南亞觀察》印度的天然登山資源（上）

提起海外登山，印度通常不會出現在我們的名單裡。我們對尼泊爾的喜馬拉雅山津津樂道，卻不知綿延 2400 公里的喜馬拉雅山脈，其實橫跨巴基斯坦、印度、尼泊爾、不丹、中國五國，其中印度佔了最大的部分。實際上，印度擁有不亞於尼泊爾的登山資源。

（世界的屋脊 － 聖母峰。圖片來源：https://goo.gl/pfBQs4）

林子毓 / 自由撰稿人

提起海外登山，聽過去歐洲爬阿爾卑斯，走走最近電影很多，名氣騰騰直上的西班牙朝聖步道（Camino de Santiago）；聽過去北美爬阿拉斯加山脈最高峰德納利山（Denali，原麥金利山）；近年突然在台灣有名起來的太平洋屋脊步道（Pacific Crest Trail）；特別遠的南美第一高峰，屬於安地斯山脈的阿空加瓜山（Aconcagua）也漸受青睞；輕鬆一點的，非洲第一高峰 － 吉力馬札羅山（Kilimanjaro），登山當成旅遊，平易近人特別簡單，也是炙手可熱。

離台灣近一點的，可以選擇馬來西亞的神山（Mount Kinabalu），超過四千米的山峰手到擒來；或是日本的富士山和各色古道，景色也是美極。既然說到亞洲，也不能不提世界第一高峰聖母峰所在的尼泊爾，挨著喜馬拉雅山脈的尼泊爾北境，擁有八座超過八千米的高峰，而世界上超過八千的山峰不過才 14 座啊。

提起海外登山，印度通常不會出現在我們的名單裡。我們對尼泊爾的喜馬拉雅山津津樂道，卻不知綿延 2400 公里的喜馬拉雅山脈，其實橫跨巴基斯坦、印度、尼泊爾、不丹、中國五國，其中印度佔了最大的部分。實際上，印度擁有不亞於尼泊爾的登山資源。

喜馬拉雅山的庇蔭

喜馬拉雅的冰川儲存著充沛的水資源，高聳山勢切割出河流巨壑，為下游的印度平原帶來豐沛的水資源，事實上，印度的母親之河 － 恆河，源流便在喜馬拉雅山。在夏季，喜馬拉雅成為巨大屏障，將印度洋南上的水氣截下，帶來印度的雨季，在一季之間，供給印度一年 70% 的雨水。

不只如此，喜馬拉雅山豐富的藥用植物，如印度傳統醫學阿育吠陀的神農山，而豐富的礦藏、水晶與寶石，也成就了印度的寶石及相關產業，更別提提供木料的森林資源了。近代，當人類開始在踏足高海拔山區，喜馬拉雅的冰川、雪谷、森林，便成為印度豐富的登山資源，令國內外的遊客與登山家趨之若鶩。

喜馬拉雅山下的印度各邦

喜馬拉雅山分布在印度的數個省份，從西方的查謨 – 克什米爾邦（Jammu and Kashmir）、喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）、北阿坎德邦（Uttarakhand），乃至東邊的錫金（Sikkim）、阿魯納洽爾邦（Arunachal Pradesh），以及西孟加拉邦（West Bengal）的一些山丘。

（圖片來源：https://goo.gl/r5zMp6）

查謨 – 克什米爾邦（Jammu and Kashmir）

在查謨 – 克什米爾邦，最著名的莫過於「拉達克」（Ladakh），拉達克自古是個藏文化小王國，如今劃歸查謨 – 克什米爾邦。拉達克全境海拔分布在 3,000－7,000 公尺之間，光是首府列城，海拔就有 3,524 公尺，和台灣「奇萊主峰」的山頂差不多高。除了 6 至 7 千米的各種高聳山峰外，拉達克境內還有一座 「健行型山峰」（Trekking Peaks），意思是不需要攀登技術也能到達頂峰的山。Stok Kangri 峰高六千多公尺，健行客只要找到好的嚮導，安排好行程，即便對冰雪攀登一無所知，也能在嚮導的幫助下，一覽六千米高的景色。

