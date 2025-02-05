社論》盧秀燕的機會來了？

盧秀燕開始浮現在國民黨的二○二八點將錄。（台中市府提供）

龍去蛇來，除了國會之亂、大罷免潮，二○二六選舉也開始搶戲了。最近十年的地方選舉，除了二○一四受太陽花學運影響，二○一八、二○二二藍營笑傲江湖。過去一年的藍白之亂，二○一四那一幕會重映嗎？而明年的地方選舉，各路諸侯過去四年、八年政績，即將受到檢驗，任滿者交班成功與否，也左右其存在感及續航力。去年大選，侯友宜挾其人氣請假參選，但最後攻頂功敗垂成。一年之後，即將和侯氏同時畢業，盧秀燕開始浮現在國民黨的二○二八點將錄。

盧氏本人，似乎也有其企圖心。蛇年開工團拜宣布，今年將出訪日本。而去年七月底訪美行程，剛降落西雅圖，便因凱米颱風返台坐鎮，颱風過境，又再度赴美繼續行程。此事凸顯她的「媽媽市長」性格，致力營造關心市民人設，卻流露出重大決策之舉棋不定，明知颱風來襲仍令自己成為空中飛人，魚與熊掌不可兼得卻想貪得，容易兩頭空。果不其然，去年底，一段議會即席演出，意在討好家長、指責教師不適任，招致教師界群起反彈，被迫道歉了事。「媽媽市長」固然正面，更上層樓恐怕不能靠「媽媽總統」，國防、外交、兩岸與地緣政治，都是盧氏必須補習的必修課。

請繼續往下閱讀...

類似侯友宜，盧氏從政過程，一缺中央一級行政首長經驗，二缺國民黨高階黨務經驗。歷來，李登輝曾任政務委員、省主席、副總統、國民黨主席，馬英九曾任研考會主委、法務部長、首都市長、國民黨主席，蔡英文曾任行政院副院長、民進黨主席，賴清德曾任台南市長、行政院長、副總統。唯獨陳水扁，由立委、首都市長直達總統府。相形之下，國民黨人終極之戰，似乎更需要黨主席資歷，因為這個黨比其他政黨更具威權性、組織性，缺乏總管黨機器功力，很難成為眾望所歸的共主。除了換柱故事，侯友宜擁高人氣卻「不姓黨」，於是受制於朱主席。盧秀燕，燕子高飛，得先通過黨內的拐子馬。

除了「媽媽市長」，盧氏常被藍營提到的是跨省籍背景。在國民黨內，侯氏一直沒有被當作自己人，三一九槍擊案、扁朝警政署長之外，台籍背景更不討好，有人擔心他成為李登輝第二。這方面，盧氏比較令正藍放心。可也別忘了，盧氏與韓國瑜類似，並非「外省權貴」，且乏韓氏二○一八那種爆發力。「公子市長」，蔣萬安則「根正苗藍」，二○二六連任問題不大。二○二八，假使藍白紅形勢大好，蔣公子會不會當仁不讓？更別忘了，「換柱、卡韓、卡侯」，國民黨多的是政治精算師。前有「黨國之子」，後有「公子市長」，國民黨的特殊性，培養不少乍看是「暖男型」，實際上是「溫室型」的領導者，令人聯想到中共的紅二代、紅三代，真不能用一般政黨來想像。

小笠原欣幸預言：二○二八，尋求連任的總統賴清德，將與在野黨共推單一候選人對決，而支持度只剩十％的民眾黨應會選擇藍白合，支持國民黨所推出的人選。小笠原所言不虛，藍白合才有機會，經過二○二四破局，藍白更深信不疑，交集是仇恨民進黨。去年大選後，盧氏延聘蔡壁如為市政府顧問，鋪陳藍白合作或吸納白色力量。可惜，蔡在市政方面幾無貢獻，反而屢多黨政不分言行，予人寄生台中市政府之感，沒給盧氏加分。更大的失算在於，柯文哲的大選經費申報、京華城等案大翻車，所帶來的政黨板塊消長，包括民眾黨的內部生態。正在進行的主席補選，蔡氏聲勢明顯落後黃國昌。黃氏言必稱「尊柯」，一旦「扶正」如何自行其是，有待觀察。藍白合作，藍正白副，黃氏恐會以本人利益最大化為原則，沒有柯氏的懸念。盧氏經營白色關係，可能得另做打算了。

民進黨執政，打破連三屆魔咒，但落得雙少數執政局面，這是警訊。藍白在國會猛龍過江，有利北京跨海介入台灣內爭。李登輝到蔡英文，那一頁民主歷史儼然翻過去了，「民主戰國時代」隆重揭幕。朝野鬥爭，兩岸鬥爭，地緣鬥爭，風雲變色之際，「媽媽市長」型，「公子市長」型，能夠扛起重擔嗎？「維持現狀」型，「務實台獨」型，能夠應付裕如嗎？時代在考驗，頭家在檢驗，志在大位者，更需要自我磨練。靠阿扁執政失敗上位，馬氏依舊以執政失敗告終。猶記馬氏，執政第二年，八八風災民調摔到兩成，二○一三惡鬥王金平，民調下探九．二％，半年後的太陽花學運壓垮馬氏，卸任前的「馬習會」，船過水無痕。有心為國為民也要有真材實料、過人見識，才不枉以政治為志業這條路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法