菜市場政治學》「走法院」會讓人民更加信任司法嗎？台灣民眾的司法信任度實證分析（上）

司法改革國是會議如火如荼進行的此刻，如何打造更加親近人民的法院，可以說是所有關心司法系統的公民念茲在茲的問題。畢竟，台灣人民對法院的信任度低，是長期存在而且令人警覺的社會現象。那麼有參與或者沒參與過法院活動的民眾，會對法院的滿意度有所不同嗎？

◎許菁芳／多倫多大學政治學博士候選人、羅巍／多倫多大學政治學博士生

司法改革國是會議如火如荼進行的此刻，如何打造更加親近人民的法院，可以說是所有關心司法系統的公民念茲在茲的問題。畢竟，台灣人民對法院的信任度低，是長期存在而且令人警覺的社會現象。

圖片來源：總統府司法改革國是會議網站。

然而，現在關於司法政策改革的討論中，隱隱約約有一項前提，認為「更多的人民參與」可以提升法院信任度。這個命題似乎還沒有被本土的實證資料支持。為了提供更多討論的材料，也為了促進法與社會的知識普及，我們使用台灣法實證研究資料庫（http://tadels.law.ntu.edu.tw/）提供的「台灣法律與社會變遷調查」資料，進行分析。2在這份資料當中，人們對法院的「滿意度」跟「判決公正」的評價是我們認為最可以用來分析「司法信任度」的操作化變項。

我們測試的第一個問題是：

有參與或者沒參與過法院活動的民眾，會對法院的滿意度有所不同嗎？

答案是：會的。有上過法院的民眾，對法院的滿意度比較低。3

此發現有三項證據支撐。首先，很簡單地把受訪者分類成有上法院經驗，以及，沒經驗過法院的兩個群體，4我們第一眼看去即可發現區別：曾經參與過法庭活動的民眾對法院只有24.09%的滿意度，沒有法院經驗民眾的滿意度則有40.37%的滿意度。5

作者提供。圖中百分比為直欄百分比。

第二：在描述性統計之後，我們進一步使用ordered probit迴歸模型分析。 我們發現，即使控制了性別、教育、收入對法院滿意度的影響，受訪者是否參與過法院活動仍然是是個重要的負面因素，參加過法院活動的人對法院的滿意程度顯著偏低（統計顯著性p<0.01）。而相當耐人尋味的是，受訪者參與法院活動的身份，對法院滿意度的影響並不顯著。也就是說，不管受訪者是以被告、原告、證人、受害人還是其他的身份參與法院活動， 這個身份別對於他是否滿意法院，並未產生統計上顯著的影響。換句話說：不管人們是以什麼身份參與法院活動，參與法院活動本身即會影響人們對法院的滿意度。且此影響是負面的。

第三項證據是預測機率的模型。我們的發現也是一致的：比較「有法庭經驗」以及「沒有法庭經驗」的問卷回覆者，前者更有可能表示不滿意法院。

仔細看看「非常不滿意」以及「還算滿意」這兩項回應，就可以看出明顯的差異。簡單地說，沒有法庭經驗的人之間，十個人會有2.1個人表示對法院「非常不滿意」。可是，有過法庭經驗的人，十個人裡會有3.5個人表示非常不滿意。也就是說參與過法庭活動的人，「非常不滿意」法院的機率是比較高的。而另一方面，有過法庭經驗的人，十個人裡只會有大約2.4個人表示還算滿意法院；但沒有法庭經驗的人，十個人裡會有3.7個人覺得還算滿意法院。換句話說，參與過法庭活動的人，對法院表示還算滿意的機率比較低。

當然，人們與法律系統的接觸不一定是透過法院活動，而可能透過律師。因此我們也使用「是否曾經請律師處理法律問題」這項問卷題，來當作是否有接觸過法律問題的代理變量。與上一段分析相似，我們也發現找律師會對滿意度有統計上顯著的負面影響。預測模型與上述以參與法院為變量的模型並無明顯的差異。

小結

綜上所述：參與法庭活動、與法律從業人員的接觸，似乎帶來的是較低的法院滿意度。這樣的初步發現乍看之下頗令人無奈——難道無知才是甜美的嗎？

我們必須指出，這些證據仍然是相對片段的。我們還沒有辦法找出進一步的「因果機制」來提供全面性的解釋。我們起碼可以想到兩種合理的解釋：第一，法院以及其支撐系統無法提供令人滿意的服務，但究竟是哪一個環節（例如，是進入訴訟之前的法律諮詢準備過程、訴訟程序本身、還是訴訟後的執行）、哪一個行動者（例如，是檢察官、律師、還是法官、甚至是警察、法律扶助基金會、土地代書等等）是比較關鍵的因素？第二，法院使用者本來就是在遭遇到麻煩事的時候才會訴諸法律解決問題。負面感受可能是來自於紛爭的經歷，而不是因為為他解決紛爭的法律系統。事實上，法律也只是一種附加有強制力的紛爭解決機制，不一定是最有效率、甚至不一定是公平的紛爭解決機制。因此，滿意度的原因仍然需要釐清，而滿意度的高低程度也需要進一步詮釋與分析，才能為政策決定提供有意義的建議。

圖片：民間司改會在社群網站上開直播，以及為大家簡介及討論相關的議題。出處：司改會頁面封面照。

另外，有一點關於「全民司法」的討論。在此2009年的資料當中，絕大多數的問卷回覆者沒有法庭經驗：大約有77.2%的人表示從來沒有使用過法院，甚至有87.6%的人表示從來沒有諮詢過律師！我們認為這是重要的資訊。過去十幾年來，「建立全民信賴的司法」逐漸成為重要的政策目標，但此「全民」的樣貌，以及人民形塑對法院評價的機制，卻尚未被釐清 。事實上，如果絕大多數的人都沒有參與法院的經驗、甚至沒有接觸過法律系統，那麼人們據以評斷法院表現的資訊，究竟從何而來？更進一步說，司法真正的使用者是誰？誰對它的評價才是重要的？這些問題都需要慎重的討論與釐清，才能形塑具體實際的政策目標。

※本文通訊作者：許菁芳（chingfang.hsu@mail.utoronto.ca）

1.就法院信任度的實證研究，可參考黃國昌、陳恭平、林長青，《台灣人民對法院的信任支持及觀感》。 ↩

2.我們使用了2009年進行的第一期「台灣法律與社會變遷調查」。由於2009以及2014的問卷調查問題稍有不同，因此有些我們感興趣的問題無法作出對比。詳見後述。 ↩

3.此項發現與前註一的發現是一致的。 ↩

4.問卷包括五個可複選選項：原告、被告、受害人、證人或其他，其中並不包括有過與律師接觸者。 ↩

5.包括非常滿意，以及還算滿意；不滿意也是包括非常不滿意以及不太滿意。 ↩

6.篇幅關係，本文並不附上統計表格，若有興趣的讀者請向作者聯繫。 ↩

7.有效統計1522人內，有過下列經驗的人總計：原告（102名），被告（99名），受害人（48名），證人（105名），另外找過律師的受訪者有212名。 ↩

8.在249名有法律經驗的人中，只有135人請過律師。 ↩

9.事實上，司改會日前舉行的投票活動「全民司法改革運動」，超過一千票的前六大問題，其中就嚇然出現「民眾不熟悉司法產生誤解」。 ↩

此文經授權轉載自菜市場政治學 「走法院」會讓人民更加信任司法嗎？台灣民眾的司法信任度實證分析

菜市場政治學