漫遊藝術史》義大利文藝復興時期的居家生活（上篇）

你知道身處十五世紀義大利的人們，生活的樣貌是長什麼樣子嗎？讓我們回到當時兩大重要城市——佛羅倫斯與威尼斯，一探當時人們的居家生活吧！

木木日安

說到文藝復興，藝術史三傑——達文西、米開朗基羅、拉斐爾，大家都馬上琅琅上口，好的，今天不跟你們歌頌這些大師傑作多麽了不起。除了文藝復興大師傑作，你知道這些大師身處的十五世紀義大利，人們生活的樣貌是長什麼樣嗎？

2006年，英國人文與藝術研究委員會（Arts and Humanities Research Council，簡稱AHRC）與維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum，簡稱V&A Museum）共同主辦的〈在義大利文藝復興時期的家中〉（At Home in Renaissance Italy）大展。此展策劃長達七年，不同以往展覽常以繪畫、雕刻、建築等，去介紹義大利文藝復興輝煌的黃金時期，〈在義大利文藝復興時期的家中〉以「房屋」（Casa）作為展覽主軸，從生活空間、日常器物織品等延伸到文藝復興時期（1400-1600年代）人們生活的樣貌，這樣的展覽方式，對於二十一世紀的我們來說，更能引起生活經驗上的共鳴。讓我們回到當時兩大重要城市——佛羅倫斯與威尼斯，一探究竟當時人們的居家生活吧！

文藝復興房屋內部裝潢

文藝復興時期，人們通常以大家族為單位一起居住，而服侍家族的奴僕也會住在同一棟房子內。房屋通常是地上三層樓加地下一層儲藏室的構造：地下儲藏室是保存易腐壞食物與放置雜物的空間。地上一樓有庭院與涼廊，還有儲存柴火、酒水、食物等生活必需品的儲藏室。二樓則是主人的日常居住空間，通常第二層的佈置與裝潢最華麗氣派。空間分配上，前半部為開放的接待廳、書房、收藏繪畫和珍貴物品的房間，後半部則是私人性質的臥室、起居空間。傳統規劃上，廚房設置在頂層的三樓，方便排放烹煮食物時所產生的廢煙，而服侍的僕人們住在三樓或是加蓋的閣樓。

居住於佛羅倫薩的Gaddi家族住宅空間剖面圖。 Uffizi, Gabinetto dei Disegni e Stampe, Florence.

我們何以得知文藝復興義大利人們的居家生活呢？最直接的，是從現存的文物、家具著手，雖然這些東西經過了幾百年的時間洗禮，已不是當時人們生活時使用與擺設的原本樣貌，但我們還是能夠從這些物件，試著了解這些東西是如何使用？誰能夠使用？文藝復興時期的義大利人有個習慣，當家族中有成員死亡時，他們會彙編詳細的財產器物清單，包括家裡有幾個鍋子、幾個陶壺都會被清楚記錄，讓我們可以從遺產清單去瞭解、應證此時期的器物名稱與種類，以及家族的人口規模與社會地位。此外，關於家裡內部裝潢與居家空間的佈置，在許多關於旅行、藝術、歷史、宗教的書籍、繪畫中，也有許多描述。

Francesco Nori’s 家族財物清單, Florence. Magistrato dei Pupilli avanti il Principato, Vol. 174.

家庭中的社交生活——接待廳

接待廳，在佛羅倫薩稱作sala，在威尼斯則是portego，位置通常會安排在房屋二樓的前半部，面朝街道（威尼斯則是面向運河）。接待廳是家庭娛樂和接待賓客的主要空間，能夠容納多人聚會，也是家庭團體活動的公共空間。婚禮宴會或葬禮儀式，也會在接待廳舉辦。值得注意的是，接待廳的窗戶開口通常都在較高的位置，我們可以從阿萊西奥・博多維納蒂（Alessio Baldovinetti, 1427-1499）（1） 所繪製的《迦納的婚禮》（Wedding Feast at Cana）觀察到此設計，這麼做是為了保留大量的牆壁空間，並用繪畫、紡織品、軍事武器或是吊墜飾品來做裝飾，而木製的天花板常漆上鮮艷的色彩。種種設計巧思增加接待廳的富麗感，顯示房屋主人的品味，以及家族的發跡歷史或榮譽象徵。

接待廳的窗戶開口於上方位置，空白的牆面以織毯裝飾，而木製天花板則是漆以豔麗色彩。Alessio Baldovinetti, Wedding Feast at Cana. Tempera on panel. Florence, c. 1449. Museo di San Marco, Florence.

