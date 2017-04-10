透視北京》「川習會」中的習近平，不是政治硬漢

對習來說，「川習會」主要目的是對內行銷。因此，當習近平邀請川普在今年內到北京進行國事訪問，而川普答應時，習已經達陣成功而得分。

范世平／國立台灣師範大學政治學研究所教授

全球矚目的「川習會」在4月6－7日舉行，我在事前就在臉書研判「就是一場碰頭會，彼此摸摸底，禮尚往來」「談的都是大原則，細節等中美戰略經濟對話時再談」。果然不如所料，除強調雙方要建立外交安全、全面經濟、執法及網絡安全、社會和人文等四個對話機制外，沒有具體成果。

習近平比川普更急著見面

雖然這場會面是川普邀請的，但實際上習近平比川普更急著見面。因為川普當選後與日本首相安倍晉三見了兩次面，但習近平一次都沒有，中共內部的「反習派」會批評習的對美工作失敗，因此在今秋中共十九大前習一定要與川普見面。對習來說，「川習會」主要目的是對內行銷。因此，當習近平邀請川普在今年內到北京進行國事訪問，而川普答應時，習已經達陣成功而得分。

川普從競選到現在不斷批評北京，但中共黨媒卻一句不回，習近平3月19 日見國務卿提勒森時，隻字不提美國在韓國設置薩德反導彈系統與一中原則問題，證明習是務實的，不想破壞「川習會」前的氣氛，更不希望難以捉模的川普會忽然取消「川習會」。

全球矚目的「川習會」在4月6－7日舉行，這是一場碰頭會，彼此摸摸底，禮尚往來。（REUTERS）

川普對敘利亞發射飛彈讓習近平尷尬

原本國際間都關注「川習會」的一舉一動，沒想到川普竟在習近平到達美國之際宣布對敘利亞發射飛彈，所有媒體報導的焦點都轉向，「川習會」的報導大幅減少。就像2015年習近平訪美，同一時間教宗也訪美，結果媒體焦點都在教宗身上一樣。

川普忽然對敘利亞發飛彈，是一石多鳥。對內展現他的正義與強硬，因為阿塞德施放毒氣造成人神共憤，但歐巴馬卻一再姑息而被川普批評，如今川普對敘利亞發射飛彈可搶救他因內政不彰所造成的低民調。果然，他此舉受到許多國家支持，連民主黨國會議員也肯定。而敘利亞的靠山是俄羅斯，外界一直質疑俄羅斯用非法手段暗助川普競選總統，加上川普與普丁關係十分曖昧，因此川普此舉在自清，他敢碰俄羅斯的利益 而川普更是藉此在習近平面前秀肌肉，證明他敢動武，今天是敘利亞，明天可能是北韓。要習近平趕快把金正恩搞定，否則美國將出兵斬首，進而武統朝鮮半島，如此習將更沒面子，甚至可能下台。因為習管不住小老弟，證明這個老大只是紙老虎，還把北韓拱手送給美國。

事實上，美國說要斬首金正恩根本是空包彈，就是要讓習近平去施壓金正恩別繼續核試，否則中共這個老大是假的。而中共為了安撫金正恩，勢必要花大筆銀子，例如最近重新進口北韓煤礦與增加包機等，所以金可能成為這場博弈的大贏家。特別是中共一向反對用武力制裁敘利亞，川普就發射飛彈給習近平看。川普在與習近平晚宴後才向其說明此事，習肯定尷尬。

川普忽然對敘利亞發飛彈，是一石多鳥。對內展現他的正義與強硬，可搶救他因內政不彰所造成的低民調。（AP）

習近平見川普時的姿態甚軟

誠如前述，習近平對於川普攻擊敘利亞肯定不高興，當天晚上也恐怕睡不好。但他都吞下了，對川普的態度十分柔軟。甚至川普在晚宴時當著習近平的面抱怨說，「我們已經談了很久了，目前為止我仍然一無所獲，什麼都沒有」，但習仍然不作反擊。因此，習這次訪美的態度很軟，根本是「溫、良、恭、儉、讓」，證明他過去對外的強硬都只是一種策略，一種手段，隨時可以調整。這也顯示習近平的務實性格，當他面對更強硬的川普時，這位政治強人與政治硬漢的姿態可以隨時趨軟。

北韓問題中共內部出現意見分歧

此次習近平訪美，中共國防部長常萬全與解放軍參謀長房峰輝隨行，顯示「川習會」一定討論美韓斬首金正恩的議題。基本上習應該支持美軍斬首金正恩，因為北韓已經是中共的負擔與威脅，難以駕馭所以已非籌碼。但江澤民系統的劉雲山、張高麗與張德江等，因與北韓有密切的經濟利益，所以反對推翻金氏王朝。由此可見，中共高層對北韓的態度出現分歧，只能暫時被北韓繼續勒索。

事實上，中共也擔心，金正恩如果認為中共將與美國共同攻打北韓，或是中共默許美韓北攻，金的飛彈恐怕將不是射向首爾、東京，而是北京。

習這次訪美的態度很軟，根本是「溫、良、恭、儉、讓」，證明他過去對外的強硬都只是一種策略，一種手段，隨時可以調整。（AFP）

小英樂見台灣問題不是「川習會」的焦點

我在「川習會」舉辦前即在臉書預判，「台灣問題不是重點，雙方各自表述，不會有第四公報」。事後證實，川習兩人沒談台灣問題，也沒談一中，這是蔡英文政府所樂見的。之前許多人說中美會有「第四公報」，中共會以遏制北韓以換取美國減少挺台灣，減少軍售，甚至要美國屈服於中共的一中原則。但這真是自己嚇自己，這些預估完全沒發生。

中共外長王毅昨向媒體說明「川習會」時表示，中國重申在台灣議題的原則立場，希望美方在中美三個聯合公報和一個中國政策基礎上妥善處理，防止中美關係受到干擾。但美方毫無回應，川普與習近平也沒提台灣問題。 如果川普不願意拿台灣當作與中共談判的籌碼，美國刻意將台灣問題逐漸與中美關係脫鉤，持續力挺台灣，這是台灣樂見的。事實上，習近平要在中共十九大前鞏固權力，兩岸關係也需要穩定，所以下半年兩岸應有一些互動，智庫間的交流逐漸展開。倒是王毅不是說中共慣用的「一中政策」，而是美國的「一中政策」，頗耐人尋味。

中共的「一中原則」是「全世界只有一個中國，中華人民共和國是唯一合法政府，台灣是中國的一部分」，但美國的「一中政策」，除了《上海公報》、《建交公報》與《八一七公報》外，還包括《台灣關係法》與「對台六項保證」，因此王毅願意接受「一中原則」，兩岸的政治差距逐漸縮小，讓人嗅出兩岸關係春天的氛圍。