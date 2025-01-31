李忠憲的思考》金門的禁片奇觀：中國觀眾的文化避風港

1月29日早上看到BBC的這篇文章，這篇文章報導中華人民共和國的人民跑到金門去觀看中國無法上映的敏感電影現象... 在金門那幾天我去看電影，這些敏感、高水準的影片，不管是政治或女性主義，以及顛覆傳統思想的主題，中國人都比台灣觀眾要多，台灣人看這些主題的電影，已經習以為常了。

◎李忠憲

自從發了「內亂危機：理性思考如何拯救台灣」這篇文章之後，觸及被大概降到20%。

看到BBC的這篇文章，這篇文章報導中華人民共和國的人民跑到金門去觀看中國無法上映的敏感電影現象。（取自貼文）

1月29日早上看到BBC的這篇文章，這篇文章報導中華人民共和國的人民跑到金門去觀看中國無法上映的敏感電影現象。我十幾天前剛剛去跑了金門馬拉松，跑完步就在金門看電影，跑步之外沒什麼事做，常常去看電影，往往都會看好幾場，我真的遇到不少中國的觀眾，而且以女生居多，女性生存的危機往往對自由特別敏感。

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《一部未完成的電影》 我大概看了一個小時就覺得很不耐煩，再加上剛跑完馬拉松中午沒有吃飯，就中離出去吃飯。在一個沒有像在中國那樣承受隔離，剝奪自由、專制獨裁的環境生活，對這些事情的感受遠遠比不上被壓迫的中國民眾。

這篇文章很有趣的，有陳玉珍的說法，她的回應顯示她的態度與中國官方立場極為一致。上次我寫了一篇文章說因為她這種沒有唸書的人不知道藝術的價值，把政府補助藝術的預算通通砍掉，然後還侮辱接受補助的藝術家是要飯的。

陳玉珍的立場以實際利益和個人政治考量為主，對於文化自由的價值認知相當薄弱，非常符合國民黨現階段的政治人物及支持群眾的水準。

國民黨立委陳玉珍的態度突顯她在價值觀，及相關議題的立場和中國官方高度一致。（資料照）

這種人基本上她只會為權力和金錢服務，只要妨礙到她在這上面發展的未來，有必要的時候，不管是台灣人民或是中國人民，都一定感受到她對錯誤價值觀偏執立場的威力。

福建居民的「小三通」政策使他們得以合法訪問金門，看電影、觀光並體驗自由表達的氛圍。一些觀眾形容這趟旅程為「合法翻牆」，並感嘆中國缺乏自由的觀影環境。

對於中國觀眾特地前往金門看電影的現象，陳玉珍表示「從未聽聞」，並認為此現象規模有限，不應成為政策討論的依據。她的表態被解讀為與中國官方「不承認敏感議題電影存在市場需求」的態度相符。

在金門那幾天我去看電影，這些敏感、高水準的影片，不管是政治或女性主義，以及顛覆傳統思想的主題，中國人都比台灣觀眾要多，台灣人看這些主題的電影，已經習以為常了，看太多了，看到一半我肚子餓才會中離到美食街去吃牛排。

雖然文化部已經沒有什麼錢了，但小野好像也會看到我的文章，如何吸引中國觀眾前來觀看在中國無法上映的敏感電影，金門可以成為推廣自由民主價值的地方。

陳玉珍的態度突顯她在價值觀，及相關議題的立場和中國官方高度一致，和台灣內部主流對文化價值與藝術自由有不同的認知。

趕快去參與罷免國民黨立委的運動，如果跟陳玉珍這些國民黨站在一起，表示自己對文化、藝術和民主自由人權的理念跟這些人一模一樣，正常的台灣人應該不會站在那個立場上！

我想中國會指示下一步如何禁止中國人民到金門去看電影，他們會指示誰？

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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