自由開講》公寓大廈管委會推動「ESG」永續經營的責任

◎ 張家榕

「ESG」簡單說就是「環境保護」、「社會責任」、「組織治理」；眾多工、商業組織架構，藉由此三個指標設立具體的實踐原則，讓企業能夠邁向永續經營。有學者認為「透過許多企業或投資人評分，呈現的級距被視為評估一間企業是否符合永續發展的重要指標，也會間接影響投資決策」。同理，在現今公寓大廈僅有地方政府委外辦理的「優良公寓大廈評選」，其僅為區域性層級的例行性業務推動，且內容與過程是無法「實務驗證」一個公寓大廈各方面的評分與級距，而如果結合「ESG」的精神，以「永續經營」為終極理想目標，其中扮演最直接與最關鍵性的角色，莫過於各公寓大廈的「執行機關」—管理委員會。

現今公寓大廈僅有地方政府委外辦理的「優良公寓大廈評選」，其標準不一，其結果的公信力亦為區域性。圖為桃園市政府委外辦理的優良公寓大廈評選。（本圖已獲當事人授權，作者提供）

公寓大廈的「ESG」三核心指標，本文認為應屬「環境保護」、「社會責任」、「住戶治理」。「環境保護」不外乎是園藝綠化的充實、大樓外觀的確保、節能減碳的補強等，「社會責任」不外乎是長照理念的推動、開放（共享）空間的維護、公益活動的參與等，「住戶治理」不外乎是違規事項的勸導、公用部分的修繕、住戶爭議的調處等，以上與「ESG」基本精神是相符的，而與《公寓大廈管理條例》第36條的管理委員會職務，完全是同岀一轍。

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在日本有對公寓大廈的「政府版」與「公會版」具公信力的評鑑制度，而評鑑結果達到一定等級，將能「降低貸款利率」、有助維持和提高「物業管理水準」、認證可提高公寓大廈房價、助購屋者確認購買物件有好的管理、有助「管理委員會運作」等等。

而目前國內僅有各縣市政府委外的「優良公寓大廈評選」活動，嚴格而論，其標準不一，其結果的公信力為區域性，並非能像「實價登錄」所具備的普遍觀、法治力與權威性。甚至有縣市報名數不足，出現有報名就有獎的尷尬結果。

各公寓大廈管理委員會的職務，均已涵蓋「ESG」的三大指標精神，主管機關如能以「ESG」基礎建立一定的評鑑制度，將各社區納入評鑑，並將等級公布、登記制度，讓消費者能公開查詢與選擇，輔以近年推動的「高樓層公安檢查」，本文認為此良性政策，應能有效減少各公寓大廈管理委員會的「怠惰」與「消極」，避免住戶之間的管理事務爭議，亦能加速「老舊公寓大廈成立管理委員會」的動力。再者，搭配總幹事與保全人員的專業，整體培植能量於「充電樁的建置」、「消防系統的更新」而達到公寓大廈「永續經營」的目標。

（作者為台灣物業優化精進協會創會理事長）

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