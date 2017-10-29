故事》你知道中華民國至今還有個世襲官爵嗎？

到了今天，孔子奉祀官雖然不若以往地位尊榮、待遇優渥，但每年教師節在台北市孔廟舉行的釋奠典禮，仍然可以看到現任的奉祀官孔垂長與其他聖人後裔（如孟子、曾子的後代）在典禮中擔任要角。

每日一冷

有上過公民課的讀者，應該都聽過：中華民國是立基於三民主義、五權憲法的民主共和國，而且憲法明文規定：「中華民國人民，無分男女，宗教，種族，階級，黨派，在法律上一律平等。」

但你知道嗎？

中華民國不但曾有「大總統下令任命公爵」的事件，甚至今天都還有個世襲官職：「大成至聖先師奉祀官」。

「奉祀官」？這是個專門拜拜的官員嗎？

為什麼民主共和的國家會有專門祭拜「大成至聖先師」的官職呢？

這就要說到中國歷代政權與儒家傳統的關係了。

「至聖先師」孔子（圖片來源：https://goo.gl/78Kmmb）

大家都知道，儒家的創始者孔丘（孔仲尼，也就是「孔子」）在中國的傳統文化中享有極高的地位，他的各個稱號「至聖先師」、「萬世師表」、「聖之時者」等稱號都顯示了後人對他的尊禮；中國各朝代的統治者除了追封、追諡孔丘之外，也都優待孔家後裔以表尊崇。

即使是尊法抑儒的秦始皇，也曾封孔鮒（孔子第九世孫）為「文通君」，此後直到唐代，孔家嫡系後裔幾乎一直都能在不同朝代享有公爵或侯爵的待遇。

北宋時期，朝廷尊孔子為「至聖文宣王」，封其嫡裔為「衍聖公」（有繁衍聖裔之意），這個爵位自此之後就被孔家嫡系世代繼承，歷經明、清而不改。

孔家傑出後人之一：唐朝經學家孔穎達（圖片來源：https://goo.gl/HeQPu5）

空前絕後：唯一一個被中華民國元首任命的公爵

1912 年中華民國建立，次年首位正式大總統袁世凱在《崇聖典例》中保留「衍聖公」的爵位，頗有繼承歷朝正統的意味。1919年（民國八年），第三十一代衍聖公孔令貽無子而逝；為了維持聖人血脈，其遺腹子孔德成將誕生之際，北洋政府出動軍隊護衛孔府，當孔德成出生時，政府甚至鳴炮十三響慶祝「聖裔不輟」，並在其滿百日時，由大總統徐世昌以大統總令任命為三十二代衍聖公，然而這也是中國最後一任的衍聖公。

從小就被眾人稱為「公爺」（對公爵的尊稱）的孔德成（圖片來源：https://goo.gl/tXVLgF）



孔德成出生三個月就繼承爵位，人生看似光輝降世，實則前途多艱。

在西風東漸的當時，孔德成除了傳統家學，也學習英文等新學。但隨著五四運動等社會變遷，儒學傳統一再受到輿論的質疑和挑戰，甚至連知名學者蔡元培也主張，政府應該廢止祭孔並取消對孔府的優待（這是去中國化！抓到了，蔡元培是綠的！）。

1928 年（民國 17 年，孔德成八歲），孔府以孔德成的名義請求政府取消「衍聖公」的爵位。1935 年（民國 24 年），國民政府下令將「衍聖公」改為「大成至聖先師奉祀官」（位階極高，相當於部長等級，口語上常簡稱為孔子奉祀官）。

末代衍聖公、首任孔子奉祀官孔德成在孔府（圖片來源：https://goo.gl/tXVLgF）

當時 15 歲的孔德成在南京繼任為第一位「大成至聖先師奉祀官」；在中日戰爭和國共內戰中，孔德成兩度離開山東曲阜，隨著中華民國政府來到臺灣之後，這位孔子奉祀官再也沒能回到山東孔府。

「孔子傳人」在台灣

來到臺灣的孔德成與道教的張天師、佛教的章嘉活佛等，被中國民國政府視為其中華道統所在（剛好湊成儒、道、釋三教傳人），因此在艱困的時局中仍備受蔣介石總統禮遇。孔德成的兩個兒子都曾在成績不足的情況下，經政府同意保送政大、臺大兩間學校，當時還曾引起不少輿論。

1966年9月25日中央日報：「孔子七十八代孫，孔維寧獲准許保送台大就讀」（圖片來源：https://goo.gl/JfuysS）

「徵信新聞」（後來的中國時報）對孔子後裔保送臺大的評論（圖片來源：https://goo.gl/YB2PXp）



隨著時代變遷，在民間抨擊（如李敖、柏陽）和政界異議（如尤清、朱高正）下，政府也逐漸縮減孔子奉祀官的相關預算，例如 1998 年裁撤台中的「大成至聖先師奉祀官府」（臺灣在二十世紀末還有「官府」耶！）、2008 年將孔子奉祀官改為無給職。同時政府也順應時勢修改相關的規定，孔子奉祀官不限定由男性擔任，現行規定「大成至聖先師奉祀官由孔子後裔承襲。」（〈大成至聖先師孔子奉祀及紀念要點〉第二條）釋出了由女性擔任奉祀官的可能性。

現任奉祀官孔垂長（右邊著黑色馬褂者）參與孔廟典禮（圖片來源:https://goo.gl/kecxxG

）

到了今天，孔子奉祀官雖然不若以往地位尊榮、待遇優渥，但每年教師節在台北市孔廟舉行的釋奠典禮，仍然可以看到現任的奉祀官孔垂長與其他聖人後裔（如孟子、曾子的後代）在典禮中擔任要角。

聖裔們：「宗聖」曾子的後代、「亞聖」孟子的後代、「至聖」孔子的後代（圖片來源:https://goo.gl/aGMJGQ）



讀到這裡，讀者們是否會驚嘆於這個古老家族超越千年的傳承？或者訝異於原來中華民國也有世襲官職的存在？如果政府有個專門祭孔的奉祀官，是否表示「儒教」是中華民國的國教？各縣市用公帑舉行的祭孔儀式，究竟該視為宗教祭典或是文化活動呢？歡迎各位讀者們歡迎在底下分享想法喔！

冷知識週刊，我們下週見！

更多好故事請加入故事訂閱☞☞https://pressplay.cc/gushi.tw





本文經授權轉載自故事：你知道中華民國至今還有個世襲官爵嗎？