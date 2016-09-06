飄零與人權》當濫用成為常態

申請移工，一定有明確的工作事項，但在台灣，移工的勞動力卻經常遭到濫用，明明是看護，卻要身兼居家清潔，甚至被叫去協助清掃雇主自己經營的民宿——如果持續漠視這行為，不提供完善的申訴及求援管道，哪天被「二度外包」出去幫雇主賺錢，怕也不是不可能的事吧？

TIWA

最近TIWA接到一個許可外工作的申訴案件，申訴的看護工Ｅ表示，每個星期都被帶到老闆娘經營的民宿打掃、洗衣、整理，也不准使用手機。從老闆家到民宿的車程有一個多小時，越過兩個縣市，經過崎嶇的山路，民宿四周望去只有山巒，儘管Ｅ想要對外求援，也無處可去。最後還是靠熱心民眾協助申訴，剛來台灣沒多久、不諳中文的Ｅ才有辦法離開深山。

回教開齋節後的首個週日，移工聚集在台北車站，但在看不見的地方，或許仍有移工被要求做份內外的工作，無法享受假日。（記者羅沛德攝）

E的故事只是眾多案例中的其中一個。我們遇過的「許可外工作」案例不計其數，被帶去便當店洗碗、去工廠做手工、打掃雇主所有親戚的房子、下田農務⋯⋯有太多看護工的勞動力被濫用了。

依照目前的規定，以看護工身分來台的移工，從事的工作內容限於照顧以及協助受照顧者的生活起居。假設受照顧對象是阿公，移工的工作就包含翻身、拍背、餵食、帶阿公去散步、整理阿公的居住空間、煮飯給阿公吃……等。然而雇主時常不只將移工當做「看護」看待，而是「二十四小時的勞動力」，認為「既然花了錢就要物盡其用」，肆意差遣移工做不在契約內容裡的工作。對於剛來台工作的移工來說，如何有資源和管道向勞工局申訴？即便是多次來台的移工，在目前勞資權力極度不對等的制度下，當雇主要求移工要洗全家人的衣服，她能如何拒絕？是否會被當成「不好用」的工人，而被遣返回國？

雇主時常將移工當做「二十四小時的勞動力」，認為「既然花了錢就要物盡其用」，肆意差遣移工做不在契約內容裡的工作。（資料照，記者羅沛德攝）

在我們處理個案的經驗裡，常常會碰到一些雇主表示「不知道不能叫移工去做＿＿＿＿的事」，或是「仲介跟我說叫移工去做＿＿＿＿沒關係」。這樣的狀況應該要回到整體移工引進制度做檢討。目前台灣的移工引進，高度依賴私人仲介，政府只負責審核和監控，其他部分如教育、翻譯、勞資媒合全權交由仲介處理，這造成勞資雙方的資訊來源都仰賴仲介。當仲介告訴移工必須簽自願讓雇主保管居留證和護照的文件時，移工沒有其他訊息來源來推翻不合理的要求；當仲介告訴雇主可以讓移工從事許可外工作，雇主也就順理成章認為移工是隨時可差遣的勞動力（當然也有雇主是知法犯法）。當資訊都掌握在私人仲介手上，勞雇雙方的關係如何能趨於平等？

近期新竹市政府推行「聘僱外勞雇主講習課程」，要求欲申請外籍看護工的雇主，必須接受一個小時的講習課程，這其實是一個好的方向，讓雇主在雇用移工前先搞清楚法令規範，以免日後違法，也避免依賴仲介做為單一資訊來源。然而目前的講習課程為「線上講習」，亦無任何驗證措施，也就是只要將講習影片打開一個小時，無論實際上雇主有沒有看影片，即完成講習。這到底是政府形式上要求雇主的動作，或者是真要從根本解決雇主頻繁違法的情事？我們希望政府的初衷是後者，透過打開勞資雙方的資訊，承擔起政府應盡的責任，才有可能避免「濫用外勞」不斷發生。

移工的勞動力經常遭到雇主濫用，仲介也未提供暢通的申訴或求援管道，移工們只能上街表達訴求。（資料照，記者陳志曲攝）

雇主若要僱用移工，也應盡相當的責任和義務，了解和尊重移工，而非將移工做為便宜又好用的東南亞商品。