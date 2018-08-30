伊朗與西亞世界》咫尺天涯的約旦與巴勒斯坦

約旦與巴勒斯坦（或是巴解）之間的關係，糾葛在目標一致但方式相抵觸窘境，對於巴勒斯坦問題，胡笙沒錯，阿拉法特也沒有錯，因為共同的目標都是為巴勒斯坦追求權益。但是，方式不同、出發點不同，就算目標一致，至此也是咫尺天涯，難再照面了。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

就地理位置而言，約旦與巴勒斯坦是鄰居，而且既然都是阿拉伯人，在1948年共同對抗突然建國的以色列也是理所當然的事。不過，即使約旦表現出保護巴勒斯坦的意願，卻因對以色列的態度不合巴勒斯坦人所願，最終搞得約巴之間相互對峙。就算把以色列抹除在地圖之外是許多阿拉伯人的共同目標，但方式不同、程序不同，最後就可能演變成阿拉伯弟兄內部的衝突。

1949年第一次阿拉伯與以色列的戰爭停戰後，約、以和談的結果，是把耶路撒冷（Jerusalem）劃分成東西兩部，東耶路撒冷歸約旦管轄，還包括西岸（West Bank）。約旦國王阿布杜拉（Abdullah bin Hossein al-Hashmite）在1951年遭巴勒斯坦人刺殺身亡，禍根即源起於這項對以色列的和談與協議。阿布杜拉一直視巴勒斯坦為他的領土，保護這塊土地的心不落於他人之後。然而，卻有很多阿拉伯人不願意承認以色列的存在，當然就不樂見任何阿拉伯人與以色列和談。阿布杜拉的孫子胡笙（Hossein）於1952年登基，當時人們正看著埃及逐漸揮舞著保護巴勒斯坦的旗幟。英國在近代對西亞地區的影響甚大，使得不少在一戰後出現的阿拉伯國家，例如伊拉克（Iraq）、埃及（Egypt）、沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia），都有相當明顯的反英傾向。反觀約旦，自阿布杜拉以來，並沒有切割他們與英國之間的關係，也因此在阿拉伯人反英的氣氛之中格外受到批判。

阿布杜拉的孫子胡笙（Hossein）於1952年登基，當時人們正看著埃及逐漸揮舞著保護巴勒斯坦的旗幟。左起：巴解領袖阿拉法特、埃及總統納賽爾（中）與約旦國王胡笙（右）。（AFP/East News）

1952年之後，埃及軍官納賽爾（Gamal Abdel Nasser）成了反對英國最強勢的指標人物。此時也正值美國與蘇聯結束韓戰之際，美國的反共意識已經相當明確，也想要在歐洲的北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organisation, NATO）之外，找尋其他區塊以圍堵蘇聯。1955年2月，在英國的主導下，土耳其、伊朗、伊拉克、巴基斯坦組成「中部公約組織」（Central Treaty Organisation, CENTO）。納賽爾批判這是監禁阿拉伯世界的牢獄，美蘇冷戰最後讓阿拉伯世界分裂。而同年4月，在印尼的萬隆會議（Bandung Conference）上，納賽爾等亞洲與非洲多國領袖，主張不結盟運動，致力排除美國與蘇聯的壓力。這個過程，約旦都沒有參與。一來係因約旦國王胡笙僅有17歲，勢力尚不成氣候，二則以色列在西岸的侵犯還持續進行，而外界（例如埃及）批判約旦與英國的關係，也使得國內的反對聲浪不小，在在都讓胡笙更難以好好面對這劇烈的風起雲湧。

1964年，阿拉伯國家聯盟（Arab League）宣佈成立巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Oraganisation，PLO，簡稱巴解），主張「反對猶太復國主義、以武裝抗爭解放巴勒斯坦。」在多數人看來，巴解的國際形象就是激進的暴力組織，不可與之為伍。但對於巴解與多數巴勒斯坦人來說，以色列的建國就是擠壓、剝奪了巴勒斯坦人的生存空間，主流國際社會卻忽視他們的權益。1948年5月14日是以色列的建國日，但隔日眾多巴勒斯坦居民淪為流離失所的難民，度過彷彿末日的「災難日」（Nakba）。巴解在成立之後，於眾多壓力之下想要發聲，鋌而走險其實是無可奈何。埃及總統納賽爾勇於衝撞西方帝國主義、主導對以色列的戰爭，就受到不少阿拉伯人的支持。但隨著1967年埃及領導對以色列的戰爭再次失敗，巴解又因為西岸與加薩（Gaza）都讓以色列佔領之下，只好轉進約旦與黎巴嫩。

1948年5月14日是以色列的建國日，但隔日眾多巴勒斯坦居民淪為流離失所的難民，度過彷彿末日的「災難日」。（monitordeoriente.com）

1950年之後，西岸成為約旦領土，但1967年戰爭後以色列卻佔領西岸，這不僅是逾越了1947年聯合國決定猶太人居住的範圍，也破壞約旦的領土完整。即使胡笙國王對巴解時常在約以邊界造成動亂頗為不滿，但此刻也開始對巴解提供許多協助。1968年3月，在約以交界處的卡拉梅（Karameh），爆發了巴解與以色列的衝突。部分輿論認為，這是以色列為了約旦收納巴勒斯坦難民的懲罰行動。1969年起，巴解由阿拉法特（Yassir Arafat）領導，對以色列的抵抗更加激烈。不過，胡笙還是難以完全認同阿拉法特的行動，所以導致巴解內部出現不少要推翻約旦哈希姆王室的聲音。1970年9月，巴解成員所挾持的美國飛機降落於約旦境內，隨後更引爆該架飛機，才讓胡笙驚覺此舉對約旦嚴重傷害，遂下令鎮壓、驅逐巴解，後稱為「黑九月事件」（Black September）。

巴解部分成員組成「黑九月組織」（Black September Organization），並在1972年慕尼黑（Munich）奧運期間挾持以色列選手。儘管這並非阿拉法特主導，但很顯然巴解的情勢窘迫，有些成員甚至不在乎行動是否需要巴解的核心人物允許。然而，在主流國際社會幾乎都與以色列站在同一陣線的情況下，定調巴解的行動是恐怖行動、阿拉法特的恐怖份子、慕尼黑事件就是慘案，沒有人真的關注巴解與巴勒斯坦的處境。身為猶太人的美國導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），於2005年執導的電影《慕尼黑》（Munich），劇情就講述以色列情報單位如何一個個追殺「黑九月組織」成員，該片雖然入圍多項奧斯卡獎，但劇情僅是符合美國（或以色列）觀點，並沒有探討問題本質的意涵。

1970年9月，巴解成員所挾持的美國飛機降落於約旦境內，隨後更引爆該架飛機，才讓胡笙驚覺此舉對約旦嚴重傷害，遂下令鎮壓、驅逐巴解，後稱為「黑九月事件」。（alchetron.com）

約旦與巴勒斯坦（或是巴解）之間的關係，糾葛在目標一致但方式相抵觸窘境。如同電影《X戰警：第一戰》（X-Men: First Class）裡萬磁王（Magneto）對X教授所說的話：「和平從來不是個選項」（Peace was never an option）。基本上，雙方都想要讓世界沒有人種的糾紛，X教授沒錯，萬磁王也沒錯。同理，對於巴勒斯坦問題，胡笙沒錯，阿拉法特也沒有錯，因為共同的目標都是為巴勒斯坦追求權益。但是，方式不同、出發點不同，就算目標一致，至此也是咫尺天涯，難再照面了。