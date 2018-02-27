法操》228不只是放假這麼簡單？！

228事件在台灣歷史中占有重要不可抹滅的地位，卻總是被政客當作炒作的題材，權力鬥爭的武器。唯有透過教育，讓國人真正了解這片土地曾經發生的故事，才能正視這場悲劇。

◎法操司想傳媒

對大多數人而言，228代表的是行事曆上的紅字、是白白賺到一天假。過去對台灣歷史教育的缺乏讓許多人對二二八事件一知半解，即使後來逐漸重視，在歷史學科中所佔的比例依然偏低。

228事件是台灣歷史洪流中一道不曾被止血的傷口，位於臺北市中正區南海路上的「二二八國家紀念館」，在2011年2月28日正式開館營運。主要進行協助國人瞭解事件真相的文宣活動、辦理228事件的調查及考證、平反受難者名譽及促進台灣社會和平等工作。館內提供了許多資料，也有志工協助導覽。

簡述228

1947年2月27日，專賣局查緝員在臺北市天馬茶房前查緝私菸，因不當使用公權力，打傷婦女林江邁，誤殺陳文溪，成為事件導火線。隔天民眾前往行政長官公署前廣場示威請願，但遭公署衛兵開槍掃射，使原先的請願運動轉變成為反抗政府行動。

事件期間，各地組織民兵進行武裝抗爭，地方仕紳組成二二八事件處理委員會。與臺灣省行政長官陳儀協商談判後，各地衝突稍緩。陳儀宣布解除台北市區戒嚴令，並對「台灣同胞」廣播表示一律不加追究，卻同時向蔣介石請求派兵鎮壓。

增援軍隊於3月8日起陸續抵達臺灣，軍方謊稱，只要民眾不試圖解除士兵的武裝，則政府將不對台灣採取任何軍事行動，實際早已在進行軍事部署。當軍隊登陸進行拘捕時，陳儀更馬上翻臉，宣布「二二八處理委員會」為非法組織，而命令解散。並在各地展開武力鎮壓，隨後更實施清鄉。各家媒體報社遭到軍方鎮壓封鎖，負責人被拘捕或下落不明。

二二八事件期間，政府一邊向「親愛的台灣同胞」廣播說：「國軍赴台目的在保國為民。」一邊卻展開駭人的大屠殺鎮壓工作。對民眾採取的兩面手法令人咋舌。表面安撫，同時進行反間工作；向抗爭民眾承諾政治改革，中央卻派軍來台；宣布縣市長民選，卻派遣軍隊掃蕩高雄；承諾改選縣市長，卻請中央派兵「戡亂」；承諾不派兵軍隊卻在基隆進行掃射；改選縣市長卻宣布戒嚴。

二二八事件造成造成臺灣與外省籍民眾傷亡，根據行政院的公布的《二二八事件研究報告》，總計死亡人數有18,000人至28,000人左右。

面對才能化解

在二二八國家紀念館中，陳列了許多當時的媒體報導，甚至還原了施儒珍自囚了18年的牆縫。一個僅容躺臥，無法翻身的狹小空間。

館中有一面長長的肖像牆，依照職業分區。有民意代表、台灣省政治建設協會、三民主義青年團、司法界、媒體界、工人、農民、學生等，都是在228事件中遇害的。越往牆壁末端，肖像強的空白處越多，卻仍註記著姓名年齡。不是因為留白，猜想是在那個年代要有一定的經濟能力才能拍攝照片。

紀念館將部分遇難者的遺書，遇難者的家屬對事件的記憶，以及事件發生之後如何生活，集結成冊。一頁一頁，都是血淋淋的悲傷。遺書中，盡是遇難者面對死亡的坦然，又同時充滿對家人的不捨。在遇難者家屬的陳述下，遇難者生前的努力與生命，更顯得不可抹滅。以往只是考試內容的事件，真實又無比殘酷。

228事件中，發生了許多悲傷得讓人難以啟齒的沉痛故事，對往後台灣的政治發展有不可小覷的影響。228事件在台灣歷史中占有重要不可抹滅的地位，卻總是被政客當作炒作的題材，權力鬥爭的武器。唯有透過教育，讓國人真正了解這片土地曾經發生的故事，才能正視這場悲劇。

本文經授權轉載自法操：228不只是放假這麼簡單？！