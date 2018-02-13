法操》公投法修正，議題百花齊放！

圖片來自網路

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，國民黨副主席郝龍斌宣布將重啟食安公投，詢問是否開放日本核災區食品進口問題。自公民投票法（下稱公投法）修正以來，目前已有數個團體提出數十個公投提案，並可預期若成案將與年底縣市長選舉一同舉行。

過去高的嚇死人的公投門檻

根據憲法第17條規定：人民有選舉、罷免、創制、複決權。而其中「創制、複決權」的表現，就是「公民投票」。

在今年公投法修正之前，公投法訂有極高的門檻，不僅通過公投門檻極高，就連要進入公投這扇「窄門」都有極高的限制。也因此，這樣的公投法被大家戲稱為「鳥籠公投」。

至於這樣的門檻究竟有多高呢？提案部分根據修正前的公投法第10條規定，必須要達到最近一次總統副總統選舉選舉人總數5/1000，並經由「公投審議委員會」審查，且最後還必須根據修正前條文第12條第1項，有最近一次總統副總統選舉選舉人總數5/100的連署才行。

不僅提案門檻高，就連公投通過的門檻也高。依據修正前的第30條第1項規定：公民投票案投票結果，投票人數達全國、直轄市、縣（市）投票權人總數二分之一以上，且有效投票數超過二分之一同意者，即為通過。以2016年總統大選為例：投票權人總數為1878萬2991人，則必須要有939萬1496人投下「有效票」，且要有469萬5748人投下「同意票」才算過關。

由於公投的高門檻，加上公投失敗後的短期內禁止再行公投限制，造成台灣在修法前僅有6次全國性公投，且這6次全國性公投，均以失敗告終。也因為高否決率，也有人設計出「反面公投」這種技術。例如若是問「要繼續蓋核四嗎？」否決的結果會是「不繼續蓋核四」；但若是反面公投，則會問「要停止蓋核四嗎？」，否決的結果就會變成「繼續蓋核四」。這種反向利用的狀況，也是許多人在討論的。

公投門檻大幅降低

由於修正前公投門檻極高，不少立法委員極力推動公投門檻的下修，也因此立法院在去年底通過了公投法的修法。

經過修法，公投的提案門看由過去的5/1000下降為第10條第1項規定的「1/10000」；連署人數下降為第12條第1項的「1.5/100」。同樣以2016年的人數計算，只要1879人即可發動公投提案，28萬1745人連署即為成案。不僅如此，原先可以審查提案內容、否決提案，如同「太上皇」的「公投審議委員會」也在本次修法中刪除，成案門檻大幅下降。

另外，原先的雙二一制度也作出了修正。依據現行的公投法第29條第1項，只需有效同意票達選舉權人總數1/4以上，且同意票多於不同意票者，就算公投通過。也就是說，若以2016年總統大選的人數為例，只需要469萬5748人投下同意票，且多於不同意票就可以。

下修的成果值得觀察

目前，除了郝龍斌提案的食安議題外，尚有前總統馬英九提案的「妨害司法公正罪」、立委黃國昌提出的「最低工資法」、社民黨的廢除勞基法修正條文等等議題。至於這樣修正之後成果如何，就讓我們繼續看下去吧！