為何《迦納的婚禮》這樣的宗教畫作品，可以做為十五、十六世紀義大利真實居家寫照呢？這是因為文藝復興時期的畫家在創作時，參照當時生活中的物件或空間設置描繪入畫，細緻且生動的寫實描摹，使得這些畫作，成為構想當時人們日常生活的重要線索。《迦納的婚禮》雖是描述聖經故事的宗教畫作品，豐富的細節亦使得對文藝復興居家生活的了解，有了具體的參照。

看到這裡，你大概心裡會想，他們平時的家族休閒娛樂是什麼？我們發現文藝復興時期的義大利家庭，會放置像大鍵琴（harpsichord）這類型的樂器於接待廳，因為「音樂」是當時家庭生活普遍且重要的休閒活動，全家人一起聚在接待廳中彈奏樂器、欣賞音樂，享受休閒時光。以至於後世在文藝復興時期的家中（特別是威尼斯人家庭），找到樂器、樂譜等物件的機率，比找到一般書籍讀冊的機會還要來得高。

大鍵琴演奏





以象牙雕刻裝飾的大鍵琴，為佛羅倫薩的Strozzi家族所有， 1574年由Giovanni Baffo於威尼斯製作。V&A museum.

家族成員們經常在接待廳從事不同的娛樂活動，女性成員與女僕們在此做些縫紉，而另一個家人可能會大聲朗讀，使正在針線的女性成員在工作中得到娛樂而能更加愉快。而在房間的另一個角落，一場國際象棋遊戲可能正在進行中。某些「小賭怡情」的賭博遊戲，從古自今一直都深受民眾的喜歡。義大利人用什麼來賭呢？常見的遊戲有紙卡牌、擲骰子（類似大富翁）等，除了會賭錢外，還會賭諸如：未出世的嬰孩性別、隔壁老王有幾個情婦等等瑣事八卦，並以此為樂。

一種使用三顆骰子、名為「拔掉貓頭鷹的毛」的遊戲，遊戲版的外圈格中的人物圖案是當時常見居住於城市的義大利人，我們也可以透過遊戲版了解這些人從事何種工作，如：煙囪清掃工人、賣水的街頭販子等等。Ambrogio Brambilla, Pela il Chiù（Pluck the owl）. Etching and engraving. Rome, 1589. British Museum, London.

（待續）

參考資料

1.Marta Ajmar-Wollheim, Flora Dennis, ed., At home in renaissance Italy, London : V&A Publications, 2006.

2.Elizabeth Currie, Inside the Renaissance house, London : V&A Publications,

3.AHRC：http://csdi.rca.ac.uk/

4.〈At Home in Renaissance Italy – An impact Case Study〉：http://media.vam.ac.uk/media/documents/legacy_documents/file_upload/44451_file.pdf

5.V&A magazine winter 2006,〈Behind Palace Walls〉: http://media.vam.ac.uk/media/documents/legacy_documents/file_upload/30530_file.pdf

6.V&A,〈Music for the Harpsichord〉： http://www.vam.ac.uk/content/articles/m/music-for-the-harpsichord/

（1） 阿萊西奥・博多維納蒂（Alessio Baldovinetti），出生於佛羅倫斯，是早期文藝復興畫家之一，繪畫作品多崇尚現實主義與自然主義。

本文經授權轉載自漫遊藝術史 義大利文藝復興時期的居家生活（上篇）