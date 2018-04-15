故事》「我要把你丟到窗外！」發生於1419年的一場歐洲擲石血案

「我要把你丟到窗外！！！！」這一句話可千萬別在東歐國家「捷克」隨便說出口，特別是在首都布拉格（Prague）街頭上說出口。為什麼呢？其實在 1419 年的布拉格，發生了一件影響力直到現在，甚至還為了他有個英文單字來形容的「拋窗事件」。

◎每日一冷

「我要把你丟到窗外！！！！」

感覺完全是情人分手的時候會用到的句子呢。

不過你知道嗎？這一句話可千萬別在東歐國家「捷克」隨便說出口，特別是在首都布拉格（Prague）街頭上說出口。

為什麼呢？其實在 1419 年的布拉格，發生了一件影響力直到現在，甚至還為了他有個英文單字來形容的「拋窗事件」。

拋窗事件？

不用懷疑，就是你想的那個拋窗。也就是把人活生生從二三樓往外丟，而且不只是丟一個人，而是一次丟好幾個人呢（如上圖）。

故事是這樣子的。

在 1419 年的歐洲，大部分地區仍然篤信天主教，絕大多數人都十分虔誠也服從擁有絕對權威的教宗，歷經多年的十字軍東征，為了維繫軍費的開支以及鞏固自身的權威地位，教會授權給神職人員到歐洲各地販賣大赦證明書，也就是我們熟悉的「贖罪券」。

圖片來源：wikipedia

但即使在擁有絕對權威的教會內，還是有不想同流合污的人們反對這樣的洗錢行為。就在神聖羅馬帝國內，有位名為胡斯（Jan Hus）的神父，因為看不慣教會的腐敗，便在波希米亞（今天的捷克）地區到處抨擊教宗，而且還主張一般平民也能夠領受神父才能領用的聖杯（聖血）。

簡單來說，就是胡斯做了一系列驚世駭俗，天不照甲子的事情，惹得羅馬教廷森七七。震怒的教廷，為了殺雞儆猴，便將胡斯神父處以破門律（Excommunicatio）取消教籍，並把他綁在柱子上活活燒死；甚至不讓波希米亞的信徒望彌撒、做禮拜之類的，最終還強制解散以胡斯派為主的布拉格市議會，逮補了部分信徒。

憤怒的市民為了表達抗議，一行人聚集在市政廳底下示威，沒想到，此時居然有不明的石塊從市政廳往抗議市民丟了出來！

「怎麼會這樣！到底是誰丟的！一定要找出到底是誰！」

憤怒的民眾衝進市議會，要找出元兇是誰，人在二樓的市長跟和其他幾位市議員，都沒有人要承認到底是誰下的手。

「丟他們下來！就跟他們剛剛丟石頭一樣！」

在底下眾人的鼓譟之下，布拉格的市長跟其他幾位議員，就這樣被從樓上的窗戶丟了出來，而且更恐怖的是⋯⋯底下的抗議者拿著長矛。

市長跟議員的下場就不細說了。

但總之，胡斯神父因為當年的反抗教會，確立了今天捷克語的書寫方式，而被認為是捷克的民族英雄。而且，這個破窗事件成了捷克人至今仍津津樂道的象徵，除了象徵不畏懼強權的捷克精神以外，像我們會說就像「把錢丟到水裏」一樣可惜，他們則會很習慣説實在是「把錢丟到窗外」。

如同開頭所提到的，現在英文字典收錄的「defenestration」就是專門用來指這件事情，或延伸形容一個人或一個群體被驅離的情境唷！

今天的布拉格，有時為了紀念也會把人真的從當初的那個市政廳丟下來（到底為什麼啦！！！）

明年就是第一次布拉格拋窗事件 600 週年，想必當天一定會有很精彩的拋窗活動吧～

本文經授權轉載自故事：第一三四號：「我要把你丟到窗外！」發生於1419年的一場歐洲擲石血案