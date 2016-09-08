自由開講》連勝文真有夠衰

◎鄧鴻源

第十九次全國代表大會第四次會議，中央委員王桂英建議黨內民調機制應該調整，不過她卻舉連勝文選輸柯文哲一事當例子，引起台下一陣大笑，但她卻不知道，當天連勝文也有到場，尷尬地坐在台下，臉都綠了……

國民黨9月4日召開全代會，中午在中山樓三樓席開上百桌用膳，國民黨中央委員連勝文到場時受到黨員熱烈歡迎，卻在席間遭同黨委員王桂英調侃台北市長敗選一事。（記者黃耀徵攝）

王桂英舉例，丁守中和連勝文拚黨內2014年台北市長初選時，民進黨認為連勝文勝選低，就和綠營支持者說，若接到電話民調就要講支持連勝文，結果就變成國民黨上了民進黨的當。王桂英說完後還強調：「當然，連勝文是非常好的人，但還是被打敗了。」台下笑聲越來越大，坐在台下的連勝文臉都脹紅了，直到黨主席洪秀柱出聲說：「勝文是非常優秀的同志，上次失敗是非戰之罪。」這時連勝文才恢復笑容，不過後來他尷尬提前離去。

兩年前連勝文慘輸給柯文哲二十幾萬票，雖然也拿六十幾萬票，但那六十多萬票是許多深藍含淚投給國民黨，絶非投給這紈褲子弟！想想看，這六十幾萬人有多少因為厭惡陳水扁多於連勝文而不得不含淚投給他？未來國民黨若繼續提名連勝文競選公職，國民黨還會剩多少票？國民黨真的要自欺欺人，繼續把大家都當白痴嗎？

試問，有誰會笨到選一位不是靠自己打拚，三歲就能買地當自耕農的權貴子弟？哪裡只因為吃太肥就可以不用當兵？聯考落榜者還能去讀輔大？法律博士學位是真的嗎？有誰出國讀書還可以住川普豪宅？留學之餘可以去兔女郎名流趴？律師特考名額放寬兩倍還是考不上！哥大畢業後第一份工作就是大公司的董事！第一次黨內選舉就當選中常委！第一次任公職就是悠遊卡董事長！第一次參選就選首都市長！沒錢買車卻可以開保時捷！沒錢買房卻可以住帝寶！靠爸傳聞需靠爸澄清！

平心而論，那次國民黨如果是推派丁守中出來選台北市長，柯文哲大概就沒機會選上，因為不論是學經歷、政績或形象，丁守中都遠在連勝文之上，然而國民黨卻推出連勝文，只因為他們家大業大，窮得只剩下錢，硬是把丁守中做掉。北市議員楊實秋當年就說，這次選戰如同1948年的國共淮海之戰，昏庸的蔣介石不會用人，老虎與狗都不派，卻派出豬將軍劉峙，以致兵敗如山倒。國民黨偏偏推出連某人這種一無是處的權貴子弟，當然註定要吃敗戰。倒楣的是，連政績與形象都不錯的朱立倫也都被帶衰，只慘勝對手游錫堃兩萬多票，差一點被逆轉。如此情況，國民黨台北市黨部主委鍾則良卻說，連勝文絕對是國民黨新生代的「明日之星」，真是笑掉人家的大牙！好膽未來再派他出來選市長、立委或總統看看。

兩年前，市長選前，連勝文很委屈自己進行好幾個月的「Working Stay」，如去市場小吃店當幫傭，到機車行做黑手等，演技可是「一流」，可惜只是自欺欺人，能騙誰呢？選後，連勝文說要做國民黨義工，到底要怎麼做？是幫忙發傳單，還是當馬路清潔義工？他並沒有進一步說明，後來卻撈到一個官位做。其實目前各地清潔義工很缺人，連勝文何妨每天要求自己幫忙台北市各里鄰打掃馬路？如果能持續打掃兩年，風雨無阻，辛苦讓人看得見，之後從基層里長、市議員或立委先選起吧！不要好高騖遠，一步登天，否則還會再摔得鼻青眼腫，畢竟連勝文選市議員可能尚選不上，何況市長。

總之，連勝文真有夠衰了，選市長慘敗，如今還被自己人消遣。這真是太好笑了，自己人糗自己人。

（大學教授）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com