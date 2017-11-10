南亞觀察》《巴哈旺大飯店》：人生最後旅程，預約前往天堂的房間

在瓦拉納西，有許多專門開放給印度教徒迎接死亡之用的「等死旅館」，不收取住宿費，只收電費，不提供飲食，需靠家屬自行解決，也沒有任何醫療資源，只允許快死的人入住 15 天，若兩周內還未死去，就必須辦理退房。在這個旅館內，打破用眼淚迎接死亡的傳統規則，反要用一種慶祝儀式來面對死亡。

南亞觀察編輯部 / 轉載

77 歲父親飽受不祥之夢困擾，預感自己死期將近，於是逼著兒子陪他走一趟位於恆河畔的聖城瓦拉納西，希望能在那裡告終，獲得救贖。兒子別無選擇，只好放下手邊繁忙的工作，陪著頑固老爸展開旅行。他們入住一家「巴哈旺大飯店」，預約等死房間，飯店規定 15 天內沒去世就得退房，隨著時間一天天流逝，兒子掙扎於工作責任急著回家，而老爸卻彷彿回春…。

片名：《巴哈旺大飯店》（Mukti Bhawan）

導演：蘇巴西什 • 普塔尼（Shubhashish Bhutiani）

國家：印度

類型：劇情片

長度：約 102 鐘（IMDB）

發行：聯影／聯贏

關於電影：以微笑謝幕人生，用慶祝歡送死亡

2013 年入圍奧斯卡短片獎的印度天才導演普塔尼（Shubhashish Bhutiani），再夾帶威尼斯影展地平線獎最佳短片的光環，受電影學院資助拍攝【巴哈旺大飯店】，講述一段圍繞在父子關係的悲喜劇，描述工作與家庭兩頭燒的兒子，被迫陪伴年長父親前往聖城瓦拉納西等死，過程不見悲傷氛圍，反以輕快節奏呈現生活中所面臨的大小瑣事，娓娓道出父子情誼及人生意義，細膩捕捉微微顫動的生命景緻，在聖城展開一場撼動人心的救贖之旅，探討這座「以死為名」的城市如何衝擊一個家庭，重新思索自由意義及家庭世代的矛盾關係。

身為編劇的導演，曾聽聞聖城瓦拉納西附近有好幾間「等死旅館」，他前往一探究竟，發現這些旅館隱藏在巷弄間，如同獨立世界般，有其各自的運作規則，每位房客的故事都令人驚喜，其中一對父子的故事啟發他拍攝【巴哈旺大飯店】。導演以輕鬆詼諧處理「和解」與「死亡」，以同情、尊敬看待「老化」與「信仰」；幽默笑看生而在世的束縛與依戀，描繪出傳統印度的生死哲學，死亡不再是禁忌，而是一種對生命的凝視與回望，打造出充滿情感深度及生死悖論的印度喜劇，展現飽滿濃厚的人文關懷之情。

男主角阿迪爾胡珊（Adil Hussain）在本片中的精湛演技，也為自己擒下第 64 屆印度國家電影特別評審獎；在威尼斯影展首映時更是座無虛席，映後掌聲更長達十分鐘，更不負眾望拿下威尼斯影展聯合國教科文組織和平與人權獎。

印度聖城瓦拉納西（Varanasi）與「等死旅館」（Mukti Bhavan）

瓦拉納西是印度的耶路撒冷，世人形容它為印度最有靈性的城市，而恆河是印度教徒的聖河，承載著印度人們的前世、今世與來生，印度教徒一生的三大願望：到聖城朝拜濕婆神；到恆河淨身飲聖水；死後葬身恆河，而聖城瓦拉納西位於恆河最好的地段，是離神最近的地方，通往「天堂的路口」，故虔誠教徒的臨終心願，是死後火葬或撒骨灰於恆河中，可使靈魂不再墜入輪迴的宿命，獲得解脫和救贖。





「比歷史還悠久，比傳統還古老，瓦拉那西是一則比任何神話傳奇還要更早的傳奇。」—美國知名作家馬克吐溫

在瓦拉納西，有許多專門開放給印度教徒迎接死亡之用的「等死旅館」，不收取住宿費，只收電費，不提供飲食，需靠家屬自行解決，也沒有任何醫療資源，只允許快死的人入住 15 天，若兩周內還未死去，就必須辦理退房。在這個旅館內，打破用眼淚迎接死亡的傳統規則，反要用一種慶祝儀式來面對死亡。導演普塔尼以發生在「等死旅館」的溫暖故事，挖掘生命中最珍貴和最重要的真相，完成這部豐富而令人回味的電影。

導演蘇巴西什 • 普塔尼（Shubhashish Bhutiani）

25 歲的天才導演普塔尼，1991 年出生於印度加爾各答，在 2013 年畢業於紐約視覺藝術學院，以短片【庫什 Kush】改編自真實事件，在反錫克教暴動中老師與十歲學生們，是如何保護班上唯一的錫克教同學，榮獲威尼斯影展 Orizzonti 最佳短片獎、印度國家電影獎最佳影片及全球超過 25 項的國際獎項，該片甚至入圍 2014 年奧斯卡短片獎。

Shubhashish Bhutiani（https://goo.gl/eVVHdQ）

2016 年獲得威尼斯電影學院的資助拍攝【巴哈旺大飯店】，善於處理角色微妙關係，溫潤細膩捕捉情感的他，再度拿下威尼斯影展聯合國教科文組織和平與人權獎及印度國家電影獎特別評審獎等獎項。2017 年因電影編導才能優異，被印度富士比選為「30 位 30 歲以下創業家」優秀青年代表。

印度實力派演員：男主角－阿迪爾胡珊（Adil Hussain）

阿迪爾胡珊，1963 年出生於印度阿薩姆邦，為知名的印度舞台劇、電視及電影演員，自幼開始參與許多戲劇演出，並獲頒獎學金就讀印度新德里國立戲劇學院，畢業後前往英國深造戲劇，優異演技橫跨主流市場及獨立電影。

Adil Hussain（https://goo.gl/yDQ9c6）

曾參演過國際電影如【拉合爾茶館的陌生人】（The Reluctant Fundamentalist，2012）及【少年 Pi 的奇幻漂流】（Life of Pi），並以【巴哈旺大飯店】榮獲第 64 屆印度國家電影獎特別評審獎；更不吝與晚輩演員分享演技經驗，固定在新德里國立戲劇學院及印度電影電視學院教授戲劇課程。

男配角－拉雷特貝爾（Lalit Behl）

拉雷特貝爾 1949 年出生印度，為演員、導演、編劇及製作人。他自大學起開始演戲，年輕時曾與戲劇愛好者共組劇團，並執導多部舞台劇。他從印度劇院畢業後，工作重心轉移到德里，並於印度新德里國立戲劇學院輪演劇目劇團及施拉姆藝術表演中心擔任劇場演員，耕耘多年後，他轉向電視、電影圈，擔任自由製作人及導演，皆有不俗的成績，同時也接演許多獨立電影的角色，知名作品如【蝴蝶】（Titli）及【巴哈旺大飯店】（Mukti Bhawan）。

Lalit Behl（維基共享）

本文經授權轉載自南亞觀察 【影評】《巴哈旺大飯店》：人生最後旅程，預約前往天堂的房間