自由開講》性別向前走，退回惡公投

陳玉鑫

首先，台灣社會在全台高中組織串聯行動後，對於性別平等教育的高度關注，我們對此表示值得鼓勵。而在今日，中央選舉委員會針對下一代幸福聯盟的提案舉辦聽證會，該提案明確指出「是否同意在國民教育內不應對孩子實施同志教育」，此案嚴重影響孩童在國民義務教育當中獲取正當性別平等教育之意義。教育部自 2004 年依據《性別平等教育法》推動性別平等教育，推動至今已逾14 年，為什麼過去沒有問題，卻時至今日才有問題?我們在此要強烈譴責反同勢力不應將孩童正當學習性別平等議題的受教權成為政治與意識形態鬥爭之下的犧牲品！

譴責家長團體因為個人宗教喜好與政治利益，葬送孩童認識自我的階段。（資料照）

教育部在《性別平等教育法》的立法精神為:「促進性別地位之實質平等，消除性別歧視，維護人格尊嚴，厚植並建立性別平等之教育資源與環境」，我們在此呼籲教育部就此次公投案應迅速表態，不應忽視母法之立法精神，更應該積極維護學子在校學習適當性別平等教育，促使學生之間的相處平權，讓學生互相尊重，弭平性別歧視。而此次公投的議題並未見於《國民教育法》、《高級中等教育法》、《性別平等教育法》，而是在《性別平等教育法施行細則》第 13 條規定，性別平等教育相關課程應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程。在此實行細則當中，同志教育同情感教育等課程，係屬性別平等教育，同時亦是實行細則當中的列舉項，既有母法的支持，亦屬相關課程之一環，並非於法無據。

本會要求中央選舉委員會應立刻停止公投案之相關進度並予以退回，此次公投案違背我國憲法第七條平等權及第廿一條受教權，是違反我國根本大法亦不符合《公民投票法》規定。同時本會亦要求執政黨不應該躲在中央選舉委員會的背後，迅速公開對選前的婚姻平權正式表態，跨越保守勢力，實施選前政見！

本會藉此希望教師與學生相處的過程中，也能讓同學一起打造更平等與友善的校園，我們希望校園間能夠透過適當的教材讓同學之間能夠「認識自我、認同差異」，建立性別友善空間，以達到性別平權與消除歧視。本會在此聲明，我們希望這些面對不同的聲音可以透過正當的性別平等教育去仔細瞭解、認識這些從未接觸過的族群。我們不會刻意迴避，但也不會在壓力下屈服，我們非常接受任何指教，這就是我們一貫的原則。針對反同勢力對於同志族群不實的抹黑與造謠，本會在此駁斥這是扭曲對不同性傾向應有的尊重。

針對國民義務教育階段剔除同志教育，本會深感憤怒，並對於忽視孩童個人發展的家長團體感到沉痛，並譴責家長團體因為個人宗教喜好與政治利益，葬送孩童認識自我的階段。一旦從國民義務教育階段剝奪孩童認識自我的過程，孩童在高中階段才有性別認同的意識是不會被樂見的，所背負的精神壓力也不會是常人能夠普遍承受的。在國民義務教育的階段，我們要求學校不應讓孩童在外聽信外界真假相混的訊息，防止孩童聽信不實訊息後增加被誤導而傷害其他族群的風險。

面對不同的聲音，我們呼籲社會應理性互動，不要因為錯誤或誇大的資訊而污名化與標籤化。我們持續呼籲社會對於多元性別族群的性別平等教育能夠有進一步的認識與保障，減少社會的對立與族群的隔閡，促進臺灣人權發展。我們最後呼籲我們的社會應該放下歧見及減少衝突，並一同建立更友善、美好的社會環境。

（全國中學學生權益研究會會長）

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