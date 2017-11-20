故事》歷史上有一種罪名是「自殺未遂」，最終會被處死！

除非是為了殉教、報效國家或是拯救他人，自古以來，凡是與自殺有關的事，從來不是一句 R.I.P. 這麼簡單。受到社會與宗教思想影響，過去曾有許多國家將自殺視為罪行，例如古典時期的雅典，未經國家允許而自殺的人，不僅無法擁有常規的葬禮，屍體也將單獨埋在城市邊緣，沒有墓碑或任何標記。

◎每日一冷

進入今天的冷知識週刊之前，先來學個英文吧！

記得以前在高中英文的填空題裡，常看到這樣的題目：

He ______（ed） suicide last night. （他昨晚自殺了）

句子的空格處應該填入哪個動詞比較合適呢？當時得到的標準答案是「 commit 」。

而 commit 這個字，做及物動詞使用時，有犯（罪）、做（錯事）等意思。

〈The Suicide〉 by Édouard Manet（維基共享）

除非是為了殉教、報效國家或是拯救他人，自古以來，凡是與自殺有關的事，從來不是一句 R.I.P. 這麼簡單。

受到社會與宗教思想影響，過去曾有許多國家將自殺視為罪行，例如古典時期的雅典，未經國家允許而自殺的人，不僅無法擁有常規的葬禮，屍體也將單獨埋在城市邊緣，沒有墓碑或任何標記。

17 世紀時，法國路易十四所頒布的刑法條例指出，自殺者應該受到殘酷的刑罰，死者屍體將被拖入市區街道，倒掛起來之後再棄置垃圾堆；而在 19 世紀的英國，自殺等同於謀殺，自殺者的家屬會被起訴，而自殺未遂的人最重會被判處絞刑，財產也將繳回國庫。

在當時的社會，個人的生命從來不屬於自己；生命，最終必須交還到國家或上帝手中。

然而，人們對於自殺的態度一直在轉變，例如西元 1961年，英格蘭和威爾斯通過的法案〈Suicide Act 1961〉，認定自殺不屬於刑事罪行（沒錯，半個世紀前，在英國自殺或自殺未遂都屬於犯罪），而愛爾蘭共和國也在 1993 年通過自殺無罪相關法規。

儘管法律並不鼓勵自殺，但是除非危及公共安全，許多國家已經不再將自殺或是自殺未遂視為犯罪，甚至慢慢開始思考、討論或著接受安樂死的可行性。

回到開頭的英文題目，「commit suicide」的寫法表示自殺行為屬於「違法」，為了避免其中代表的負面意涵，有些組織開始呼籲停用 commit suicide ，改用 die of suicide 等比較中性的寫法來描述自殺。畢竟，誰真的有資格去評價他人對於死亡的選擇呢？

關於生存與死亡，整個社會過了數千年仍然還在學習。也許目前的我們無法輕易理解另一個人的痛苦，但是至少能試著在人與人的縫隙間，接住那些正在墜落的人，而不是當他們發出求救訊號時，先用自以為是的正義殺死他。

自殺警語：



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本文經授權轉載自故事：歷史上有一種罪名是「自殺未遂」，最終會被處死！