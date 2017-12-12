胡，怎麼說》迎戰文攻武嚇 公投是台灣「守衛之盾」、「民主之矛」

立法院公投法修正案三讀通過，民進黨立委們拿著看板海報一同歡呼。（記者王藝菘攝）

在中國對台灣文攻-法律戰，以反分裂法、反間諜法、顛覆國家政權罪等逼迫台灣，武嚇-心理戰，轟六等軍機繞台飛行轟轟騷擾威脅之際，「公民投票」是台灣「守衛之盾」、「民主之矛」，公民投票實施依據-公投法修正案今天在中國文攻武嚇的當下，在立法院三讀通過，對內、對外都具有重要意義。

公投法修正案三讀通過的新內容，包括提案、連署、通過的三道門檻都大大調降，這是台灣邁向正常民主國家的重要一步。

立法院公投法修正案三讀通過。（記者王藝菘攝）

這次公投法修正的內容，並未納入制憲正名、領土變更等，是一項不足及缺憾，造成不足及缺憾的原因，除了國民黨長期威權統治強加於台灣人民的中國連結負面拉力之外，中國持續加大的文攻武嚇壓力，不能不說也是公投法未盡其功的要因。

當然，公投做為台灣守衛之盾、民主之矛，未來絕對必須讓國民主權經由公投而完備及完整呈現，才能凝聚台灣的國民總意志，做為對抗中國法律戰攻略、捍衛台灣的鋼鐵之盾。

不過，公投法未能一次達陣，非關勇不勇敢問題，更不是喊爽或講滿話就成，國家前途不能試驗，必須步步為營，務實因應危機時代。

立法院公投法修正案三讀通過，立委高舉「人民做主」看板。（記者王藝菘攝）

公投固是守衛之盾、民主之矛，但不能光有盾及矛，仍必須人民一起持盾拿矛以衛社稷，請問台灣人民準備好了嗎？在台灣的國民總意志尚未凝聚完成之前，公投法衝太快，既無急迫性需要，更恐怕反而傷己。

公投這根民主之矛，是人民實踐意志的利器，但誤用也可能自傷，這次修正大幅降低提案人數（新法為上次大選選民數的1/10000）約1880人就可提案，門檻比人民參與公共政策平台的5000人還低很多，因此，很多案子都會改提公投案，公投連署成案人數（1.5/100）約281800人，也不是太高，重大政策爭議，未來必定以公投定輸贏，因此，就像美、歐各民主國家，每次大選都附帶多件公投案，將成為常態。

立法院公投法修正案，立法院長蘇嘉全敲槌三讀通過。（記者王藝菘攝）

公投，絕不是過去國民黨汙衊的洪水猛獸；民主，本就是試誤過程，必須相信人民的選擇及判斷，在嘗試錯誤後會自我修正，即使有人抱著玩公投心理提案來亂，但玩過頭必定被人民唾棄；民粹，即使能一時誤導人民，只要不墜落到如納粹或共黨專政極權的黑暗深淵，都可改正回到民主軌道。

無論執政、在野，無論政府、人民，都要正面看待歷史上的今天，通過修正公投法，都要珍惜及力挺公投，這是台灣守衛之盾、民主之矛！