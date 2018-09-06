伊朗與西亞世界》巴勒斯坦問題中尚未定案的「約旦選項」

進入21世紀，其實「約旦選項」還是在美國與以色列面對巴勒斯坦問題的討論之中。可見「約旦選項」還有繼續發展的可能性，或許還會有人高喊「約旦魂不能亡」！

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

以色列（Israel）在1967年6月的阿以戰爭後，佔領了在1950年就已歸屬約旦（Jordan）的西岸地區（West Bank）。不過，為免西岸事務出現更多問題，以色列有個「約旦選項」（Jordanian Option）的策略，也就是要約旦與以色列一同管理巴勒斯坦，避免巴勒斯坦獨立對以色列的存在造成威脅。不過，「約旦選項」並非以色列專有，因為巴勒斯坦也有自己定義的「約旦選項」。而且，時至今日，「約旦選項」也還在巴勒斯坦問題的政治角力之中。

誰能處理巴勒斯坦問題？

約旦國王胡笙（Hossein Talal al-Hashmite）理所當然認為只有約旦有資格，根本不需要有什麼選項。巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organisation, PLO，後簡稱巴解）在約旦邊界與以色列持續抗爭的過程，代表巴解需要「約旦」這個選項，只是其中的意涵與上述的以色列立場大相逕庭。但是，在1970年的「黑九月事件」之後，胡笙鎮壓巴解，領導人阿拉法特（Yasser Arafat）便轉移陣地至黎巴嫩（Lebanon）繼續對抗以色列，「約旦選項」也因此暫時消失。

1973年埃及在對以色列的戰爭中吞下敗仗，這使得約旦主導巴勒斯坦問題的企圖心又藉機再現。有鑑於埃及長期以來對以色列的敵意，美國向以色列建議，約旦較埃及更適合做為巴勒斯坦問題交涉的對象。1974年10月，阿拉伯國家聯盟（Arab League）在摩洛哥（Morocco）召開拉巴特高峰會（Rabat Summit），強調巴解才是巴勒斯坦人民的代表，目的就是為了要降低約旦在巴勒斯坦問題上的影響力，另一目的則是避免美、以、約三方關係靠攏而影響巴勒斯坦的發展。只是胡笙仍然主張約旦才有資格處理巴勒斯坦問題。

1974年10月，阿拉伯國家聯盟在摩洛哥召開拉巴特高峰會，強調巴解才是巴勒斯坦人民的代表。（AFP）

同時，巴解在黎巴嫩的勢力逐漸擴大，並獲得當地穆斯林勢力的支持，卻在1975年引發黎巴嫩天主教政府與伊斯蘭勢力的內戰，又於1982年引燃了以色列與黎巴嫩戰爭。在一切的情勢發展都對巴解不利的情況下，阿拉法特離開了黎巴嫩。2017年黎巴嫩電影《你只欠我一個道歉》（Insult），故事的時空背景就是在當時的黎巴嫩，另也可參考美國電影《高壓行動》（Beirut）。

以黎戰爭爆發後，美國總統雷根（Ronald Reagan）提出「雷根計畫」（Reagan Plan）「同意巴勒斯坦與約旦共同治理西岸，而且有5年過渡時間讓巴勒斯坦成立自治政府，美國不支持以色列在這時間內增加屯墾區。」雷根認為1978年之後以色列雖然與埃及有過和談，例如《大衛營協議》（David Camp Accords），都承認巴勒斯坦的自主地位。但是，巴勒斯坦議題還是需要有更多參與者，約旦就是選項之一。有了美國這個強權的背書，讓胡笙更有信心來主導巴勒斯坦問題。只是，以色列與阿拉伯國家都不滿雷根的計畫。

自50年代以來，埃及就是極力對抗西方與以色列的主角，但1978年埃及前總統沙達特（Anwar Sadat）與以色列和談之後，埃及在阿拉伯世界的形象倏地大壞，阿拉法特對沙達特感到不齒。沙達特在1981年遭刺殺身亡，也與這樣的氣氛有關。接任埃及總統的穆巴拉克（Hosni Mubarak）雖然延續沙達特的政策，不願再與以色列有軍事上的衝突，但他積極表現出欲整合阿拉伯世界的意圖，想要扮演處理巴勒斯坦問題的主角。

巴解在黎巴嫩的勢力逐漸擴大，並於1982年引燃了以色列與黎巴嫩戰爭。圖為1982年以色列轟炸黎巴嫩的一座體育場。（維基共享）

於是，穆巴拉克先是在1983年與胡笙會面，也在開羅（Cairo）接待了離開黎巴嫩的阿拉法特。透過穆巴拉克，胡笙與阿拉法特在1984年11月碰面，雙方取得共識以「約巴聯邦」（Jordanian-Palestinian confederation）的方案，來處理巴勒斯坦問題。1985年2月，胡笙與阿拉法特簽署了《約巴協議》（Jordanian-Palestinian Agreement），「在約巴聯邦之下，巴勒斯坦擁有自治權、巴解在國際會議中做為巴勒斯坦代表。」不過，不少巴解人士反對阿拉法特，以色列當然也不同意。可見，不管是哪一種「約旦選項」都無法令各方滿意。

1987年12月，加薩（Gaza）北方發生猶太人駕駛的卡車撞死巴勒斯坦人事件，引發了「巴勒斯坦起義運動」（Intifada），這個運動不僅是為了抵抗以色列，也參雜著批判約旦國王的聲浪。至此，胡笙已感受到巴勒斯坦問題的棘手程度，而接下來的情況只會越來越糟。

1988年7月底，胡笙宣布不再堅持對西岸的管轄權。對以色列來說，1967年以來的「約旦選項」至此失效。有鑑於情勢已與過去完全不同，巴勒斯坦人爭取獨立建國的氣氛看似達到高峰，阿拉法特遂於1988年11月宣布巴勒斯坦建國，決定要獨力爭取巴勒斯坦的權益。

1987年12月，加薩北方發生猶太人駕駛的卡車撞死巴勒斯坦人事件，引發「巴勒斯坦起義運動」。（OldHistoricPhotos.com）

既然「約旦選項」無論對哪一方，都已失效。再加上1993年9月以色列與巴解簽署《奧斯陸協議》（Oslo Accords），雙方總算相互承認，阿拉法特也得以成立自治政府。巴勒斯坦不再需要由他國作代表，當然約旦也不再是選項了。不過，該年6月，約旦王子阿布杜拉二世（Abdullah II）與巴勒斯坦裔的拉妮亞（Rania al-Yassin）結婚，輿論多認為這是約旦王室刻意想要緩和對巴勒斯坦人的關係，看似約旦還想在巴勒斯坦問題上保有一丁點戲份。

進入21世紀，其實「約旦選項」還是在美國與以色列面對巴勒斯坦問題的討論之中。可見「約旦選項」還有繼續發展的可能性，或許還會有人高喊「約旦魂不能亡」！

即使20世紀以來哈希姆家族在西方壓力的影響下，沒能在阿拉伯地區建立王國，保護巴勒斯坦之路也走得很顛簸，但伊拉克與約旦都試圖努力過。1958年伊拉克的哈希姆王室被推翻後，迄今只剩下約旦延續哈希姆家族的香火。

「留得青山在，不怕沒柴燒」，或許在某個未知的世代中，哈希姆家族保護巴勒斯坦這個願望，能得償所願也說不定。