魔幻拉美》拉美黑幫的瘋狂生命（下）

發跡於城市的貧民區，但為了躲避警察緝捕，邊境成為「瑪拉．薩爾瓦杜魯恰」的犯罪溫床，充斥著械鬥、搶劫、走私、販毒、綁架、勒索、謀殺、性侵等犯罪行為，嚴重影響拉丁美洲國家的治安。

陳小雀

在洛杉磯警方掃蕩下，「MS13」與「Mara18」均有不少成員被捕，或被遣返原生地，然而，他們所創造的神話竟然如野火一般，延燒到美國各州，往北到達加拿大，往南則回到墨西哥、薩爾瓦多、宏都拉斯、瓜地馬拉、尼加拉瓜等國。

發跡於城市的貧民區，為了躲避警察緝捕，邊境成為「瑪拉．薩爾瓦杜魯恰」的犯罪溫床。美國與墨西哥交界的沙漠，墨西哥與瓜地馬拉毗連的叢林，薩爾瓦多與宏都拉斯接壤的山林，瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多三國之間的低地，甚至這些國家境內的各州、各省邊境，儼然一個錯綜複雜的舞台，上演著扭曲變形的戲碼，有械鬥、搶劫、走私、販毒、綁架、勒索、謀殺、性侵等，凸顯出一個五方雜處的邊境文化，嚴重影響這些國家的治安。

在洛杉磯警方掃蕩下，「MS13」與「Mara18」均有不少成員被捕，圖為其成員在薩爾瓦多的男子監獄，度過下午的放風時間。。（meridithkohut.photoshelter.com/image/I0000VZL0hDvQ508）

1990年，數名「瑪拉．薩爾瓦杜魯恰」成員從洛杉磯流竄到墨西哥南部的恰帕斯（Chiapas）州，占據廢棄火車站作為犯案地點，搶劫載貨火車和穿越邊境的偷渡客。過了三十年光景，墨西哥境內到底有多少「瑪拉．薩爾瓦杜魯恰」分子並無確切統計數據，估計超過五千名成員，散布在國內的二十五個州當中，以恰帕斯、委拉克路斯（Veracruz）、塔巴斯科（Tabasco）、瓦哈卡（Oaxaca）、塔茅利帕斯（Taumalipas）、下加利福尼亞（Baja California）等州人數最多。

中美洲各國內戰陸續結束後，依然有數以萬計的中美洲人民視美國為天堂，在籌足旅費後便透過人蛇集團的安排，以墨西哥為跳板往北遷徙，「瑪拉．薩爾瓦杜魯恰」伺機搶劫、或勒索這些弱勢的偷渡客，雖然搶得的錢財不多，收取的贖金也有限，但以量取勝，仍是可觀的不義之財。

發展至今，「瑪拉．薩爾瓦杜魯恰」已非一般反社會的青少年團體，而是暴力黑幫，種種瘋狂行為引起學者注意，也是記者追逐獨家新聞的目標。2004至2006年期間，法國記者波維達（Christian Poveda，1955-2009）在「Mara 18」的同意下，與薩爾瓦多的成員共同生活了十六個月，並拍攝了一支七十小時的紀錄片，名為《瘋狂生命》（La vida loca）。波維達承諾不公開影片內容，影片後來還是流出，波維達因而於2009年9月2日遭暗殺身亡。2010年10月1日，駐墨西哥的法國中心（Casa de Francia）為紀念波維達，從影片中挑出二十張珍貴畫面，舉行「瘋狂生命原版照片展」，揭露社會邊緣人的悲歌。

2004至2006年，法國記者波維達（右一）在「Mara18」同意下，與薩爾瓦多的成員共同生活了十六個月，並拍攝了一支名為《瘋狂生命》的紀綠片。（www.theguardian.com/world/2011/mar/11/christian-poveda-murders-jailed）

於駐墨西哥法國中心展出的「瘋狂生命原版照片展」照片。（culturatoluca.blogspot.tw/2011_02_01_archive.html）

原來的走私、勒索、搶劫等不法行為，已不足以維持幫派的開銷與本身吸毒的費用，部分「瑪拉．薩爾瓦杜魯恰」成員於是為矮子古茲曼的西那羅亞（Sinaloa）集團效命，從事運毒工作。另外，也有「MS13」成員與塞達組織掛鉤，接受所提供的專業軍事訓練，包括操作AK-47突擊步槍、反坦克步槍、榴彈發射器等精良武器，成為旗下殺手，並兼做販賣人口之類的工作。

在「瑪拉．薩爾瓦杜魯恰」的協助下，墨西哥販毒集團得以將勢力擴及中美洲。「瑪拉．薩爾瓦杜魯恰」以游擊方式經營出一條從中美洲到洛杉磯的跨國走私路線，並確保在七十二小時以內將貨品送到指定地點。瓜地馬拉、薩爾瓦多及宏都拉斯所形成的三角地帶，是拉丁美洲最貧窮的區域，卻是販毒集團搶奪的地盤，因而成為最暴力的地區。

「MS13」成員也與塞達組織掛鉤，接受提供的軍事訓練，成為旗下殺手，兼做販賣人口之類的工作。（www.insightcrime.org/news-briefs/salvador-gang-ms13-increasing-activity-in-us）

毒品問題因「瑪拉．薩爾瓦杜魯恰」的加入而更為複雜，「瑪拉．薩爾瓦杜魯恰」則因毒品走私而更加壯大。北自洛磯山脈、南到安地斯山區、西至太平洋、東臨墨西哥灣，甚至跨海至西班牙，「瑪拉．薩爾瓦杜魯恰」幾乎無所不在，而這也是拉美各國所必須正視的治安課題。