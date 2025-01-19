自由共和國》許釗滂／冬日的紅韻

冬日的紅韻（許釗滂作品）
冬日的紅韻（許釗滂作品）
冬末時節，落羽杉，也稱為落羽松，換上了一身金黃與深紅的盛裝。當樹葉紛紛飄落，彷彿在低語著春天即將來臨的訊息。近期寒流一波波襲來，冷風吹拂間，落羽松紅遍山野，成為冬末最美的風景。
台灣是海洋性氣候，讓季節的變化充滿驚喜。楓紅才剛退去，落羽松便接力綻放冬日的紅韻，也迎來了屬於它的觀賞季節。我自然也忍不住背起相機，走入這片如畫的天地，用鏡頭捕捉季節交替的故事。
請繼續往下閱讀...
在這寒意漸退、春意初生的時節，提醒大家早晚添件衣物，保暖防寒，為自己留一份溫暖，也為即將到來的新年增添一絲舒適與喜悅。讓我們一起珍惜這冬春交替的美好，迎接更明媚的季節！
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法
《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。
刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。
《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw