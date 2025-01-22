自由廣場》﹙北社評論﹚文教主體是固民主、護主權的黏著劑

◎ 李川信

四百年前的一六二四年，台灣因荷蘭、西班牙的統治，搭上大航海時代的列車，躍進世界舞台與文明接軌。鄭氏、清領時期引進漢文化，日本時代帶來東洋文化，殖民的歷史軌跡，加上固有的南島文化，豐富台灣文化的樣貌。

多元文化的台灣，透過尊重與包容，兼容並蓄，又因台灣文化協會、議會請願運動、民主前輩的付出，累積了自由民主的基因，因而孕育自由民主的台灣。反觀中國單一性的「中華文化」，因國族意識、制度基因而形成專制獨裁體制。台灣少數族裔不應昧於事實，想獨尊「中華文化」，企圖弱化台灣本土文化及認同，而變成中國文教統戰的協力者。

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中國國民黨依政黨比例，推薦七名課審委員，名單果然很「中國」。區桂之、段心儀、周祝瑛、吳武典等統派色彩強烈，經常在中國官媒，美化中國，惡批台灣。片面扭曲教改，台灣明明是多元文化，卻情勒式批執政黨「去中國化」，台灣的教育經不起這些人惡搞。

看到新北市三個高中生舉著五星旗表示「希望台灣省長賴清德能在二○二五年前，讓台灣回歸祖國」的影片。我們應嚴肅面對，台灣高中生為何認同中華人民共和國為「祖國」？這證明台灣的國家認同及主體文教有待深化。

近年屢屢破獲退伍將領、軍人淪為中國統戰幫兇，更有接受中共指揮成立組織，伺機摧毀台灣。明明共機、共艦不停擾台，且不惜武力犯台，已是典型外敵，但軍中思想教育課程猶在強調「黃埔建軍、筧橋精神、中華錦繡河山」，敵我意識模糊，如何負起保衞台灣土地人民的重責大任？

二○一四年三一八太陽花運動，興起「天然獨、天然台」，試想沒經過歷史記憶的洗滌，怎能形成強韌堅定的國家認同?小草的冒出就是一例。無恥政客「空嘴哺舌」、妖言惑眾的散布「綠色恐怖、民進黨獨裁」，居然有人相信，這恐怕是對台灣真實歷史一知半解，可見傳承歷史記憶落實轉型正義有多重要。

美國開國先賢潘恩的真知灼見：「獨立自主是常識，不把國家命運交給別人才是天經地義」。文化是生活的連結，科技貿易使國家富強，文化教育讓國家偉大。落實文教主體，形塑國家一體，亦是鞏固民主、守護主權的基石。

（作者是台灣北社前社長）

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