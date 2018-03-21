胡，怎麼說》「館長+486先生」KO「花蓮王+張善政」

震災善款該不該把近4成約8億元用在補貼業者？反對補貼業者的「館長+486先生」vs.贊成補貼業者的「花蓮王+張善政」，這不是政治角力，而是論情、理、法，從社會反應來看，兩方甫一交鋒，「館長+486先生」KO「花蓮王+張善政」！



論情，震災善款每一塊錢都是愛心凝成的，基於對震災災民感同身受的同理心，捐款者當然希望把每一塊錢都用在賑濟災民，如果不當使用，都會傷害捐款者情感與愛心。花蓮縣政府及善款監督委員會要將22億善款的4成、約8億元，補貼石材及觀光業者災損，讓不少捐款者的愛心受創。

面對外界質疑，花蓮縣長傅崐萁（左二）、善款監督委員會召集人張善政（右二）出面說明善款用途。（資料照）



論理，善款是善心人士捐給災民的，收款及運用的花蓮縣府只是「善心的代執行者」、張善政擔任召集人的善款監督委員會只是「善心的代監督者」，善款被質疑未善用，又提不出能說服大家的理由，代執行善心的花蓮縣長、代監督善心的張善政，當然必須接受社會大眾檢驗！



論法，依公益勸募條例，震災必須依指定用途專款專用，石材及觀光業者也算廣義災民，得享善款補貼？的確有模糊空間，但補貼業者即使沒違法，也不盡符合法規及募款原旨而有爭議。

在花蓮強震中，石材產業損失確實慘重，碎裂的大理石等高價石材堆積如山。（記者王錦義攝）



張善政還引高雄氣爆、台南震災前例來為補貼業者辯解，但是，台南市當時震災善款並沒有用在補貼業者、高雄市氣爆也只用了4%補貼業者。張善政未善盡監督善款之職，還亂找理由卸責，顯然失職。



愛心善款每一塊錢都應用在刀口上，都應用在賑濟災民，回頭是岸，只要能做到那樣，其他就沒什麼好說的了。

206花蓮震災捐款高達20億元，但花蓮縣政府卻被爆打算挪用8億多元給當地業者紓困。花蓮縣長傅崐萁表示，若民眾對捐款使用方式不滿意、不認同，縣府願意開放退款。（資料照）