（拉達克一景。圖片來源：https://goo.gl/8LqgQJ）

除了山之外，拉達克還有數條在谷地中延伸的健行步道，難度不一，提供不同等級的挑戰。這些高海拔的山谷大多氣勢恢弘，整幅天地如畫布般鋪展，黑點大的騾馬行於其中，是世界絕無僅有的景色。

（班公措。圖片來源：https://goo.gl/J6Jr4H）

拉達克的冰河與高海拔湖泊也頗負盛名，比如在電影「三個傻瓜」中出現的藍色湖泊，就是「班公措」（Pangong Tso）。「措」在藏語中是「海」的意思，彷彿染色般的湛藍湖水，一望無際，一半在印度，一半在中國。還有印度面積最大的高海拔湖泊 ─「莫里里湖」（Tso Moriri），海拔 4,522 公尺，如同一個點綴著喜馬拉雅的耳墜。

但拉達克最為迷人的應是其文化。泛藏文化的宗教與生活在天蒼雪茫的背景之下，有種返璞歸真的啟發。流亡到印度的藏人總說，拉達克是最像他們家鄉的地方。

喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）

喜馬偕爾邦全境皆在喜馬拉雅山域之中，西邊的山麓山巒起伏，西藏流亡政府所在的達蘭薩拉也隱身其中，三至四千公尺的雪山縱橫，舒適的天氣在四月開起成片的美麗高山杜鵑，健行路線在其中翻越。

（古時藏文化小王國 － Spiti。圖片來源：https://goo.gl/eVJLgu）

東邊則有鄰近西藏邊界的 Kinnaur 和 Spiti。其中頭戴綠帽、身披羊毛的 Kinnaur 民族，多同時信仰佛印兩教，又保存了原始的泛靈信仰，在喜馬拉雅山的民族中獨樹一幟。Kinnaur 人所居住的谷地美麗豐饒，冬雪夏榖，以 Kinner Kailash 為其聖山，隨之而來的轉山是最為出名的健行路線。Kinnaur 之後，可再深入 Spiti，Spiti 是古時候的藏文化小王國，境內山巒貧瘠寂寥，卻是壯闊無邊。低溫高海拔的蒼茫河谷，雖然一年有數月封山，仍是不減趨之若鶩的登山客。因其連綿的雪峰彷若數之不盡，且大多都尚未被開發登臨。

（頭戴綠帽、身披羊毛的 Kinnaur 民族。圖片來源：https://goo.gl/1rvTq5）

（聖山 Kinner Kailash。圖片來源：https://goo.gl/eKxX9H）

北阿坎德邦（Uttarakhand）



北阿坎德邦北臨西藏，東臨尼泊爾，喜馬拉雅山脈延伸在其北境，六至七千公尺的山峰盤據，這兒時常被稱為「眾神之地」，印度聖河 ─ 恆河的源頭在此處，許多印度教的神廟在此處，各種關於印度神祇的故事也在此處。

（恆河源頭 － 根戈德里冰川。圖片來源：https://goo.gl/vfR6xg）

這裡每年吸引了大量的印度朝聖客前來祈禱、取（聖河）水、觀光，近代更多了「健行」一項，比如恆河源頭根戈德里冰川（Gangotri Glacier）溯源路。這裡也是攀登家的勝境，許多技術攀登的雪峰是登山家最好的淬鍊，印度第二高峰 ─ 楠達德維峰（Nanda Devi，7,816 公尺）便是在此處。第一位登上聖母峰的雪巴人丹增諾蓋（Tenzing Norgay）曾說，攀登楠達德維峰是比聖母峰還困難的挑戰。

