晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》公寓大廈管委會推動「ESG」永續經營的責任

2025/02/03 16:00

◎ 張家榕

「ESG」簡單說就是「環境保護」、「社會責任」、「組織治理」；眾多工、商業組織架構，藉由此三個指標設立具體的實踐原則，讓企業能夠邁向永續經營。有學者認為「透過許多企業或投資人評分，呈現的級距被視為評估一間企業是否符合永續發展的重要指標，也會間接影響投資決策」。同理，在現今公寓大廈僅有地方政府委外辦理的「優良公寓大廈評選」，其僅為區域性層級的例行性業務推動，且內容與過程是無法「實務驗證」一個公寓大廈各方面的評分與級距，而如果結合「ESG」的精神，以「永續經營」為終極理想目標，其中扮演最直接與最關鍵性的角色，莫過於各公寓大廈的「執行機關」—管理委員會。

現今公寓大廈僅有地方政府委外辦理的「優良公寓大廈評選」，其標準不一，其結果的公信力亦為區域性。圖為桃園市政府委外辦理的優良公寓大廈評選。（本圖已獲當事人授權，作者提供）現今公寓大廈僅有地方政府委外辦理的「優良公寓大廈評選」，其標準不一，其結果的公信力亦為區域性。圖為桃園市政府委外辦理的優良公寓大廈評選。（本圖已獲當事人授權，作者提供）

公寓大廈的「ESG」三核心指標，本文認為應屬「環境保護」、「社會責任」、「住戶治理」。「環境保護」不外乎是園藝綠化的充實、大樓外觀的確保、節能減碳的補強等，「社會責任」不外乎是長照理念的推動、開放（共享）空間的維護、公益活動的參與等，「住戶治理」不外乎是違規事項的勸導、公用部分的修繕、住戶爭議的調處等，以上與「ESG」基本精神是相符的，而與《公寓大廈管理條例》第36條的管理委員會職務，完全是同岀一轍。

在日本有對公寓大廈的「政府版」與「公會版」具公信力的評鑑制度，而評鑑結果達到一定等級，將能「降低貸款利率」、有助維持和提高「物業管理水準」、認證可提高公寓大廈房價、助購屋者確認購買物件有好的管理、有助「管理委員會運作」等等。

而目前國內僅有各縣市政府委外的「優良公寓大廈評選」活動，嚴格而論，其標準不一，其結果的公信力為區域性，並非能像「實價登錄」所具備的普遍觀、法治力與權威性。甚至有縣市報名數不足，出現有報名就有獎的尷尬結果。

各公寓大廈管理委員會的職務，均已涵蓋「ESG」的三大指標精神，主管機關如能以「ESG」基礎建立一定的評鑑制度，將各社區納入評鑑，並將等級公布、登記制度，讓消費者能公開查詢與選擇，輔以近年推動的「高樓層公安檢查」，本文認為此良性政策，應能有效減少各公寓大廈管理委員會的「怠惰」與「消極」，避免住戶之間的管理事務爭議，亦能加速「老舊公寓大廈成立管理委員會」的動力。再者，搭配總幹事與保全人員的專業，整體培植能量於「充電樁的建置」、「消防系統的更新」而達到公寓大廈「永續經營」的目標。

（作者為台灣物業優化精進協會創會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書