菜市場政治學》檢察權力菁英與內部民主：評檢察官協會的「票選檢察總長」

其實，檢察總長需要領導「才能」是毋庸置疑的，但在檢協會的票選辦法中卻是以「職務」來綁標「才能」。也就是，只有當過司法行政相當高層的人才有這些領導能力，也才有資格來被列入這次票選候選人名單。必須提醒一點，檢協會這一次的作法，是長期以來檢察體系「升官圖」運作的機制之一。

◎王金壽

票選檢察總長

隨著現任檢察總長顏大和任期於今年四月底到期，接任人選一事逐漸引起社會注目。當然也引起各方勢力檯面上和檯面下的角力。這其中最值得討論的應該是「中華民國檢察官協會」（以下簡稱「檢協會」）即將於1/26所舉辦的「票選推舉檢察總長」（註1）。檢協會所舉辦的票選推薦檢察總長活動，預計「以票選方式推舉5位檢察總長候選人，提供法務部及總統提名之參考。」

隨著現任檢察總長顏大和任期於今年四月底到期，接任人選一事逐漸引起社會注目。（資料照）

檢察總長候選人原本之法定資格，依照司法人員人事條例第16條為：「一、曾任司法院大法官、最高法院院長、最高法院檢察署檢察總長、行政法院院長或公務員懲戒委員會委員長者；二、曾任最高法院法官、最高法院檢察署檢察官、高等法院院長或高等法院檢察署檢察長合計5年以上者；三、曾任簡任法官、檢察官10年以上，或任簡任法官、檢察官並任司法行政人員合計10年以上者。」照理說，如果要真正進行票選，應該把所有符合資格的候選人都列出。但如果只是限於檢察體系的票選，把名單限制於檢察體系，也可以理解；若是如此，則資格應該為「最高法院檢察署檢察總長、最高法院檢察署檢察官、高等法院檢察署檢察長合計5年以上者、曾任簡任檢察官10年以上者」。

然而檢協會的辦法是分為兩個部分：「勾選名單」以及「自行填選」。如果不在勾選名單上、但依然符合司法人員人事條例資格者，可以由檢察官自行填入，但勾選及自行填選合計不得超過五人。檢協會的勾選名單，是由檢協會理監事會議「決議原則以（含）司法官班26期以前之現職檢察官，且曾任或現任法務部（政務、常務）次長、主任秘書、一、二審檢察長、最高法院檢察署主任檢察官、司法官學院院長、廉政署署長、行政執行署署長等領導職務者，列為票選推舉檢察總長候選人之『勾選名單』」（註2）。

論資排輩的勾選名單：選領導者？還是選貴族？

如果我們對照檢協會的票選總長勾選名單上的資格與法定資格，就可以發現：它嚴重限縮了這張選票「候選人」資格。它將原本只需要曾任簡任檢察官10年以上者的資歷，限縮到如檢協會辦法所言的「領導職務者」。檢協會也在數日前，終於公布預定的選票 （如下圖所示）。這張選票果然不出所料，顯示出「領導職務者」特色，一共有53位。除了依照「期別排序」（註3），這個名單顯示出人事階層化下檢察體系的掌權者（或是說是「菁英」好了），每個都是經歷過「X長」或是「OO長」。用一句話來來顯示這名單特色就是「論資排輩」。

其實，檢察總長需要領導「才能」是毋庸置疑的，但在檢協會的票選辦法中卻是以「職務」來綁標「才能」。也就是，只有當過司法行政相當高層的人才有這些領導能力，也才有資格來被列入這次票選候選人名單。必須提醒一點，檢協會這一次的作法，是長期以來檢察體系「升官圖」運作的機制之一。例如，司法人員人事條例第第 13 條規定「地方法院及其分院院長、地方法院及其分院檢察署檢察長，應就具有高等法院或其分院法官、高等法院或其分院檢察署檢察官及擬任職等任用資格，並有領導才能者遴任之。」但法務部卻在2002年訂出所謂「遴選要點」，將法律條件中的「有領導才能」以「職位」來具體化（而不是去定義「什麼是有領導才能」）（註4）。這造成一大堆檢察官去搶當官，後果就是被「馴化」成行政官。

檢察改革與內部民主

部分法律學者以及眾多的檢察官認為，檢察體系「內部民主」是抵抗外部政治不當干涉、維護檢察獨立的一個重要機制（註5）。例如，台大法律系教授林鈺雄在1998年11月6日自由時報上以「以『民主自治』徹底改造檢察體系：由下而上、逆向操作才能重建檢察官威信」為標題的投書，是此論點的代表作。他指出「徹底改造檢察體系，只剩一條救亡圖存的活路：由下而上的專業自治與內部民主」（註6）。雖然票選檢察總長沒有約束力，但多少是顯示出檢察體系內部民主的民意。然而檢協會顯然並不想遵守最基本的民主運作原則，它不願意讓任何只要符合司法人事條例下資格的人進入名單中。相反的，它只讓既有階層化體制下的權力菁英進入這勾選名單。這是假借檢察體系內部民主之名，進行綁人之實。