（印度第二高峰 ─ 楠達德維峰。圖片來源：https://goo.gl/5sXZKL）

北阿坎德邦的山巒也不僅供於攀登客欣賞，對於健行者，這兒也是天堂。山麓居民自古的溝通要道，穿越河流谷地，攀過山邊隘口，隱藏著許多少有外人知的健行與攀岩秘境，比如「花之谷」（Valley of Flowers）就是一條著名的健行路，每年 6－10 月，滿山谷花色變換，目不暇給。

（健行秘境 － 花之谷。圖片來源：https://goo.gl/SoMC7j）

錫金（Sikkim）



東側的錫金夾在尼泊爾與不丹之間，擁有一座八千米的高峰 － 金城章嘉峰（Kanchenjunga，8,586 公尺），是印度第一高峰。地貌從金城章嘉峰這樣的高海拔山峰，往南逐漸變成層層疊疊的山丘地，紅茶之鄉大吉嶺便掩身其中。多民族、多語系的錫金不僅文化資源豐富，與西側喜馬拉雅山稍有不同的地貌，數條健行路線散落其中，使錫金成為健行客的目的地之一。

（金城章嘉峰。圖片來源：https://goo.gl/9hG1QK）

阿魯納洽爾邦（Arunachal Pradesh）



印度的阿魯納洽爾邦，被中國稱為「藏南地區」，認為是西藏的一部分而屬於中國。不過 60 年代中印邊界戰爭後，實際上的控制者是印度，近年也在印度治理下穩定發展。因其為政治敏感的戰略之地，不易進入，也相對少人拜訪，但因此保留了較為原始的藏緬民族文化。此地民族多樣性高，風格迥異的民族散居此處，使山高谷深，雲霧繚繞中的阿魯納洽爾更顯神秘。

（阿魯納洽爾邦一景。圖片來源：https://goo.gl/SvmChM）

阿魯納洽爾邦在喜馬拉雅山脈最東側，境內包含喜馬拉雅山脈與橫斷山脈的支脈，兩者以布拉馬普特河（Brahmaputra River）為界。布拉馬普特河聽起來很陌生嗎？它的上游便是雅魯藏布江！豐沛的水流是此區最有潛力的天然資源。

阿魯納洽爾地貌多變，77% 的面積覆蓋著森林，藏有各種動植物，保留著令人驚嘆的生物多樣性。往北隨著抬升的喜馬拉雅山，高山草原、冰河、冰岩混和地形的山峰，其中河流縱橫交錯，不論是攀登、健行、泛舟，各類戶外運動者都能找到自己的歸宿。

喜馬拉雅的人文：與登山相輔相成

喜馬拉雅山中，居住著許多的高山民族，迷人而多樣的文化與語言，宛如人類學家的寶藏。各具特色的文化，也吸引了成千上萬的觀光客。在登山運動風行的現代，這些高山民族因登山客的到來而改變生活方式。自小生長在高海拔地區，給予這些民族極大的優勢，於是他們放棄放牧或務農，轉行成為登山嚮導或挑夫，或經營起家庭旅館或餐廳。在地人適當的補充了相應的勞力需求，因而登山客不被背負帳篷食物，行程更加輕鬆，也加持了當地的經濟發展。

除了喜馬拉雅山之外

除了喜馬拉雅山之外，其實印度還有許多重要的山脈分布在印度各邦，比如在半島東側的東高止山脈（Eastern Ghats），與西側的西高止山脈（Western Ghats）兩者皆綿延 1500 公里以上。這些山脈不高，有著豐富的森林資源，對戶外運動者來說，則代表著溯溪、攀岩、探險、露營的好地點。

（東、西高止山脈。圖片來源：https://goo.gl/b6wddy）

既然印度擁有那麼多樣的登山資源，他們又是如何運用的呢？在下篇接著簡介印度的登山歷史，與印度對登山人才的培育。

本文經授權轉載自南亞觀察 印度的天然登山資源（上）