激烈的一次。5月30日，尼加拉瓜的母親度過最難熬的母親節，為不幸罹難、或遭逮捕的子女哭泣。美國及加拿大等國紛紛於美洲國家組織大會中，譴責奧蒂嘉政府的暴行，並要求以和平方式解決危機，國際組織亦呼籲奧蒂嘉應儘速展開和平對話，提議將2021年選舉提前到2019年3月舉行，以民主方式讓國家回歸安定。

6月15日，政府與反對黨為「全國對話」重啟協商。

6月17日，一家人因拒絕警方在自家頂樓部署狙擊手，而遭炸彈攻擊，導致一家六口（四大兩小）全死於爆炸中，兩名小孩分別為年僅8個月的嬰兒和兩歲大的男童。

截至6月18日，暴動剛好滿兩個月，尼國官方統計死亡有178人，傷者則約一千人。然而，根據美洲人權委員會在6月22日美洲國家組織常設委員會特別會議中的真相調查報告，統計共212人死亡，1,337人受傷。

這場因反年金改革而爆發的社會運動係自1980年以來最激烈的一次。根據美洲人權委員會在6月22日美洲國家組織常設委員會特別會議中的真相調查報告，統計共212人死亡，1,337人受傷。（AFP）

昔日，奧蒂嘉曾加入「桑定諾民族解放陣線」，以革命推翻獨裁政府；但自2007年再度掌權後，奧蒂嘉即不願放下權力，而一再設法讓自己連任。執政11年來，他儼然獨裁者，嚴密控制軍警及媒體。此次，他不容抗議群眾，並一度關閉媒體企圖掩飾暴行，甚至因為他的剛愎自用，而讓和平對話幾度產生變數。

身為奧蒂嘉的盟友，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro，1962-）以過來人身分，除了譴責反對黨是尼國暴動的元兇之外，也呼籲奧蒂嘉和平對話是恢復國家安定的唯一之道。近年委內瑞拉社會同樣充滿對峙，尤其在2017年3月至7月期間，有125人死於暴動，迫使委內瑞拉提前於2018年5月20日大選，馬杜洛在爭議中有驚無險再度連任。不過，奧蒂嘉目前似乎無意仿傚馬杜洛，不願提早大選。

就在奧蒂嘉宣布年金改革案之際，國際貨幣組織（IMF）也發布世界經濟預測報告，預估尼加拉瓜的經濟成長率為4.7%，係中美洲經濟成長幅度第二大國家，僅次於巴拿馬。然而，年金改革案讓尼加拉瓜社會全走了樣，幾乎陷入失控局面，經濟損失有六億美元，今年的經濟成長率恐難達標。雖然觀光收入僅占尼加拉瓜生產總值的4.2%，但那擁有「湖泊、火山、詩人與對比」的迷人景象，因年金改革案而蒙上暴力陰影，再度令觀光客卻步！

這回奧蒂嘉的政治算計踢到鐵板了，尼加拉瓜風雲再起，如何平息考驗著奧蒂嘉的智慧！