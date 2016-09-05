逆思》遊戲與人間：Pokémon的破壞與重生

Pokémon Go在全球掀起熱潮，引發不少論戰，包括對交通安全、過度沉迷……等問題的探討，甚至成為世代對立的原因之一。但，事實上，哪怕有天Pokémon Go已經退潮，其帶起的擴充實境應用，也已讓世界不同。

文／張道宜、編輯／郭彥霆

你還記得那個星期六之前，還沒有「寶可夢」的日子嗎？

肯定記得，但有點模糊：跟現在差距很大嗎？沒有；但寶可夢對生活的影響，每個人也許都有一些自己的看法。不僅人人都下載了遊戲APP，回憶過去的神奇寶貝（現正名為精靈寶可夢），也掀起行動裝置革命為人類帶來的便利與衝突。

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遊戲的「汙名化」與「公共化」

「遊戲」這件事情其實本來是不限戶內戶外的，但如果講到「電動」，一般的想像就是躲在雜亂的房間內，一個不修邊幅的宅男、宅女，眼睛盯著電腦螢幕，手指快速敲擊鍵盤的快速鍵，甚至透過耳機與遠端的戰友們對話——尤其是電腦普及後更是如此。從過去的CS（Counter Strike）射擊遊戲、魔獸（Warcraft）系列遊戲，到現在的LOL（League of Legend），都給人這樣的印象。

這下可好，從Pokémon Go（事實上從它的前身Ingress就已經是如此）開始，這個原本被「隱藏」在房間裡的遊戲空間，突然延展到每個人的公共場所。捕捉神奇寶貝、挑戰道館，甚至未來還有可能衍伸出個人、團體對戰，以及交易行為。

「正常生活」與「遊戲生活」的界線，就這樣被一款遊戲打破了。

人氣寶可夢一出現，往往吸引玩家爭相「抓寶」。（捕獲地點：政治大學）

遊戲對生活確實帶來了一些負面影響，如路口出現一隻卡比獸，接著就會發生汽車、機車並排的現象，行人推擠，大家開始盯著手機。到了公園，人們要看的不是風景，而是盯著手機螢幕，看哪裡有寶。

大多數的「大人」（包括媒體）都認為，寶可夢帶來的是亂象，是治安的危安因子，不值得鼓勵，是年輕人墮落的象徵。但年輕一代反駁，這是行動世代的正常現象，真正導致危險的不是遊戲，而是玩家沒有履行保護自己、保護他人的責任。

也有一位國中老師認為，面對寶可夢，在勸戒學生不要太過沉迷之前，應該讓他們先試著探索這個全新的世界：怎樣玩才會玩得更聰明，怎樣玩才能玩得有秩序？

不過，真是這樣嗎？這場寶可夢所掀起的論戰，真的又是一次世代隔閡的彰顯嗎？要配合的人，只有「不懂創新」的長輩們嗎？

​ 寶可夢熱潮，讓人「低頭」，也讓許多人擔憂。（拍攝地點：安平觀夕平台））

寶可夢的「天賜良機」

事實上，這是一個「天賜良機」，讓我們重新重視「遊戲倫理」；過去我們汙名化「遊戲」，把電競鎖在房間、電腦裡，認為這都是「歹囝仔」在做的事。但事實上，「遊戲」是每個人都會有的訴求，更何況如今電競已成產業，寶可夢成為社會現象，社會不能再「隔離」遊戲，而必須擁抱，去思考到底什麼是我們想要的「遊戲倫理」，付諸實現、彼此監督。

事實上，讓愈多人參與遊戲有什麼不好？如此一來，才會有更多人去理解「玩家」這個族群，讓網路的潛在規則去制衡彼此——包括長輩在內，而不是一昧的希望以外部規範強加在玩具身上。

寶可夢的趨勢與未來？

除了社會面，在趨勢面上，寶可夢熱潮也有幾個迷思可以與大家分享：

許多人說寶可夢是AR（擴增實境）的應用，但事實上，現在愈來愈多人在「抓寶」時，已經關閉AR系統，使用系統內建的環境。很明顯，現在的手機系統（包括硬體、軟體與定位系統），還沒辦法將AR系統很舒適地安置在人的生活周遭：如果想要好好抓寶，不讓手機耗電太快，關掉AR似乎是較好的選擇。

Pokemon Go雖然剛開始是以AR引發大家關注，但許多人現在反而關掉AR，以節省電力。

但這對於Niantic公司會是個打擊嗎？平心而論，目前不會。因為在AR（擴增實境）和VR（虛擬實境）的研發與商品化路上，他們已樹立難以磨滅的里程碑：從微軟的Hololens、三星的Vive到HTC，過去VR聲勢一直壓過AR，但在寶可夢風潮開啟後，AR的獲利前景已經將VR拋在腦後。

根據《BI Intelligence》所做的報告，五年後（2021年），VR加上AR，能為全球產業帶來的總利潤，可望突破1,620億美元，超過五兆台幣，而其中VR最多的用途將是電影、遊戲等娛樂產業，而AR則能用在更廣的健保、產品設計與經營管理上。

即便寶可夢退燒，那個沒有「寶可夢」的日子，顯然已經回不去了。我們要做的不應該是讓「遊戲」變成「世代鬥爭」、「技術鬥爭」的工具。面對新的世代，不安是理所當然的。更重要的是，我們是否在舊的殘骸裡，去建立新的秩序？

本文經授權轉載自逆思 Pokemon的破壞與重生