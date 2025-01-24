自由廣場》反制中共影子艦隊 須跨部會出擊

◎ 姚中原

我國海底國際電纜近來遭大陸權宜貨輪多次破壞，由於該貨輪係以外籍身分註冊，在台灣周遭海域進行違法活動已久，且航行時常使用不同「AIS」船舶回報系統製造假行蹤；此種接近「影子艦隊」灰色作法，恐造成我國安危機，須有因應措施。

「影子艦隊」概念，來自於華府智庫大西洋理事會資深研究員布勞的研究，源起伊朗，北韓和俄羅斯威權國家，近年來受到國際經濟的強力制裁，因而使用許多老舊郵輪或非正式船隻，暗中偷運石油或特別物質來籌措國家的作戰資金；由於影子艦隊的行蹤出沒不明，規避國際海洋法規的制裁，故對海島國家的環境造成嚴重威脅。

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北約十四日首度邀集芬蘭、丹麥、德國、拉脫維亞、愛沙尼亞、立陶宛、波蘭和瑞典等波羅得海周邊國家，共商討論二○二三年至今，該海域已有十條國際海底電纜疑遭俄國影子艦隊的毀損事件，對歐洲及全球電力供應和網路通訊造成巨大影響；未來北約決定啟動「波羅的海哨兵」行動，由盟軍統帥親自指揮，派遣艦艇、偵察機和無人載具巡邏，加強確保區域與水下關鍵基礎設施安全。以上情事顯示影子艦隊已是全球安全的重大威脅。

俄烏戰爭後，中國對台軍事戰略及戰術運用，不斷的檢討、修正與持續進化。近兩年多來，解放軍已舉行四次大規模的「封鎖台灣」海空聯合軍演；此外中國也參考「影子艦隊」灰色作戰方式，侵襲我國內、外的海底光纖電纜，造成國人恐慌與社會不安，亦影響政府無法即時與國際通聯。以上即為中國未來攻台可能採行的混合戰。

二○二三年二月上旬，台灣至馬祖中間的兩條海底通訊電纜，兩次遭到中共漁船及不明船隻拖斷損壞，影響當地民眾家用電話、行動通訊、寬頻網路中斷服務長達兩個月。實際情形，根據媒體調查，近五年內當地海底電纜被大陸貨輪及漁船切斷至少三十次以上，情勢嚴重。

中國頻頻破壞我國海底電纜，日前更在北海岸的野柳外海大膽的蓄意犯案，儼然已成為「影子艦隊」。針對此類新型態作為，立法院十六日邀請國安局、國防部、陸委會、通傳會、交通部、經濟部、數發部、海巡署進行專題報告；但上述單位所提出的八份報告內容，被國防委員會的立委批評，各說各話，未能整合成一個共同圖像或一個資料平台。以上情事透露出，相關部門處理灰色地帶事件，仍有「各自為政」狹隘情形，未能窺見問題的嚴重性。

台灣是四面環海的國家，必須依賴海底電纜國際通訊，中國刻意使用封鎖網路、切斷電纜的灰色手法，是在測試我國防衛作戰的通訊韌性。建議國安會應主動出面主持跨部會議，研擬及整合相關部會的專業意見，建立一套有效的防範或應變機制，以反制中共影子艦隊，避免斷纜事件頻仍發生。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長大學兼任教授）

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