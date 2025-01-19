自由共和國》許釗滂／冬日的紅韻

冬日的紅韻（許釗滂作品）

圖文／許釗滂

冬日的紅韻（許釗滂作品）

冬末時節，落羽杉，也稱為落羽松，換上了一身金黃與深紅的盛裝。當樹葉紛紛飄落，彷彿在低語著春天即將來臨的訊息。近期寒流一波波襲來，冷風吹拂間，落羽松紅遍山野，成為冬末最美的風景。

台灣是海洋性氣候，讓季節的變化充滿驚喜。楓紅才剛退去，落羽松便接力綻放冬日的紅韻，也迎來了屬於它的觀賞季節。我自然也忍不住背起相機，走入這片如畫的天地，用鏡頭捕捉季節交替的故事。

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在這寒意漸退、春意初生的時節，提醒大家早晚添件衣物，保暖防寒，為自己留一份溫暖，也為即將到來的新年增添一絲舒適與喜悅。讓我們一起珍惜這冬春交替的美好，迎接更明媚的季節！

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