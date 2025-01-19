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自由廣場》大幅凍刪國防預算 國軍戰力打折

2025/01/19 05:30

◎ 宋磊

我國面對共軍威脅，無論從兩岸、區域或全球安全角度來論，國防部及三軍須獲充沛預算才能順利運作，如今在野黨凍除國造潛艦後續艦十八億元預算外，更擬凍結七成、約一七八一億元業務費，並欲全數刪除嘉義無人機園區預算。

國防部副部長柏鴻輝指出，從遭凍刪預算項目，攸關水下安全的潛艦國造、快速佈雷艇的建案、新式步槍的生產、無人機航太產業園區的開發案等，恐將延宕甚至影響三軍的建軍備戰期程。

國造潛艦是台灣及海軍首度推動的自製案，客觀而言，潛艦國造初期的建造、研發需要一段相當長的時間摸索，後續的造艦費用也需一併通過，無論是首艘海鯤號潛艦，或後續艦的建案，若無法獲得充足預算將會對海軍水下戰力的建軍期程構成障礙。

快速佈雷艦雖非一般主力戰艦，但基於國軍持續推動創新／不對稱作戰，海上的佈雷作戰，攸關能否阻擋解放軍對我執行登陸作戰，從海軍建軍角度而言，傳統的大型作戰艦，及中小型作戰艦的戰力構成，皆攸關海軍戰力能否齊全。

而新式步槍未來的生產、分發給第一線的戰鬥部隊，同樣助於國土防衛作戰能否成功的關鍵；無人機的產業園區能否建成，涉及軍方未來能否獲得充足的國造無人機，畢竟在烏戰、雙亞戰爭中已看出無人機的偵查、攻擊的功能，國軍除與時俱進於打造無人機，也能帶動中南部相關產業聚落的發展。

無論是國軍的傳統建軍，或不對稱作戰的能力建構，獲得穩定、充足的預算才有利於國家安全的維護，畢竟國防為公共財，建軍備戰所獲得的國家安全將使全體民眾受益，重視國防部的肺腑之言，才是對國防安全負責的表現。

（作者為淡大戰略所博士生）

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