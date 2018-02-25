法操》父母不養我，我還要養他嗎？

人們認為子女孝敬父母乃天經地義之事，父母花了許多心思將子女拉拔長大，子女在成年、父母無法靠自身能力養活自己時，子女就有義務要扶養父母。上述這樣的觀念本身，並不存在問題，但在特定情況下，則有可能會出現不良的結果。

父母不養我，我還要養他嗎？（資料照，情境照）

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，苗栗一名60歲男子因事業失敗淪為低收入戶，遂要求前妻之女給付扶養費。法官認為該男子於女兒未滿4歲時便離婚，且離婚後未給付任何扶養費用，判決女兒不用給付扶養費。

就算離婚也有扶養義務！

首先，大家可能不了解的是：「都已經離婚了，為什麼還要扶養不是自己行使親權的兒女？」

依據民法第1116條之2的規定：「父母對於未成年子女之扶養義務，不因結婚經撤銷或離婚而受影響。」為了使未成年子女在父母離婚後，仍然能夠受到完整的保障，法律因此規定要求父母都要負擔扶養義務。

因此在本次的案件中，60歲男子縱使已經和前妻離婚，對與前妻生的女兒，仍然應該要善盡扶養的義務。

能夠自立自強就不用扶養

在開始說明案件前，還有一個問題需要釐清，也就是：「什麼人需要被扶養呢？」

從扶養的目的來看，這樣的制度設計是為了要使無法靠自己能力生活的人，能夠得到家人的照顧，而不至於因此無法生存。所以說，若是不具有生活無法自理的情形、或者具有扶養義務的人可能因為扶養而陷入生活困難時，就有可能不需要負扶養義務，這個在民法第1117條第1項、及第1118條也有規定。

以前不養我，以後我也不養你

人們認為子女孝敬父母乃天經地義之事，父母花了許多心思將子女拉拔長大，子女在成年、父母無法靠自身能力養活自己時，子女就有義務要扶養父母。

上述這樣的觀念本身，並不存在問題，但在特定情況下，則有可能會出現不良的結果。舉例來說，像是父母沒有善盡扶養義務、或父母有虐待子女的情形，若是仍然要求子女要扶養父母，似乎有些說不過去。

因此，為了要解決這種有點類似斯德哥爾摩症候群的情況發生，我國立法院於民國99年修訂民法第1118條之1，規定父母若有虐待子女、或不扶養子女等情形，造成由子女負擔扶養義務會顯失公平的情形時，子女可以向法院請求減輕他的扶養義務；情節重大者，甚至可以免除扶養義務。

在這次的這個案件中，這名男子雖然在生物學上，與他的女兒是父女關係，法律上女兒應該要負擔扶養父親的義務；然而，由於男子長期與女兒分居，在女兒出生後也僅至娘家探望女兒3次，與前妻離婚後則幾乎沒有任何往來，很難認為男子有善盡扶養的義務，所以應該會有民法第1118條之1規定的適用。法院依據法規進行判決，十分值得我們參考。

參考資料： 法院判決書全文（ 106,家親聲,116）

本文經授權轉載自法操：父母不養我，我還要養他嗎？