公衛與疾病防治》搶救C肝，政府當視民如寶

行政院長林全說的「每個國民都是政府的寶貝」，到底是一視同仁，還是「會吵」才算？聲量大的，趕緊解決賺業績，聲量小的，就當沒看見？搶救C肝，會成為「以選票和媒體效益評估政策」下的犧牲品嗎？

邵偉信／資深國會助理

「每個國民都是政府的寶貝。」

這是行政院長林全在臉書上線後，在第一篇影片中的「深情告白」。院長近期也「跟風」，開辦了個人的粉絲專頁，主打軟性訴求，不但發文講述近三個月的心路歷程，還錄製影片自嘲施政以來不斷的「髮夾彎」，開張短短四天已有一萬三千多人按讚，親民路線獲得不少網友支持。

行政院長近期開辦臉書專頁，發文自嘲施政以來不斷地「髮夾彎」。（資料照，記者林正堃攝）

然而，風潮背後這句「每個國民都是政府的寶貝。」在許多未被關注的弱勢族群耳裡聽起來格外刺耳。究竟是每個國民都是政府的寶貝，還是只是「會吵的小孩有糖吃」，聲音大的、有政治影響力的，才是政府的寶貝呢？

九百多位國道收費員自救會在8月15日開始展開「苦候行動」，二十四小時輪班站在民進黨部樓下，要求小英總統兌現選前承諾，要求收費員的年資補償及工作轉置之具體方案。火速與自救會達成協議，除了原本補助的2.2億外，將再由公務預算補助5.8億。

因愛滋遭退學的大學生阿立，小英總統8月20日親自喊話：「不但不能岐視他，還要特別疼惜他。」兩天後，林全接著裁示國防部「儘速給予阿立同等學力證明，並暫緩追討八十萬元公費」；衛福部更是對國防部開出一百萬的大罰單，並強調態度從未改變，罰單不會拖太久。政府立場之強硬、效率之快速，可看出政府急於在職政百日之際，擺脫「髮夾彎」的負面形象。

國道收費員自救會在民進黨中央黨部樓下舉行「收費員等很久，蔡英文別再拖！」記者會，「苦候行動」果然得到回應，火速與政府達成協議。（資料照，記者陳志曲攝）

然而，像是前往太平島宣示主權的漁民、要求改善原鄉長照的原民團體、苦苦等待新藥的C肝患者……等，政府就顯然覺得不夠「寶貝」了。尤其是C肝新藥納入健保一案，從3月副總統陳建仁宣布政府將配合全面殲滅C肝，衛福部長林奏延宣布明年將納入健保後，只要提到財源預算從哪裡來，主管單位立刻支支吾吾、推三阻四，一下子說患者需部分負擔、一下子說差額給付，但到頭來全都「沒有確定的方案」，如此大玩兩套標準，不禁讓人擔憂。另外，中南部本來經濟就相對弱勢、又是肝炎的高盛行區域，若不實行全額給付，對中南部患者的處境來說，無疑是雪上加霜。政府消滅C肝政策的「動作」如何跟上「口號」，才是讓民眾有感的重要因素。

今年6月，副總統陳建仁還在出席「2016亞太肝臟研究學會單一主題C型肝炎」研討會時，用英文全程發表近一個半小時的「慢性C肝治療的展望」演說，但如今談起相關預算，政府總是支支吾吾、推三阻四。（資料照，記者葛祐豪攝）

期望政府能將眼界放得更遠大，去做真正該做的事，並把事做好，以全民的福祉為優先。人民對高票選出的政府，評估政策的標準不是用「政治」那把尺，而是一個永遠以民眾為優先的執政團隊。