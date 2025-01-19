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自由廣場》文化幣預算 一毛都不該砍

2025/01/19 05:30

◎ 魏世昌

立院總預算緊鑼密鼓審議中，不過藍委魯明哲提案要砍「青少年文化幣」預算二百萬，並凍結一千萬，理由是文化幣消費多集中於書店跟出版業，難達藝文活動多樣化的目標。

文化幣作為藝文消費折抵使用，就是要促進文化產業的消費跟繁榮，當然不會規定得去哪裡消費，難道因為發放文化幣，增加民眾買書意願、藉此鼓勵青少年多看書，有不妥之處嗎？

孩子們沒有什麼課外書可看，當然就會影響到文化刺激，尤其偏鄉孩子們的資源有限，一般的國中國小也受囿圖書經費，拿著文化幣在書店買書，所能帶給他們的文化刺激就極為重要。據筆者所知，有些來自鄉下的孩子，他們看過的課外書不多，因此有些話題，他們都接不上口。我們要將國家推向全球舞台，希望孩子多一些人文素養、多一些國際觀，但如果我們的立委，大刀一揮，砍向人文出版預算，不給他們在書店消費買書接觸新知機會，他們能夠有人文素養和國際觀嗎？

而且文化幣的活用能促進產業綜合發展，並非在書店買書就只能幫到書店或出版社，亦是使出版社、作家受惠，也能擴及版權公司、劇作家、電影公司等，帶動更多產業好的循環，一毛都不該砍。立委以不充分的理由提出多項文化預算凍結和刪減，不僅扼殺台灣的文化土壤，同時也無助於對我國青年推展藝文活動之目的。

（作者為工程師）

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