菜市場政治學》中國民眾怎麼看待統獨與兩岸關係？

隨著中台學術交流日漸頻繁、民意在中國逐漸發揮影響力，嚴謹的學術民意調查也在中國逐漸成為可能。中國民眾是怎麼看待統一與台灣獨立的議題呢？中國民眾心中的台灣民意又是什麼樣子？對於中國民意的了解，有助於台灣民眾與政府進一步的政策研擬與回應。

◎王宏恩／杜克大學政治所博士候選人

本圖來自為媒體頁面截圖，北京，路透社。像這樣的觀點是多數？少數？中國民眾怎麼看待台灣以及兩岸關係呢？）

中國民眾是怎麼看待統一與台灣獨立的議題？中國民眾心中的台灣民意又是什麼樣子？

隨著中台學術交流日漸頻繁、民意在中國逐漸發揮影響力，嚴謹的學術民意調查也在中國逐漸成為可能。這篇文章的三位台灣教授，與北京大學當代中國研究中心合作，以電腦輔助電話調查系統，在中國的十個城市：北京、重慶、大連、杭州、哈爾濱、青島、上海、深圳、武漢、以及西安，於2013年共抽樣手機號碼訪問了2000個年滿18的城市居民。這樣本雖然並無法代表全中國，但已經是少數能做到跨縣市且大型的中國民意調查，且受訪者背景非常多元。結果發現什麼呢？

第一，受訪的中國民眾支持越快統一越好（51.6%，28.8%認為可以慢慢來），但在選擇武力統一或協商上，絕大多數是支持協商（82.1%）而非動武（6%）。另外，作者們特別指出了中國民眾一個誤解台灣民意的地方：有66.8%的受訪中國民眾認為，『台灣主流民意是支持統一的』，這與台灣的民意調查結果並不相符；只有10.9%認為台灣多數支持獨立。（關於台灣的民意現況，菜市場政治學推薦閱讀：什麼是「現狀」？台灣人視自己為台灣人，不是中國人）

第二，受訪的中國民眾大多認為近年兩岸經濟整合時台灣是受惠的一方（38.2%）、部份認為中國受惠較多（20.3%），其餘認為雙邊一樣多（16.2%），更有近四分之一的受訪者無法確定答案（23.8%）。當被問到假如民進黨執政（問卷訪問於2013年）的話，兩岸經濟交流是否應繼續，有超過半數的受訪者認為應該繼續加強經濟交流（52.6%），僅有十分之一認為應減少交流（12.1%），但也有30.9%的受訪者未作答。

圖為金門-廈門之間的旅遊交流照片。來源：C.C. by YU CHIH-WEI

第三，作者透過迴歸模型研究，發現中國民眾對「兩岸統一的急迫程度」與「民眾自身所在的城市與台北市的差距」有密切相關。平均而言，只要越認為自己住的城市比台北先進、或越覺得台北市落後，就越想盡快統一以及對台動武。原文的圖一顯示，在受訪的十個城市中，北京、上海、與深圳的受訪者多數認為自己住的地方比台北市更為先進，而其它七個城市的受訪者則是抱持相反看法。除此之外，較年輕與教育程度較低的受訪者，也更傾向支持盡快統一。雖然這篇文章的受訪者都居住在城市，但或許可以從不同背景的回答差異，來推估農村民眾的想法。

作者認為，民調結果可以解釋中國經濟成長同時民族主義的興起，也就是當中國經濟越好，中國民眾越有信心支持政府對爭議領土的主張。另一方面，至少在2013年，多數中國受訪民眾認為兩岸的經濟交流在民進黨上台後仍可繼續加強，而絕大多數的中國民眾也仍支持和平談判而非直接動武。最後，作者們也提醒台灣政府，加強經濟發展對於台灣的安全至關重要，因為如同迴歸模型顯示，兩岸經濟發展差異可能會影響到中國民眾對統一的急迫度以及動武的支持度。

知己知彼。本文是很少見的能夠提供與分析在中國大型民調資料的研究，而且主題是極為敏感的兩岸議題。問卷結果提供了「中國民眾在想什麼」的事實面向及潛在趨勢。對於中國民意的了解，有助於台灣民眾與政府進一步的政策研擬與回應。

圖為「共匪」宣傳照。

本文整理自台灣大學與中研院政治所的學者2017年發表於Journal of Contemporary China的最新研究：

Pan, H. H., Wu, W. C., & Chang, Y. T. （2017）. How Chinese Citizens Perceive Cross-Strait Relations: Survey Results from Ten Major Cities in China. Journal of Contemporary China, 1-16

此文經授權轉載自菜市場政治學 中國民眾怎麼看待統獨與兩岸關係？

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