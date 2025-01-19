自由共和國》蕭新煌、許耿銘、林宗弘／2024台灣減碳與非核民意的疑點

二○二四年七月底核三廠一號機停機後，核電佔比降到約三％。（資料照）

蕭新煌／總統府資政

許耿銘／台北市立大學社會暨公共事務學系教授

林宗弘／中央研究院社會學研究所研究員

近年來，台灣社會與媒體上支持綠能減碳與非核家園的輿論風向起伏不定，既是現有政策和時下爭議事件所導致的結果，但也很可能是未來政策趨勢的前兆，在推動氣候變遷因應政策前，有必要加以清楚掌握。

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我們在二○一七年至二○二四年陸續在中央研究院支持的研究計畫裡，做了五次有關環境、減碳和非核的民意調查。總的來說，台灣民眾依然持續關切台灣環境問題，對廣義的減碳和所謂淨零都有道德性上的支持態度，而且有不少人在個人可控制的行為上也都在實踐減碳的要求。但對於比較政策層面的減碳和淨零（如碳稅／費），就不是人人都了解和說得上有什麼具體的政策意見。但大體上，為了永續台灣，他們都是支持減碳和淨零的政策方向。

至於核電態度和非核家園理念，雖然民眾沒忘記核電的安全風險，但過去七年來，我們卻觀察到一個令人費解的謎題。那就是受到一些擁核公眾人物與企業家論述的影響，企圖將減碳與核電掛勾，民意似乎已逐漸但明顯地把核電與核廢料問題的認知，從國家風險與人民健康問題，片面簡化轉向成為減碳和能源安全問題。此一從「社區風險與健康」問題被帶風向扭曲成為「減碳和能源安全」問題的認知變動，恐怕是值得我們深思和破解的迷思。

以下就以二○二四年最新的民調結果做一初步的解讀。

一如過去幾年，台灣民眾在二○二四年呈現於全球暖化對台灣會造成災難的高度體認，八十八．七％持此態度；同時更有九十八．三％民意表示全球暖化正在發生。雖然仍然有六成民眾擔憂核能發電具有高度安全風險，但是能正確說出台灣核電廠發電量比例的民眾竟不到兩成（十八．九％），女性答錯率比男性高，研究所以上和國中以下的教育程度者卻比其他教育程度者有較高答對率。有高達八成台灣民眾竟然不知道，在去（二○二四）年一整年核電發電佔比不到十％。（註：因核一、二廠機組陸續停機，核電佔比於二○二三年減少至六．三％，二○二四年七月底核三廠一號機停機後，核電佔比降到約三％。）

最令人匪夷所思的是，有近四分之一專科和大學這些高教育程度者竟然誤以為核電發電比高過五十一％。我們猜測，這可能是因為在一九八○到九○年代核電最高峰時期受教育的民眾，到今天仍然受到填鴨教育的荼毒，在參加聯考之後就不曾關心過能源轉型，使得很多民眾仍以為台灣非常依賴核電。

因為部分民眾對核電發電比例大幅下降的無知，高估核電比重和其對能源安全的重要性，一旦受到若干知名企業家和擁核勢力扭曲為「減碳」政策，以及部分媒體藉機炒作，動搖了民眾對非核家園政策理念的信心。當下，支持和不支持非核家園的民意比例不分軒輊，都在五十％左右。其中女性比男性支持非核，低教育程度（初國中以下）者竟比高教育者更支持非核家園，泛綠政黨人士則是支持非核家園的比例高。就這項民意結果來看，男性、高教育者和泛藍政黨支持者相對忽視核電與核廢料的「社區風險與健康」問題；對減碳和缺電的擔憂，竟超過了對核電風險的恐懼，因而製造出一種時下的「非核焦慮」！

另外，有高達七十六．七％民眾同意政府實施碳費收入可以重分配給人民的政策。近年來，政府、企業、環保團體對碳稅（費）爭議甚多，照說它的目標應該以淨零、減碳的環保政策（如產業轉型和公正淨零）為主要考量，若要直接運用於社會福利或所得重分配，恐怕還需要進行很多法令與制度改革。

最後，在二○二四年的調查中，我們也看到一些有關淨零政策的民意傾向。讓我們驚喜的是四十二．三％知道二○五○淨零排放政策；五十六．六％民眾說他們有參加節約能源的活動；有五十一．一％表示支持政府應限制高耗能事業發展。更有高達八十二．六％表態同意政府支持綠能產業發展。以上這些都是有關淨零政策的好消息。

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