藍色電影夢》夕照紅帆：小曲啟示錄

戰後,曾經去防空洞嬉戲,很難想見當年躲在防空洞的人們,究竟怎麼熬過那種生死難料的窒息歲月,在那個絕望的年代中,除了唱首小曲,你要如何排遣人生?

藍祖蔚

時代的記憶,最終都會幻化成小曲,在悠靜的時空中,盪著,漾著......捉準小曲,就捉住了時代的尾韻。丹麥女導演Lone Scherfig的《他們的美好時光(Their Finest)》就用小曲將時代氛圍綴點得恰到好處。

Lone Scherfig曾是《Dogma 95(逗馬九五宣言)》的開路先鋒之一,主張電影創作應該回復1895年電影誕生初期那種最質樸的創作模式,不打光,不配音,忠實反應人生。即使後來大家都妥協了,但是Lone Scherfig在《他們的美好時光》依舊可以聞嗅到「逗馬宣言」的堅持,她一方面邀請了知名作曲家Rachel Portman打造動人樂音,但在小曲的表現上,則堅持凡有歌曲,皆得有所本:意即要有音源,有出處,不要事後添加的人工物料。

《他們的美好時光》故事背景設定在1940年至1941年間德國不時空襲英國的「倫敦大轟炸」歲月,女主角Catrin為了養活自己和畫家男友,參與文宣電影的劇本撰寫,每一回倦極返家,男友家的唱盤就播放著1935年的流行紅歌「Red Sails In The Sunset」這首小曲,銅管小號的前奏,吹出了老式風情,然後歌詞中傳唱的:

Red sails in the sunset 夕陽中的小紅船

Way out on the sea 正揚帆出海

Oh, carry my loved one 請帶著我的愛人

Home safely to me 平安返家

深情款款唱出了亂世兒女只想有個家,有心愛的人相守共老的那份「小確幸」心思,畢竟「倫敦大轟炸」時期,多少人的美夢剎那就碎滅了。

悲劇都怪希特勒,於是Catrin全力創作激勵民心士氣的劇本,就在電影殺青的那個晚上,劇組人員齊聚一堂,用半清唱的方式唱出了19世紀的蘇格蘭民謠「Will You Go, Lassie, Go」,

And the trees are sweetly blooming 綠蔭密密

And the wild mountain thyme 滿山遍野都是石南花

Grows around the blooming heather周遭還有好多百里香,

Will ye go lassie, go? 親愛的,你可願與我同行?

答案當然是「就讓我們一起前行吧」,

戰爭時期,沒有人能過好日子,清唱小曲,既可言志,又可抒情,日子越艱困,小曲傳唱的人生風景,還真的就是另類的「美好時光」了。

小曲輕輕,我心悠悠!

本文經授權轉載自藍色電影夢 夕照紅帆:小曲啟示錄