檢協會原本可以依照司法人員人事條例規定，列出所有符合資格的名單，也可以選擇完全空白的選票讓檢察官自己填選，但它都沒有。檢協會為何要這樣大費周章的限制候選人的資格？它並沒有任何說明。

檢協會曾經批評全國司改會議是綁人綁議題（註7）。先不論司改國事會議是否有綁人綁議題之事，但檢協會自己卻連綁議題都省了，直接綁人。這份勾選名單除了論資排輩之外，完全沒有任何議題或是個人品行、特質與事蹟。檢協會這樣的票選活動，再一次顯示出檢察體系改革遠遠落後法院體系的改革。當幾年前年輕改革派法官發起「票選最高法院院長」時，他們提出了四大改革訴求，而不是假借票選之名，行綁標之實（註8）。

台灣過去近三十年來的司法獨立改革與檢察抗爭的其中一個特色，就是由基層檢察官所發起的（註9）。這些參與檢察改革的基層檢察官，幾乎很少有機會在檢察體系的「升官圖」中被提拔。他們本身就是要改革這個階層化的體制；同時也是他們有些人沒有這意願要升官（註10）。這些參與檢察改革的檢察官不僅沒有在這階層化體系下往上爬，可能到過世時都無法得到檢察體系的肯定。這最動人的故事無疑是賴慶祥檢察官（註11）。

複製既有權力結構

我們不得不質問爬到這些檢察體系權力位階的人：過去在檢察改革抗爭時，你們做了什麼？對於維護檢察獨立，你們努力過什麼？當去年年輕檢察官參與全國司改會議，跟其他司改委員論戰時，你們又提出哪些改革意見？當基層檢察官推動「一、二審檢察官輪調」方案時，你們立場為何？當你們在往檢察階層體系的權力梯子往上爬時，喪失多少理想、出賣多少靈魂？

我們也不得不思考，為何檢協會提出這樣的方案？這問題比起上面的問題容易回答多了。檢協會這一次的票選檢察總長方案，並不是由檢協會的全體會員，更不是由全體檢察官所決定，而是由檢協會的「理監事會」通過。如果我們看過去檢協會的理事長，哪個不是有「長」字輩的經歷？檢協會的理監事們幾乎是複製了檢察體系的權力關係。

結論

檢協會的組織成員都是檢察官，照理法律素養應該很高才對，不可能不知道司法人員人事條例是怎麼規定的。同理，檢察官也應該要守法。這個規定就白紙黑字在那裡，但檢協會完全沒有解釋為何它要限縮資格。簡而言之，這次活動不合司法人員人事條例規定，也不是真正檢察體系內部民主的票選。檢協會這一次所推出的票選檢察總長活動，無疑是檢察體系權力菁英想要繼續複製既得利益的作法。檢協會這樣的票選，又讓檢察體系跟全體檢察官在聲譽上遭受打擊。有這樣不守規定、假民主的票選活動，如何讓外界尊重檢察官？

檢協會如果能少一點私心、多一點民主素養的，就該立即更正票選總長勾選名單，將所有符合司法人員人事條例資格的檢察官全部列出。如果檢協會堅持不改，那任何有改革意識的檢察官應該拋棄這份勾選名單，且在自行填選那欄寫下能拋棄個人利益、打破階層化體制、有改革理念檢察官的名字。

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註釋

1、請見https://www.facebook.com/www.prosecutors.org.tw/posts/250487568821039。

2、由基層檢察官所組成的「劍青改」也發聲明質疑這作法：「大家都知道，一般人投票的習慣是從選票上列舉的名單去勾選，鮮少臨場有能力填寫其他姓名」。請見林俊宏，〈劍青改挺票選新檢察總長 籲選票名單不設限〉，鏡週刊01/04/2018。

3、關於司訓所（現改為司法官學院）期別在檢察體系和法院的人事升遷影響和運作，請見劉恆妏，2002，〈戰後台灣司法人之研究：以司法官訓練文化為主的觀察〉，《思與言》40（1）：125-182。

4、請見高等法院以下各級法院及其分院檢察署檢察長遴選要點。

5、我對此持保留意見，請見王金壽，2008，〈司法獨立與民主可問責性：論台灣的司法人事權〉，《台灣政治學刊》十二卷二期：115-164。

6、轉引自《檢察改革實錄》（未出版：230）。

7、黃麒珈，〈綁人綁議題 檢協會批司改國事會議不透明〉，風傳媒02/20/2017。

8、關於這一次法官改革行動，請見林孟皇，2013，《找回法官失落的審判靈魂》，台北：博雅書屋。

9、請見王金壽，2008，〈台灣司法改革二十年：邁向獨立之路〉，《思與言》四十六卷二期：137-174。

10、何克昌檢察官和劉俊儀檢察官一、二十年來就待在屏東地檢署。

11、請見王金壽，2015，〈走在時代前端的理想實踐者：懷念賴慶祥檢察官〉，《民間司法改革基金會》。

本文經授權轉載自菜市場政治學 檢察權力菁英與內部民主：評檢察官協會的「票選檢察總長」